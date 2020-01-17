Как испечь вкусные рогалики на кефире

Рецепт домашних рогаликов с джемом

Рогалики на кефире без дрожжей Фото: Depositphotos

У вас остался кефир, и вы не знаете, что с ними делать? Испеките вкусные и мягкие рогалики с вареньем по нашему рецепту – они просто готовятся и быстро съедаются.

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Рогалики на кефире

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

356 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Кефир — 150 мл

Мука пшеничная — 375 г

Масло сливочное — 150 г

Сахар — 2 ст. л.

Сода — 1 ч. л.

Соль — 1 щепотка

Джем или густое варенье

Сахарная пудра – для посыпки рогаликов

Ванилин — 1 г

Масло растительное – для смазывания противня

Способ приготовления:

В кефир добавить соду, хорошо перемешать. Оставить на 10-15 минут. В муку добавить соль, ванилин и нарезанное холодное масло. Перетереть руками в мелкую крошку. Соединить масляную крошку с сахаром и кефиром. Замесить мягкое тесто. Разделить тесто на три части, каждую раскатать в круг диаметром 23-24 см. Разрезать круг на 8 частей. Выложить на каждую часть по 1 ч. л. начинки и сформировать рогалики. Выложить сформированные рогалики на противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом. Выпекать при 180 ºС в течение 25 минут, до зарумянивания. По желанию посыпать просеянной сахарной пудрой.

Полезный совет

Вместо варенья в начинку можно добавить молотые орехи с сахаром, кусочки шоколада или мармелада.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить домашние круассаны. "Сегодня" также делились рецептом рогаликов со сливочным сыром.

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