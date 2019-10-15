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Как правильно тушить капусту: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты тушеной капусты с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:38
Для тушения лучше всего подходит белокочанная капуста
Для тушения лучше всего подходит белокочанная капуста
Фото: Depositphotos

Тушеная капуста – отличное блюдо для осени. Она вкусная, сытная и довольно просто готовится.

Смотрите видео, как приготовить свинину с гречкой в горшочке:

Капуста особенно хороша в сопровождении мяса, копченостей и грибов. Из специй чаще всего используют черный перец, паприку и тмин.

Тушить можно либо свежую, либо квашеную капусту. А можно смешать их поровну: получится очень вкусно.

Как тушить капусту с мясом

Тушеная капуста с мясом
Тушеная капуста с мясом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг капусты
  • 400 г свинины
  • 2 луковицы
  • 1 морковь
  • 1-2 ст. л. томатной пасты
  • Соль, сахар и черный перец – по вкусу
  • Лавровый лист – 1-2 шт.
  • 0,5 ч. л. семян кориандра
  • 4 ст. л. подсолнечного масла

Способ приготовления:

  1. Свинину нарезать кубиками, капусту нашинковать, лук и морковь произвольно измельчить.
  2. Обжарить свинину на растительном масле. Добавить лук и морковь, готовить до мягкости. Приправить по вкусу.
  3. Нашинкованную капусту посыпать солью (2-3 щепотки), помять руками, чтобы она дала сок.
  4. Отправить в сковороду, перемешать и готовить 8-10 минут на среднем огне. В итоге капуста должна обмякнуть и осесть, стать прозрачной или приятного розоватого оттенка.
  5. Уменьшить огонь, плотно накрыть крышкой и томить примерно 30-40 минут. Чтобы ничего не подгорело, не забывайте помешивать ложкой или лопаткой.
  6. Томатную пасту развести в воде (достаточно 100 мл), добавить к капусте вместе с кориандром и лавровым листом. Приправить по вкусу.
  7. Перемешать и тушить еще 8-10 минут. Готовое блюдо снять с огня и сразу убрать лавровые листья.
  8. Подавать тушеную капусту горячей.

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Как тушить капусту с сосисками: рецепт польского бигоса

Тушеная капуста с сосисками
Тушеная капуста с сосисками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг квашеной капусты
  • 500 г свежей капусты
  • 300–400 г лука
  • 20 г чеснока
  • 500 г нежирной свинины
  • 100–300 г сала
  • 300–800 г копченых колбасок
  • 60 г томатной пасты
  • 1 ч.л. черного перца
  • 1 ч.л. душистого перца
  • 1 ч.л. тмина
  • 1 ч.л. кориандра
  • 4-5 шт. лаврового листа
  • Вода
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Квашеную капусту нужно попробовать на кислоту и, если капуста чересчур кислая, слегка промыть питьевой водой.
  2. После этого положить ее в кастрюлю, залить водой, чтобы жидкость слегка покрыла капусту, закрыть крышку и тушить сначала на среднем, потом на медленном огне в течение 40–50 минут, периодически помешивая и проверяя уровень воды.
  3. Свежую капусту нашинковать тонкой соломкой.
  4. Мясо и колбасы нарезать на небольшие куски, а сало – чуть помельче, чтобы его было легче вытопить.
  5. Лук и чеснок порубить в мелкую крошку.
  6. Подготовку мяса начать с вытапливания из сала жира на сковороде, поскольку готовить будем именно на нем. Когда жира будет достаточно (он покрывает дно), добавить лук и обжарить его до золотистого цвета, положить чеснок, а через минуту – свежее мясо.
  7. Когда мясо приобретет румяный либо серый цвет со всех сторон, добавить колбасу и томатную пасту, после чего всю массу обжарить еще 5 минут и убрать в сторону.
  8. Когда квашеная капуста станет мягкой, в нее добавить свежую капусту, обжаренное мясо с луком, измельченные пряности, немного воды и соль по вкусу.
  9. Перемешать, накрываем крышкой и тушим на медленном огне минимум полтора-два часа, пока вода не выпарится.
  10. В идеале бигос готовится целый день, но тогда надо следить, чтобы вся вода не выпарилась, и добавлять ее по мере необходимости. Когда жидкость выпарится, все готово.

