Как правильно тушить капусту: ТОП-5 рецептов
Лучшие рецепты тушеной капусты с фото
Тушеная капуста – отличное блюдо для осени. Она вкусная, сытная и довольно просто готовится.
Смотрите видео, как приготовить свинину с гречкой в горшочке:
Капуста особенно хороша в сопровождении мяса, копченостей и грибов. Из специй чаще всего используют черный перец, паприку и тмин.
Тушить можно либо свежую, либо квашеную капусту. А можно смешать их поровну: получится очень вкусно.
Как тушить капусту с мясом
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 кг капусты
- 400 г свинины
- 2 луковицы
- 1 морковь
- 1-2 ст. л. томатной пасты
- Соль, сахар и черный перец – по вкусу
- Лавровый лист – 1-2 шт.
- 0,5 ч. л. семян кориандра
- 4 ст. л. подсолнечного масла
Способ приготовления:
- Свинину нарезать кубиками, капусту нашинковать, лук и морковь произвольно измельчить.
- Обжарить свинину на растительном масле. Добавить лук и морковь, готовить до мягкости. Приправить по вкусу.
- Нашинкованную капусту посыпать солью (2-3 щепотки), помять руками, чтобы она дала сок.
- Отправить в сковороду, перемешать и готовить 8-10 минут на среднем огне. В итоге капуста должна обмякнуть и осесть, стать прозрачной или приятного розоватого оттенка.
- Уменьшить огонь, плотно накрыть крышкой и томить примерно 30-40 минут. Чтобы ничего не подгорело, не забывайте помешивать ложкой или лопаткой.
- Томатную пасту развести в воде (достаточно 100 мл), добавить к капусте вместе с кориандром и лавровым листом. Приправить по вкусу.
- Перемешать и тушить еще 8-10 минут. Готовое блюдо снять с огня и сразу убрать лавровые листья.
- Подавать тушеную капусту горячей.
Читайте также:Квашеная капуста: польза, вред и рецепты на зиму
Как тушить капусту с сосисками: рецепт польского бигоса
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- 1 кг квашеной капусты
- 500 г свежей капусты
- 300–400 г лука
- 20 г чеснока
- 500 г нежирной свинины
- 100–300 г сала
- 300–800 г копченых колбасок
- 60 г томатной пасты
- 1 ч.л. черного перца
- 1 ч.л. душистого перца
- 1 ч.л. тмина
- 1 ч.л. кориандра
- 4-5 шт. лаврового листа
- Вода
- Соль
Способ приготовления:
- Квашеную капусту нужно попробовать на кислоту и, если капуста чересчур кислая, слегка промыть питьевой водой.
- После этого положить ее в кастрюлю, залить водой, чтобы жидкость слегка покрыла капусту, закрыть крышку и тушить сначала на среднем, потом на медленном огне в течение 40–50 минут, периодически помешивая и проверяя уровень воды.
- Свежую капусту нашинковать тонкой соломкой.
- Мясо и колбасы нарезать на небольшие куски, а сало – чуть помельче, чтобы его было легче вытопить.
- Лук и чеснок порубить в мелкую крошку.
- Подготовку мяса начать с вытапливания из сала жира на сковороде, поскольку готовить будем именно на нем. Когда жира будет достаточно (он покрывает дно), добавить лук и обжарить его до золотистого цвета, положить чеснок, а через минуту – свежее мясо.
- Когда мясо приобретет румяный либо серый цвет со всех сторон, добавить колбасу и томатную пасту, после чего всю массу обжарить еще 5 минут и убрать в сторону.
- Когда квашеная капуста станет мягкой, в нее добавить свежую капусту, обжаренное мясо с луком, измельченные пряности, немного воды и соль по вкусу.
- Перемешать, накрываем крышкой и тушим на медленном огне минимум полтора-два часа, пока вода не выпарится.
- В идеале бигос готовится целый день, но тогда надо следить, чтобы вся вода не выпарилась, и добавлять ее по мере необходимости. Когда жидкость выпарится, все готово.
