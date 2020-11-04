Как будем пить кофе в 2021 году: гид по трендам

Холодней льда, в чашке-оригами и со вкусом ириски – определены тренды следующего года

Ну вот с чем с чем, а с кофе у нас дефицита нет. Вернее, с его разнообразием. Кофеен – по одной на каждый квадратный метр, вариантов кофе ни счесть и пока этот бизнес продолжает быть прибыльным.

А вот какой кофе будет популярным в следующем году, как его будут готовить и в каком виде подавать —нам объясняют эксперты. Узнаем, на что ставят в 2021 году мировые производители кофе и владельцы кофеен.

Спойлер: новый год – год холодного кофе с особым способом заварки и непревзойденной классикой

Итак, что будет на кофейном подиуме и в наших чашках.

Кофе из шприца. Бояться не надо

Фото: Instagram/aeropress

Ведь это всего лишь фигуральное сравнение. Просто аппарат, с помощью которого готовят такой кофе, работает по принципу шприца. В вытянутой колбе кофе заваривается, а затем, с помощью давления поршня, попадает в чашку через бумажный фильтр. Как понимаем, кофе "со шприца" холодный. Бариста утверждают, что такой напиток плотней и насыщенней.

Идем дальше – теперь кофе становится холодней льда.

Молниеносно охлажденный

Холодный кофе Фото: popsugar.com

Но перед этим его заваривают традиционным способом. Ведь только горячая вода помогает на полную раскрыться всем компонентам кофе. Затем в считанные минуты его охлаждают. Делают холодней льда. Тогда кофе намного ароматней.

В США прогнозирует всплеск продаж такого кофе в жестяных банках со всевозможными оттенками вкуса: от грецкого ореха до малины.

А что с оригинальностью приготовления?

Корейское наследие

Фото: Instagram/sweetsandlifestyle

С оригинальностью все чуть проще. Нет, безусловно, шедевральные картины в чашке кофе будут популярны всегда. Потому что это красиво. Но тренды кофе-2021 говорят – чудо можно сделать и самостоятельно дома без особых на то навыков.

Дальгона-кофе держит марку, он будет популярным и в следующем году. По вкусу напоминает ириску, появился в Южной Корее с началом карантинных времен. Кстати, удивите своих гостей. В равных пропорциях хорошо взбейте молотый кофе, сахар и воду. Смесь выложите в стакан с горячим молоком и подавайте.

И еще одно веяние Восточной Азии, на этот раз из Японии.

Кофе в чашке-оригами

Фото: Instagram/ume_coffee

Во-первых, это красиво, во-вторых, страшно вкусно, в третьих, этому способу приготовления пророчат популярность.

Чашка фарфоровая, у нее конусообразная форма. Фарфор и такая форма доводят процесс пропаривания до идеального. Кофе с нужной скоростью льется по желобкам чашки, медленно обогащаясь кислородом и раскрывая свой вкус.

А что с классикой?

Старые добрые капучино и флэт уайт

Она возвращается. Среди множества вариантов кофе и коллабораций с ним, место классике будет всегда. В этом уверены эксперты и вот почему. Начнем с флэт уайта, рожденного в Новой Зеландии. Он действительно идеален для тех, кто любит кофе с молоком, но так, чтоб кофе все-таки чувствовался. Плюс вегетарианцы и приверженцы ПП сделали флэт уайту славу – когда стали пить его на основе соевого молока.

Что касается капучино, то его популярность объясняют классической простотой, выигрышными пропорциями и универсальным вкусом.

А здесь узнаете, как приготовить кофе, чтоб он не просто был вкусным, а еще и полезным.

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