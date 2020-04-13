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Как открыть вино без штопора: ТОП-5 проверенных способов

Вариантов открыть вино без этого приспособления масса

Ирина Павлина
Сегодня, 09:00

Многим знакома ситуация, когда нужно открыть бутылку вина, а штопора под рукой нет. Кто-то пытается расковырять пробку ножом, некоторые ввинчивают шуруп, чтобы потом вынуть его плоскогубцами.

Мы рассмотрим проверенные способы, при помощи которых действительно удастся открыть бутылку. При их применении нужно быть осторожным, иначе вы рискуете получить кусочки пробки в своем стакане или трещины на бутылке.

Как открыть вино с помощью полотенца

Как открыть вино без штопора
Как открыть вино без штопора
Фото: freepik.com

Возьмите полотенце. Ткань должна полностью закрывать бутылку, чтобы она не выскользнула из рук. Приставьте бутылку с вином к стене и начните стучать по ней дном, пока пробка не выскочит.

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Стоит отметить, что такой процесс довольно длительный – он занимает около 20 минут. Кроме этого, нельзя стучать слишком сильно, чтобы не разбить бутылку.

Как открыть бутылку вино ножом

Переверните бутылку, чтобы смочить пробку изнутри. Аккуратно вонзите лезвие в пробку как можно глубже и потом, осторожно поворачивая его в одну и ту же сторону (например, по часовой стрелке) и одновременно вытягивая вверх, достаньте пробку из бутылки.

Смотрите видео, как легко открыть вино и шампанское:

Нож можно держать не прямо, а слегка под углом — от этого пробка выкручивается чуть легче и вероятность ее повреждения снижается. Но иногда пробка все же крошится и кусочки попадают в вино, нарушая эстетичность подачи. Еще одна опасность — можно порезаться.

Как открыть вино шурупом и плоскогубцами

Эта конструкция максимально имитирует штопор. Возьмите длинный шуруп (например, 8 см). Аккуратно вкрутите его в середину пробки и не спеша вытащите с помощью плоскогубцев. Этот способ не подойдет для вин, пробка для которых была изготовлена из хрупкой древесины – она раскрошится и шуруп будет вылетать.

Как открыть бутылку вина шнурком

Открыть вино можно без штопора
Открыть вино можно без штопора
Фото: freepik.com

Шнурковый метод — это модификация шурупного. Если по какой-то причине шуруп не помог вытащить пробку, а лишь сделал в ней дырку— не отчаивайтесь: возьмите чистый шнурок, завяжите на конце тугой узел, проденьте шнурок в дыру и тяните. Только помните: для этого годится только шнурок от обуви либо крепкая веревка — тонкие рвутся.

Как открыть бутылку вина подручными средствами

Чтобы протолкнуть винную пробку внутрь, можно использовать прочные цилиндрические предметы: маркер, губную помаду, женский каблук-шпильку или даже свернутую в рулон плотную бумагу. Некоторые ухитряются вдавить пробку большим пальцем. И хотя этот способ действенный, он может занять довольно длительное время.

Напомним, ранее мы писали, в чем разница между просекко и шампанским. Сегодня. Lifestyle также рассказывали, как быстро охладить вино.

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Источник: Сегодня
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