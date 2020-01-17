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Как испечь вкусные рогалики на кефире

Рецепт домашних рогаликов с джемом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:28
Рогалики на кефире без дрожжей
Рогалики на кефире без дрожжей
Фото: Depositphotos

У вас остался кефир, и вы не знаете, что с ними делать? Испеките вкусные и мягкие рогалики с вареньем по нашему рецепту – они просто готовятся и быстро съедаются.

Смотрите видео, как приготовить печенье на рассоле:

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Рогалики на кефире

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 356 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Кефир — 150 мл
  • Мука пшеничная — 375 г
  • Масло сливочное — 150 г
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Сода — 1 ч. л.
  • Соль — 1 щепотка
  • Джем или густое варенье
  • Сахарная пудра – для посыпки рогаликов
  • Ванилин — 1 г
  • Масло растительное – для смазывания противня

Способ приготовления:

  1. В кефир добавить соду, хорошо перемешать. Оставить на 10-15 минут.
  2. В муку добавить соль, ванилин и нарезанное холодное масло. Перетереть руками в мелкую крошку.
  3. Соединить масляную крошку с сахаром и кефиром. Замесить мягкое тесто.
  4. Разделить тесто на три части, каждую раскатать в круг диаметром 23-24 см. Разрезать круг на 8 частей. Выложить на каждую часть по 1 ч. л. начинки и сформировать рогалики.
  5. Выложить сформированные рогалики на противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом.
  6. Выпекать при 180 ºС в течение 25 минут, до зарумянивания. По желанию посыпать просеянной сахарной пудрой.

Полезный совет

Вместо варенья в начинку можно добавить молотые орехи с сахаром, кусочки шоколада или мармелада.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить домашние круассаны. "Сегодня" также делились рецептом рогаликов со сливочным сыром.

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Источник: Сегодня
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