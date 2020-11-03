Как едят сыр в других странах: удивительные открытия

Исключительно как десерт или аперитив, а дорогой сыр – только по праздникам. Невыдуманные истории о европейской сыромании

Есть сыр – сплошное удовольствие. Утром с кофе, в обед в бутербродах, вечером – в компании друзей и вина. Мы ведь все ориентируемся, какой сыр подойдет в салат, какой, чтоб притрусить запеченное мясо, а какой под белое-красное? А еще мы часто парируем, мол, во Франции его едят круглосуточно, опуская его в мед, закусывая орехами. И сами так делаем. Рестораны нам так предлагают тоже. Но нет. Так едят сыр у нас. Не во Франции.

Это только несколько огромных заблуждений, которые засели у нас в головах. Когда (в какое время дня) на самом деле потребляют сыр в других странах и с чем его едят – рассказываем.

Материал собран не путем внимательного чтения гастрономических путеводителей для туристов. Мы спросили у людей, живущих там, они-то придумывать не будут.

Испания. Как аперитив и с мармеладом

Обычно айвовым, в Испании его называют мембрилло, с ударением на "и". Железное правило: сыр для испанцев – это аперитив. Аперитив включает в себя твердые виды сыра, хлеб и красное вино. Конечно, и в овощные салаты его добавляют, и мягкий сыр с медом едят, но аперитив – это своего рода ритуал. Это главное потребление сыра. Без него не обходится ни одно застолье.

Италия. Любовь к сыру прививают с молоком матери

И это в прямом смысле. Дело в том, что итальянцы очень ревностно относятся к тому сыру, который делают в их родном регионе. То есть в северном Венето будут есть свой сыр, а не какой-то там из центральной Тосканы. Едят его утром, днем и вечером. На завтрак – только после эспрессо и выпечки.

Если на обед есть суп, пармезан (наш информатор из города Сан-Винченцо) подают очень просто. Раскалывают его на кусочки – и едят вприкуску. По сути, там каждый день сырный праздник. И да, пармезан – сыр универсальный, его делают в каждом регионе Италии. Он же и самый популярный. Едят пармезан и как десерт, уверены, что этот сыр прекрасен с грушей.

А когда в доме намечается торжество, то итальянцы раскошеливаются на дорогую горгондзолу.

Германия. Ну, конечно, к пиву

Потому что пиво в этой стране любят. Нам сложно представить, как можно есть сыр с пивом вприкуску. Хотя мы же не немцы?

В Германии много видов сыров. Но есть один, который немцы называют своей гордостью. Это вайслакер, что можно перевести, как белый лакированный. Он твердый с достаточно резким запахом. Подают его с луком, горчицей, ржаным хлебом – по желанию. Как едят: кусочек обмакивают в пиво, затем в соус (горчица) – и в рот. Но это вечером, после работы. На завтрак в Германии сыр не предпочитают, едят хлеб и ветчину.

Франция. Как десерт

Фото: Instagram/joshuasipkineats

И исключительно как десерт. Не по утрам. Это действительно так. Ведь во Франции сыр смакуют, им наслаждаются, его ждут. Любят, как у нас называют – на сладкое, и специфические для многих бри с камамбером. Никакого меда, орехов и конфитюров – только сыр, хлеб и вино. Это золотое правило.

Остальные вариации подачи сыра вводят французов в ступор. Запомним же – только сыр, хлеб и вино.

Англия. Сыру побольше и всегда

В обожаемых британцами сэндвичах с чеддером, гаудой или эдамом. В салатах – чаще всего используются синие сыры, либо рокфор, либо блю Стилтон. А еще – сыр в соусах. Тот же блю Стилтон (Blue Stilton) в сырном соусе к стейку.

Самое изысканное и самое, наверное, частое – это сыры на десерт. Десертная тарелка или доска. Обычно бывает 2-3 сорта сыра большими кусками, к ним обязательно идут крекеры, виноград, иногда сухофрукты и непременно чатни. Это индийский соус. Самое популярное – чатни из инжира, но иногда более экспериментальное: луковое чатни, помидорное и даже свекольное.

А если вы окажетесь в Британии, да еще в свой день рожденья, да еще и в местном ресторане – вместо торта вас могут поздравить десертом из корнуолльских сыров (один в крапивных листьях, другой – омытый в пиве). К ним часто подают портвейн, херес или другие десертные вина.

В общем, неплохие варианты, как разнообразить досуг под названием "Сыр и я". Ну а когда захочется блеснуть в кругу друзей познаниями в области сыропоедания – можно раздобыть айвовый мармелад мембрилло, чтоб как в Испании, или приготовить свекольный чатни к сыру, как в Англии.

Здесь читайте рецепт пирога с грушей и голубым сыром и еще – осенней пасты с грибами и сыром.

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