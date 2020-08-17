Как консервировать помидоры черри на зиму: лучшие рецепты заготовок

Простые рецепты вкусных заготовок из помидоров черри с фото

Сорт маленьких помидоров черри просто создан для заготовок. Маринованные томаты черри – это прекрасная закуска к любому мясному блюду и не только.

Прежде чем приступать к приготовлению, томаты нужно тщательно отобрать и подготовить. Для заготовок подойдут только плотные, упругие и свежие помидоры без вмятин и пятен.

Маринованные черри на зиму: рецепт

Помидоры черри на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Помидоры черри

Веточки укропа

Корень хрена

Чеснок

Горошины душистого перца

Для маринада на 3 л воды:

500 мл столового уксуса

200 г крупной соли (не йодированной)

100 г сахара

Смотрите видео, как сделать повидло из помидоров на зиму:

Способ приготовления:

Банки предварительно простерилизовать. Положить внутрь веточки укропа, кусочек корня хрена, несколько очищенных зубчиков чеснока и вымытые помидоры черри. Медленно залить все кипятком, прикрыть банки простерилизованными металлическими крышками и дать остыть до комнатной температуры. Слить воду с банок в кастрюлю, добавить соль, сахар и уксус. Довести до кипения. Добавить в банки с помидорами по несколько горошин черного перца, залить горячим маринадом и закатать. Хранить в сухом прохладном месте.

Помидоры черри на зиму в остро-сладком маринаде

Помидоры черри маринованные Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 кг помидоров черри

4 ст. л. сахара

2 ч. л. соли

5–6 зубчиков чеснока

5 горошин черного перца

0,75 ч. л. лимонной кислоты

Вода для рассола и кипячения

Способ приготовления:

Помидоры аккуратно освободить от плодоножек, тщательно вымыть и высушить. Плотно уложить в простерилизованную банку и залить кипящей водой. Оставить на 10 минут остывать. Приготовить маринад. Вскипятить воду, добавить соль, сахар, перец, чеснок и перемешать. Кипятить маринад 10 минут. Из банки с помидорами слить остывшую воду. Помидоры залить кипящим маринадом со специями и пряностями. Добавить лимонную кислоту. Накрыть банку стерилизованной крышкой и закатать ключом для консервации. Банку перевернуть. Плотно накрыть теплым одеялом и оставить до полного остывания.

Маринованные помидоры черри с петрушкой и чесноком

Помидоры черри в банках Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2 кг помидоров черри

2-3 веточки петрушки (в каждую банку)

Лавровый лист (в каждую банку)

2 зубчика чеснока (в каждую банку)

5 горошин черного перца (в каждую банку)

Соль

Сахар

Уксусная эссенция 70%

Способ приготовления:

Помидоры черри хорошо вымыть и обсушить. В баночки сложить специи и очищенный чеснок. Добавить хорошо промытую и сухую зелень петрушки. Плотно уложить помидоры в банки. Залить кипятком и оставить на 20 минут. Слить воду с кастрюлю, добавить из расчета на 1 л воды 3 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки соли. Хорошо прокипятить маринад. Добавить на литр маринада 1/2 ч. ложки уксусной эссенции. Залить маринад в банки и закрутить крышками. Убрать в одеяло на ночь. Хранить в погребе.

Напомним, ранее мы делились рецептами огурцов на зиму, а также писали, как сделать заготовки из баклажанов.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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