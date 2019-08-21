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Хлебный Спас 2019: ТОП-5 рецептов домашнего хлеба

На Третий Спас готовят выпечку из муки нового урожая

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:50
Домашний хлеб
Домашний хлеб
Фото: Depositphotos

29 августа 2019 года в Украине отмечают Третий Спас. Другие его названия – Хлебный, Ореховый, Полотняный. Он завершает череду летних праздников Спасов, которые посвящены чествованию Христа, сбору урожая и выражению благодарности природе за щедрые дары.

Смотрите видео, как отмечают Ореховый Спас:

В этот день принято печь хлеб из зерна нового урожая. Это и есть главное праздничное блюдо. Кроме этого, на Третий Спас готовят выпечку с орехами.

Ржаной хлеб с клюквой и семечками

Домашний ржаной хлеб с клюквой
Домашний ржаной хлеб с клюквой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 200 г ржаной муки
  • 300 г пшеничной муки
  • 350 мл теплой воды
  • 2 ч. л. соли
  • 1 ст. л. сахара 
  • 100 г сушеной клюквы
  • 1-2 ст.л. очищенных семечек подсолнечника
  • 1 ст. л. растительного масла 
  • 1,5 ч. л. сухих дрожжей

Способ приготовления:

  1. Смешайте дрожжи с мукой, добавьте соль и сахар. 
  2. Постепенно влейте теплую воду, начиная замес теста. 
  3. Выложите тесто на присыпанный мукой стол и месите, пока оно не станет мягким и почти не будет липнуть к рукам. 
  4. Сформируйте шар, накройте его пищевой пленкой и поставьте в теплое место подходить. 
  5. Клюкву залейте теплой водой на 15 минут, промойте и обсушите. 
  6. Подошедшее тесто снова выложите на подпыленный мукой стол, добавьте клюкву и семечки подсолнечника. Месите тесто до равномерного распределения клюквы и семечек. 
  7. Снова сформируйте шар и поставьте в теплое место на 1 час. 
  8. Подошедшее тесто обомните, сформируйте буханку. Сверху сделайте надрезы и готовьте в предварительно разогретой до 220 С духовке 5 минут. Убавьте нагрев до 200 градусов и выпекайте до готовности.

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Бездрожжевой хлеб на кефире

Бездрожжевой хлеб на кефире
Бездрожжевой хлеб на кефире
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа 10 минут

Ингредиенты:

  • 1 чашка цельнозерновой муки
  • 0.5 чашки ржаной или кукурузной муки
  • 1 чашка кефира, йогурта или ряженки
  • 0,5 ч.л. соли
  • 0,5 ч.л. соды
  • 1 ст.л. жидкого меда или сахара
  • Кунжут, семена льна или семечки подсолнечника – по желанию

Способ приготовления:

  1. Взять чашку емкостью 250-300 мл и отмерять ингредиенты.
  2. В миску просеять всю муку, добавить соль и соду.
  3. Сюда же насыпать несколько ложек кунжута или других семечек.
  4. В чашке кефира растворить ложку меда и вылить в муку. Хорошо размешать.
  5. Готовое тесто размешать ложкой.
  6. Прямоугольную форму для кекса или хлеба смазать маслом.
  7. Вылить тесто в форму, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на час. 
  8. Отправить хлеб в разогретую до 220 С духовку на 20 минут. Затем уменьшить нагрев до 180 С и готовить еще 40 минут.
  9. Готовность проверить деревянной шпажкой. Перед подачей хлеб остудить.

Домашний багет

Багет из пшеничной муки
Багет из пшеничной муки
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • 600 мл теплой воды
  • 1 кг хлебной муки
  • 50 мл растительного масла
  • 3 ч.л. крупной соли
  • 2 ст.л. сахара
  • 15 г сухих дрожжей

Способ приготовления:

  1. Муку просеять и смешать с дрожжами. 
  2. Теплую воду перемешать с остальными ингредиентами и, постепенно добавляя муку, замесить тесто. Накрыть салфеткой и поставить в теплое место на 2 часа. 
  3. Подошедшее тесто обмять и разделить на три части. 
  4. Каждый кусок теста раскатать в прямоугольную лепешку и свернуть в рулет, придавая форму багета.   
  5. Уложить батоны на смазанный маслом противень и сделать сверху надрезы острым ножом. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут.  
  6. Перед подачей хлеб остудить. 

Французский хлеб из ржаной и пшеничной муки

Французский хлеб в духовке
Французский хлеб в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 2 стакана пшеничной муки + для замешивания
  • 1 стакан ржаной муки
  • 2 ч. л. сухих дрожжей
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 1/2 ч. л. соли
  • 280 мл воды

Способ приготовления:

  1. Смешать и просеять в миску пшеничную и ржаную муку. Перемешать с сухими дрожжами. В центре сделать углубление, по краям насыпать соль, сахар. Вливая в углубление теплую воду, замесить тесто. Если оно суховато, добавить немного воды.
  2. Перенести его на присыпанную мукой поверхность и энергично месить примерно 7-10 минут, пока не станет гладким и однородным.
  3. Положить тесто в миску, слегка смазанную растительным маслом, и повалять, чтобы со всех сторон покрылось маслом.  
  4. Накрыть пищевой пленкой и дать подойти в теплом месте. 
  5. Затем обмять, слегка вымесить и сформовать буханку или овальные булочки. 
  6. Положить на противень, накрытый пекарской бумагой, накрыть пленкой и дать еще раз подойти в течение 30-45 минут. 
  7. Отправить в духовку, предварительно нагретую до 190 градусов, и выпекать до готовности. 

Сырно-луковый хлеб в мультиварке

Хлеб в мультиварке
Хлеб в мультиварке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты: 

  • 2 ч.л. сухих дрожжей
  • 400 г муки
  • Соль и сахар – по 1 ч.л.
  • 1 стакан воды
  • 4 ст.л. растительного масла (подсолнечное либо оливковое)
  • 120 г сыра
  • 1 крупная луковица
  • Небольшой кусочек сливочного масла

Способ приготовления:

  1. Нарезать лук полукольцами и подрумянить на сковороде с добавлением растительного масла до золотистого цвета, поперчить.
  2. Твердый сыр натереть крупно на терке.
  3. Смешать в отдельной емкости муку, дрожжи, сахар и соль, добавить теплую воду, тертый сыр, обжаренный лук, 2 ст.л. растительного масла и перемешать.
  4. Замесить тесто и поместить его в смазанную сливочным маслом чашу. 
  5. Включить на 2 минуты режим "Подогрев" или "Йогурт" (чтобы тесто скорее поднялось, требуется нагрев до 40 С). Оставить его под крышкой на 1 час.
  6. Далее включить режим "Выпечка" на 30 минут. По окончанию программы необходимо перевернуть хлеб и печь его еще в течение получаса. 

Напомним, ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Ореховый Спас.

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Источник: Сегодня
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