Как тушить капусту с грибами

Тушеная капуста с грибами
Тушеная капуста с грибами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1/2 среднего кочана капусты
  • 1 средняя морковь
  • 1 средняя луковица
  • 1 средний сладкий перец
  • Соль, сахар по вкусу
  • Прованские специи
  • 1 ст.л. уксуса
  • Подсолнечное масло
  • 2 ч.л. томатной пасты
  • Перец-горошек
  • Лавровый лист
  • 500 г свежих шампиньонов

Способ приготовления:

  1. Капусту нашинковать, морковь натереть на крупной терке.
  2. Лук нарезать кубиками, перец – соломкой
  3. Все перемешать, посолить по вкусу, добавить немного сахара, прованские травы и уксус.
  4. Все перемешать руками, немного отжимая, слегка полить растительным маслом.
  5. Тушить на небольшом огне под крышкой на растительном масле, периодически помешивая, в течение 20 минут.
  6. Пока тушится капуста, нарезать грибы и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
  7. Добавить грибы к капусте, добавить томатную пасту, перемешать.
  8. Добавить лавровый лист, душистый перец. По желанию еще раз посолить.
  9. Накрыть крышкой и потушить еще 5 минут.

Как тушить капусту с фаршем

Тушеная капуста с фаршем
Тушеная капуста с фаршем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 200 г белокочанной капусты
  • 200 г мясного фарша
  • 2 сладких перца
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 200 мл воды
  • 3-4 ст. л. растительного масла
  • 1 пучок укропа
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Овощи очистить и хорошо промыть.
  2. В кастрюле разогреть растительное масло и обжарить мелко нашинкованный лук с фаршем.
  3. Добавить нашинкованную морковь и нарезанный соломкой перец, обжаривать еще 2-3 минуты.
  4. Добавить нашинкованную капусту и стакан воды. Посолить по вкусу.
  5. Прикрыть крышкой, готовить 20 минут на медленном огне.

Как тушить капусту с картошкой без мяса

Тушеная капуста без мяса
Тушеная капуста без мяса
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 20 минут

Ингредиенты:

  • 4 картофелины
  • 1/2 кочана капусты
  • 3 зубчика чеснока
  • 1,5 ст.л. сливочного масла
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 1 пучок зелени
  • Соль, перец
  • 1 морковь
  • Молотый красный перец – по вкусу
  • 1/2 ст.л.
  • 1 репчатый лук
  • 2 помидора
  • 4 ст.л. томатной пасты

Способ приготовления:

  1. Картошку нарезать кубиками. Бросить на сковороду с небольшим количеством разогретого подсолнечного масла, чуть-чуть присолить и поперчить черным перцем, обжарить до румяности (но не до готовности). Переложить картошку на тарелку.
  2. В эту же сковороду (если нужно, добавить подсолнечного масла) положить порезанный лук, как станет прозрачным, добавить сахара, через 2 минуты бросить порезанную морковку. Туда же положить томатную пасту и порезанные помидоры, избавленные от кожицы, все пережарить.
  3. Нашинковать капусту, бросить на сковороду, перемешать. Когда капуста станет мягкой, добавить картошку, закрыть крышкой и сделать большой огонь. На этом этапе необходимо постоянно помешивать, чтобы не подгорело.
  4. Когда капуста будет готова, посолить, поперчить. Перемешать и добавить мелко порубленный чеснок и порезанную зелень. Держать еще 3–5 минут на огне, затем снять и добавить сливочного масла, накрыть и дать постоять 5–10 минут под крышкой.
  5. Перемешать и выложить в глубокие миски. Посыпать мелко нарубленной зеленью укропа.

В какой посуде тушить капусту

Посуду стоит брать толстостенную, тогда нагрев будет равномерным и длительным. Подойдут чугунная сковорода, утятница, казан, чугунная или керамическая сковорода-гриль, кастрюля с толстым дном и антипригарным покрытием.

Для приготовления капусты в духовке понадобится чугунная жаровня, специальная керамическая или стеклянная посуда (жаропрочная). Вместо крышки емкость можно накрыть фольгой.

Напомним, ранее мы делились рецептом пирога с квашеной капустой. "Сегодня" также делились рецептами блюд из брокколи.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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