Как тушить капусту с грибами
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1/2 среднего кочана капусты
- 1 средняя морковь
- 1 средняя луковица
- 1 средний сладкий перец
- Соль, сахар по вкусу
- Прованские специи
- 1 ст.л. уксуса
- Подсолнечное масло
- 2 ч.л. томатной пасты
- Перец-горошек
- Лавровый лист
- 500 г свежих шампиньонов
Способ приготовления:
- Капусту нашинковать, морковь натереть на крупной терке.
- Лук нарезать кубиками, перец – соломкой
- Все перемешать, посолить по вкусу, добавить немного сахара, прованские травы и уксус.
- Все перемешать руками, немного отжимая, слегка полить растительным маслом.
- Тушить на небольшом огне под крышкой на растительном масле, периодически помешивая, в течение 20 минут.
- Пока тушится капуста, нарезать грибы и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
- Добавить грибы к капусте, добавить томатную пасту, перемешать.
- Добавить лавровый лист, душистый перец. По желанию еще раз посолить.
- Накрыть крышкой и потушить еще 5 минут.
Как тушить капусту с фаршем
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 200 г белокочанной капусты
- 200 г мясного фарша
- 2 сладких перца
- 1 луковица
- 1 морковь
- 200 мл воды
- 3-4 ст. л. растительного масла
- 1 пучок укропа
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Овощи очистить и хорошо промыть.
- В кастрюле разогреть растительное масло и обжарить мелко нашинкованный лук с фаршем.
- Добавить нашинкованную морковь и нарезанный соломкой перец, обжаривать еще 2-3 минуты.
- Добавить нашинкованную капусту и стакан воды. Посолить по вкусу.
- Прикрыть крышкой, готовить 20 минут на медленном огне.
Как тушить капусту с картошкой без мяса
Время приготовления:
- 1 час 20 минут
Ингредиенты:
- 4 картофелины
- 1/2 кочана капусты
- 3 зубчика чеснока
- 1,5 ст.л. сливочного масла
- 2 ст.л. растительного масла
- 1 пучок зелени
- Соль, перец
- 1 морковь
- Молотый красный перец – по вкусу
- 1/2 ст.л.
- 1 репчатый лук
- 2 помидора
- 4 ст.л. томатной пасты
Способ приготовления:
- Картошку нарезать кубиками. Бросить на сковороду с небольшим количеством разогретого подсолнечного масла, чуть-чуть присолить и поперчить черным перцем, обжарить до румяности (но не до готовности). Переложить картошку на тарелку.
- В эту же сковороду (если нужно, добавить подсолнечного масла) положить порезанный лук, как станет прозрачным, добавить сахара, через 2 минуты бросить порезанную морковку. Туда же положить томатную пасту и порезанные помидоры, избавленные от кожицы, все пережарить.
- Нашинковать капусту, бросить на сковороду, перемешать. Когда капуста станет мягкой, добавить картошку, закрыть крышкой и сделать большой огонь. На этом этапе необходимо постоянно помешивать, чтобы не подгорело.
- Когда капуста будет готова, посолить, поперчить. Перемешать и добавить мелко порубленный чеснок и порезанную зелень. Держать еще 3–5 минут на огне, затем снять и добавить сливочного масла, накрыть и дать постоять 5–10 минут под крышкой.
- Перемешать и выложить в глубокие миски. Посыпать мелко нарубленной зеленью укропа.
В какой посуде тушить капусту
Посуду стоит брать толстостенную, тогда нагрев будет равномерным и длительным. Подойдут чугунная сковорода, утятница, казан, чугунная или керамическая сковорода-гриль, кастрюля с толстым дном и антипригарным покрытием.
Для приготовления капусты в духовке понадобится чугунная жаровня, специальная керамическая или стеклянная посуда (жаропрочная). Вместо крышки емкость можно накрыть фольгой.
Напомним, ранее мы делились рецептом пирога с квашеной капустой. "Сегодня" также делились рецептами блюд из брокколи.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.