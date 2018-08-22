Греческий салат: польза и секреты приготовления

Свежие продукты, ароматные травы и натуральное оливковое масло превращают овощной салат в шедевр

Греческий салат Фото: jcstudio / Freepik

Если приехать в Грецию и заказать греческий салат, то официант, возможно, придет в замешательство: на своей родине это известное во всем мире блюдо скромно именуется деревенским салатом или хорьятики. Однако с любым названием греческий салат остается простым, вкусным и очень полезным блюдом. Чем же он хорош?

Особенности блюда

Греческий салат готовят с добавлением феты Фото: pixabay.com

Греческий салат – блюдо простое, народное. Ничего лишнего, только самые обычные продукты, которые в изобилии есть в любом греческом доме: свежие овощи, маслины, сыр фета и, конечно же, знаменитое оливковое масло. Из овощей используются обычно помидоры, огурцы и лук-шалот. Маслины берут черные, мясистые. Из приправ добавляют традиционные для средиземноморской кухни черный перец, базилик и орегано. Вообще, греческий салат – это классика средиземноморской кухни, блюдо, включающее в себя продукты, которые так любят в этом регионе.

Огурцы для салата всегда очищают. Традиционно овощи для греческого салата рубят крупными кусками, не слишком заботясь о тщательной нарезке. Зачастую салат даже не перемешивают перед подачей – это обычно уже делают в тарелке. Но это правило соблюдается далеко не всегда: в ресторанах обычно овощи режут небольшими кусочками. Во-первых, так салат гораздо удобнее есть, а во-вторых, он получается в большинстве случаев вкуснее: различные вкусы переплетаются вместе. Это особенно важно, если используются не настоящие греческие ароматные томаты, а бледные помидоры из ближайшего супермаркета, не имеющие ни вкуса, ни запаха. Если же необходимо приготовить аутентичное блюдо, то придется отказаться от аккуратной нарезки.

Точного рецепта греческого салата не существует, как не существует точных рецептов и других народных блюд. Многие повара ориентируются на внешний вид блюда: оно должно выглядеть привлекательно, красного (томаты), зеленого (огурцы) и белого (фета) на тарелке должно быть примерно поровну, а сиреневый лук и черные оливки призваны гармонично дополнять эту композицию.

Секреты вкуса

Состав салата можно менять на свой вкус Фото: pixabay.com

В рецептуру салата многие повара вносят изменения. Например, лук-шалот часто заменяется обычным репчатым луком (желательно все-таки сладким, салатных сортов). Часто добавляется сладкий болгарский перец, нарезанный крупными кусками. Во многих странах обязательным ингредиентом считают и салатные листья, которыми на родине салата обычно пренебрегают. Наконец, список ингредиентов расширяют до бесконечности, добавляя в салат то чеснок, то кабачки, то баклажаны, то капусту, то морковь, то даже свеклу. Конечно, можно экспериментировать сколько угодно, и все же настоящий оригинальный рецепт греческого салата предельно прост и не нуждается в дополнениях и украшениях.

Чтобы греческий салат получился вкусным, следует использовать только качественные ингредиенты. Салат из "ватных" парниковых помидоров не может обладать ярким вкусом. Поэтому следует брать только настоящие грунтовые томаты, впитавшие в себя энергию солнца, свежие зеленые огурцы, сладкий лук. Правильный вкус блюду придаст настоящий греческий сыр фета из овечьего или козьего молока. В крайнем случае, фету можно заменить мягкой брынзой, а вот плотные сыры не подойдут, как не подойдут и "сырные продукты" с добавлением пальмового масла.

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Оливковое масло тоже следует использовать наилучшего качества: первого холодного отжима, желательно – греческого происхождения. Зеленовато-золотистое густое масло с сильным ароматом придаст блюду необходимый национальный колорит. Масло ни с чем не смешивается, просто щедро добавляется к овощам. Авторство же разнообразных сложных заправок для греческого салата принадлежит не греческим поварам, а кулинарам, которые пытаются придать блюду новое звучание. Впрочем, многие полагают, что небольшое количество натурального виноградного уксуса или лимонного сока лишь украшает салат.

Солить салат не рекомендуется: овощи сразу дадут сок, и блюдо потеряет "товарный" вид. Кроме того, сыр фета сам по себе отличается довольно соленым вкусом, поэтому велик риск пересолить блюдо. Как правило, солонки ставят на стол, чтобы каждый из едоков мог приправить салат по вкусу. А вот пряные травы добавляются в салатник. Орегано следует использовать только сухой, базилик может быть и свежим. Перец желательно смолоть непосредственно перед заправкой.

Польза для здоровья

Греческий салат богат клетчаткой Фото: pixabay.com

Ни для кого не новость, что в рационе человека должно содержаться как можно больше овощей и фруктов. Неслучайно жители регионов, где традиционно едят много овощей, долго живут и почти не страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Греческий салат – весьма типичное блюдо для средиземноморских стран. Благодаря высокому содержанию овощей он отличается малой калорийностью, а сыр фета придает блюду сытность. Кроме того, благодаря фете, луку и пряным травам салат отличается приятным, оригинальным, пикантным вкусом. А красивое разноцветье на тарелке улучшает аппетит и настроение.

Очевидно, что состоящий из полезных ингредиентов салат не может быть вредным. Но, заказывая в ресторане греческий салат, следует обращать внимание на то, насколько внимательно повара относятся к классической рецептуре. К сожалению, многие рестораторы в погоне за оригинальными вкусами могут исказить композицию блюда до неузнаваемости. Например, вместо оливкового масла некоторые используют майонез – разумеется, такое блюдо становится куда менее полезным для здоровья и фигуры, да и греческим называться уже не может.

Поскольку точных пропорций ингредиентов для греческого салата не существует, говорить о его калорийности достаточно сложно. В среднем калорийность такого салата может варьироваться от 150 до 250 килокалорий на 100 грамм. Если не злоупотреблять маслом и маслинами, но салат можно отнести к малокалорийным. Если же положить побольше оливкового масла и оливок, то калорийность повысится, но повысится за счет полезных жиров.

Напомним, ранее мы делились рецептом греческого салата от Джейми Оливера.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата: