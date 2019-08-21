Хлебный Спас 2019: ТОП-5 рецептов домашнего хлеба
На Третий Спас готовят выпечку из муки нового урожая
29 августа 2019 года в Украине отмечают Третий Спас. Другие его названия – Хлебный, Ореховый, Полотняный. Он завершает череду летних праздников Спасов, которые посвящены чествованию Христа, сбору урожая и выражению благодарности природе за щедрые дары.
Смотрите видео, как отмечают Ореховый Спас:
В этот день принято печь хлеб из зерна нового урожая. Это и есть главное праздничное блюдо. Кроме этого, на Третий Спас готовят выпечку с орехами.
Ржаной хлеб с клюквой и семечками
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 200 г ржаной муки
- 300 г пшеничной муки
- 350 мл теплой воды
- 2 ч. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 100 г сушеной клюквы
- 1-2 ст.л. очищенных семечек подсолнечника
- 1 ст. л. растительного масла
- 1,5 ч. л. сухих дрожжей
Способ приготовления:
- Смешайте дрожжи с мукой, добавьте соль и сахар.
- Постепенно влейте теплую воду, начиная замес теста.
- Выложите тесто на присыпанный мукой стол и месите, пока оно не станет мягким и почти не будет липнуть к рукам.
- Сформируйте шар, накройте его пищевой пленкой и поставьте в теплое место подходить.
- Клюкву залейте теплой водой на 15 минут, промойте и обсушите.
- Подошедшее тесто снова выложите на подпыленный мукой стол, добавьте клюкву и семечки подсолнечника. Месите тесто до равномерного распределения клюквы и семечек.
- Снова сформируйте шар и поставьте в теплое место на 1 час.
- Подошедшее тесто обомните, сформируйте буханку. Сверху сделайте надрезы и готовьте в предварительно разогретой до 220 С духовке 5 минут. Убавьте нагрев до 200 градусов и выпекайте до готовности.
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Совет: такой хлеб можно испечь в хлебопечке, выбрав программу "Хлеб с добавками".
Бездрожжевой хлеб на кефире
Время приготовления:
- 2 часа 10 минут
Ингредиенты:
- 1 чашка цельнозерновой муки
- 0.5 чашки ржаной или кукурузной муки
- 1 чашка кефира, йогурта или ряженки
- 0,5 ч.л. соли
- 0,5 ч.л. соды
- 1 ст.л. жидкого меда или сахара
- Кунжут, семена льна или семечки подсолнечника – по желанию
Способ приготовления:
- Взять чашку емкостью 250-300 мл и отмерять ингредиенты.
- В миску просеять всю муку, добавить соль и соду.
- Сюда же насыпать несколько ложек кунжута или других семечек.
- В чашке кефира растворить ложку меда и вылить в муку. Хорошо размешать.
- Готовое тесто размешать ложкой.
- Прямоугольную форму для кекса или хлеба смазать маслом.
- Вылить тесто в форму, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на час.
- Отправить хлеб в разогретую до 220 С духовку на 20 минут. Затем уменьшить нагрев до 180 С и готовить еще 40 минут.
- Готовность проверить деревянной шпажкой. Перед подачей хлеб остудить.
Домашний багет
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- 600 мл теплой воды
- 1 кг хлебной муки
- 50 мл растительного масла
- 3 ч.л. крупной соли
- 2 ст.л. сахара
- 15 г сухих дрожжей
Способ приготовления:
- Муку просеять и смешать с дрожжами.
- Теплую воду перемешать с остальными ингредиентами и, постепенно добавляя муку, замесить тесто. Накрыть салфеткой и поставить в теплое место на 2 часа.
- Подошедшее тесто обмять и разделить на три части.
- Каждый кусок теста раскатать в прямоугольную лепешку и свернуть в рулет, придавая форму багета.
- Уложить батоны на смазанный маслом противень и сделать сверху надрезы острым ножом. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут.
- Перед подачей хлеб остудить.
Французский хлеб из ржаной и пшеничной муки
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 2 стакана пшеничной муки + для замешивания
- 1 стакан ржаной муки
- 2 ч. л. сухих дрожжей
- 1 ст. л. сахара
- 1 1/2 ч. л. соли
- 280 мл воды
Способ приготовления:
- Смешать и просеять в миску пшеничную и ржаную муку. Перемешать с сухими дрожжами. В центре сделать углубление, по краям насыпать соль, сахар. Вливая в углубление теплую воду, замесить тесто. Если оно суховато, добавить немного воды.
- Перенести его на присыпанную мукой поверхность и энергично месить примерно 7-10 минут, пока не станет гладким и однородным.
- Положить тесто в миску, слегка смазанную растительным маслом, и повалять, чтобы со всех сторон покрылось маслом.
- Накрыть пищевой пленкой и дать подойти в теплом месте.
- Затем обмять, слегка вымесить и сформовать буханку или овальные булочки.
- Положить на противень, накрытый пекарской бумагой, накрыть пленкой и дать еще раз подойти в течение 30-45 минут.
- Отправить в духовку, предварительно нагретую до 190 градусов, и выпекать до готовности.
Сырно-луковый хлеб в мультиварке
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- 2 ч.л. сухих дрожжей
- 400 г муки
- Соль и сахар – по 1 ч.л.
- 1 стакан воды
- 4 ст.л. растительного масла (подсолнечное либо оливковое)
- 120 г сыра
- 1 крупная луковица
- Небольшой кусочек сливочного масла
Способ приготовления:
- Нарезать лук полукольцами и подрумянить на сковороде с добавлением растительного масла до золотистого цвета, поперчить.
- Твердый сыр натереть крупно на терке.
- Смешать в отдельной емкости муку, дрожжи, сахар и соль, добавить теплую воду, тертый сыр, обжаренный лук, 2 ст.л. растительного масла и перемешать.
- Замесить тесто и поместить его в смазанную сливочным маслом чашу.
- Включить на 2 минуты режим "Подогрев" или "Йогурт" (чтобы тесто скорее поднялось, требуется нагрев до 40 С). Оставить его под крышкой на 1 час.
- Далее включить режим "Выпечка" на 30 минут. По окончанию программы необходимо перевернуть хлеб и печь его еще в течение получаса.
Напомним, ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Ореховый Спас.
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