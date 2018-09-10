Грибной сезон: как приготовить маслята, маринованные с горчицей

Маслята идеально подходят для маринования со специями

Маринованные грибы на зиму Фото: pixabay.com

Маринование – это прекрасный способ заготовить грибы на зиму. Они получаются особенно вкусными благодаря добавлению пряностей и специй. Сегодня мы расскажем, как приготовить маринованные маслята с горчицей и уксусом.

Маслята, маринованные с горчицей

Ингредиенты:

10 л кастрюля маслят

7-8 лавровых листов

5-7 зонтиков укропа

15-20 горошин черного перца

5-7 горошин душистого перца

3-5 гвоздики

маленькая горсть зерен горчицы

2 ст.л. нейодированной соли

1 ст.л. без горки сахара

100 г уксуса 9%

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Рецепт приготовления:

Маслята очистите от травы и земли, тщательно промойте, не снимая кожицу со шляпок. Если грибы мелкие, их можно выложить в кастрюлю целиком, если крупные или средние, их необходимо порезать. Наполните кастрюлю водой доверху и доведите до кипения. По мере уваривания грибов можно добавлять еще воды, при этом не забывая постоянно снимать пену. Варите маслята в течение 40-45 минут, после чего добавьте специи – лавровые листы, укроп, перец, гвоздику, сухую горчицу в зернах, соль, сахар и уксус. Соль и сахар можно добавить по вкусу, однако маринад должен получиться немного пересоленным. После того как специи добавлены, варите грибы еще 15 минут и убавьте огонь до минимума. В это время подготовьте стерилизованные банки и половник. Постоянно помешивая грибы, половником разлейте содержимое по банкам и сразу закатайте их крышками, переверните вверх дном и укутайте одеялом. Банки с маслятами, приготовленные по этому рецепту, можно хранить при комнатной температуре.

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