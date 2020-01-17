Как испечь вкусные рогалики на кефире
Рецепт домашних рогаликов с джемом
У вас остался кефир, и вы не знаете, что с ними делать? Испеките вкусные и мягкие рогалики с вареньем по нашему рецепту – они просто готовятся и быстро съедаются.
Смотрите видео, как приготовить печенье на рассоле:
Читайте также:Как правильно заворачивать и выпекать круассаны
Рогалики на кефире
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 356 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Кефир — 150 мл
- Мука пшеничная — 375 г
- Масло сливочное — 150 г
- Сахар — 2 ст. л.
- Сода — 1 ч. л.
- Соль — 1 щепотка
- Джем или густое варенье
- Сахарная пудра – для посыпки рогаликов
- Ванилин — 1 г
- Масло растительное – для смазывания противня
Способ приготовления:
- В кефир добавить соду, хорошо перемешать. Оставить на 10-15 минут.
- В муку добавить соль, ванилин и нарезанное холодное масло. Перетереть руками в мелкую крошку.
- Соединить масляную крошку с сахаром и кефиром. Замесить мягкое тесто.
- Разделить тесто на три части, каждую раскатать в круг диаметром 23-24 см. Разрезать круг на 8 частей. Выложить на каждую часть по 1 ч. л. начинки и сформировать рогалики.
- Выложить сформированные рогалики на противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом.
- Выпекать при 180 ºС в течение 25 минут, до зарумянивания. По желанию посыпать просеянной сахарной пудрой.
Полезный совет
Вместо варенья в начинку можно добавить молотые орехи с сахаром, кусочки шоколада или мармелада.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить домашние круассаны. "Сегодня" также делились рецептом рогаликов со сливочным сыром.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.
Еще несколько материалов по теме:Как испечь пирог с мясом и белыми грибами Как сделать апельсиновый пудинг на пару Как приготовить настоящие грузинские хинкали Как сделать фруктовый алкогольный пунш
Источник: Сегодня