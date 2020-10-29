Как правильно хранить бананы: 5 простых советов

Чтобы сохранить жизнь бананам подольше, а их вкус получше – следуйте этим рекомендациям

Каждый раз, покупая бананы, мы надеемся, что они пролежат как можно дольше. Но зачастую они быстро чернеют и даже подгнивают. Приходится выбрасывать. А вот как продлить им жизнь, при этом вообще не заморачиваясь, можно с помощью пяти простых действий. О чем подробно написали в Тoday.

1. Держите бананы подальше от других продуктов

Фото: Unsplash.com, Charlotte Harrison-s

Кладете фрукты в один ящик холодильника или вазу на столе и не понимаете, почему бананы так быстро чернеют? Ответ на поверхности – бананы не любят соседства. Тем более когда рядом есть персики, яблоки, инжир авокадо. Эксперты советуют покупать вешалку для бананов. Это предотвратит появление черных пятнышек, а также снижает воздействие кислорода на мякоть банана, что только ускоряет ее созревание.

2. Оберните верхушку банана пищевой пленкой

банан Фото: Pixabay

Потому что именно в верхушке происходит газообразование, которое и ускоряет созревание банана. А чтобы замедлить этот процесс, оберните каждый хвостик пищевой пленкой.

3. Поместите бананы в холодильник

Ведь низкая температура замедляет процесс созревания. Ничего страшного, если кожура станет чуть коричневой, эти только внешние изменения. На вкус и текстуру мякоти это не влияет. Это в том случае, если вы не купили неспелые бананы и дали им дозреть вне холодильника.

4. Добавьте цитрусовых, если бананы порезаны

банан Фото: freepik.com

Это поможет им сохранить свежесть. Как и с яблоками. Если бананы порезаны и лежат на тарелке, чуть сбрызните их соком апельсина или лимона, это замедлит процесс окисления мякоти банана. Если боитесь испортить вкус, цитрусовый сок можно разбавить водой.

5. Замораживайте бананы на долгое время

Фото: Unsplash.com, Eiliv Sonas Aceron

Замороженные бананы хранятся не менее 30 дней. Их можно заморозить уже порезанными, чтобы потом готовить из него всевозможные смузи. Эксперты советуют замораживать бананы в специальных для этого пакетах и без кожуры.

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