Как консервировать помидоры черри на зиму: лучшие рецепты заготовок
Простые рецепты вкусных заготовок из помидоров черри с фото
Сорт маленьких помидоров черри просто создан для заготовок. Маринованные томаты черри – это прекрасная закуска к любому мясному блюду и не только.
Прежде чем приступать к приготовлению, томаты нужно тщательно отобрать и подготовить. Для заготовок подойдут только плотные, упругие и свежие помидоры без вмятин и пятен.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Помидоры черри
- Веточки укропа
- Корень хрена
- Чеснок
- Горошины душистого перца
Для маринада на 3 л воды:
- 500 мл столового уксуса
- 200 г крупной соли (не йодированной)
- 100 г сахара
Смотрите видео, как сделать повидло из помидоров на зиму:
Способ приготовления:
- Банки предварительно простерилизовать. Положить внутрь веточки укропа, кусочек корня хрена, несколько очищенных зубчиков чеснока и вымытые помидоры черри.
- Медленно залить все кипятком, прикрыть банки простерилизованными металлическими крышками и дать остыть до комнатной температуры.
- Слить воду с банок в кастрюлю, добавить соль, сахар и уксус. Довести до кипения.
- Добавить в банки с помидорами по несколько горошин черного перца, залить горячим маринадом и закатать. Хранить в сухом прохладном месте.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 кг помидоров черри
- 4 ст. л. сахара
- 2 ч. л. соли
- 5–6 зубчиков чеснока
- 5 горошин черного перца
- 0,75 ч. л. лимонной кислоты
- Вода для рассола и кипячения
Способ приготовления:
- Помидоры аккуратно освободить от плодоножек, тщательно вымыть и высушить. Плотно уложить в простерилизованную банку и залить кипящей водой. Оставить на 10 минут остывать.
- Приготовить маринад. Вскипятить воду, добавить соль, сахар, перец, чеснок и перемешать. Кипятить маринад 10 минут.
- Из банки с помидорами слить остывшую воду. Помидоры залить кипящим маринадом со специями и пряностями. Добавить лимонную кислоту. Накрыть банку стерилизованной крышкой и закатать ключом для консервации.
- Банку перевернуть. Плотно накрыть теплым одеялом и оставить до полного остывания.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 кг помидоров черри
- 2-3 веточки петрушки (в каждую банку)
- Лавровый лист (в каждую банку)
- 2 зубчика чеснока (в каждую банку)
- 5 горошин черного перца (в каждую банку)
- Соль
- Сахар
- Уксусная эссенция 70%
Способ приготовления:
- Помидоры черри хорошо вымыть и обсушить.
- В баночки сложить специи и очищенный чеснок.
- Добавить хорошо промытую и сухую зелень петрушки. Плотно уложить помидоры в банки.
- Залить кипятком и оставить на 20 минут.
- Слить воду с кастрюлю, добавить из расчета на 1 л воды 3 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки соли. Хорошо прокипятить маринад.
- Добавить на литр маринада 1/2 ч. ложки уксусной эссенции.
- Залить маринад в банки и закрутить крышками. Убрать в одеяло на ночь. Хранить в погребе.
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Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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