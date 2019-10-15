Как правильно тушить капусту: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты тушеной капусты с фото

Для тушения лучше всего подходит белокочанная капуста Фото: Depositphotos

Тушеная капуста – отличное блюдо для осени. Она вкусная, сытная и довольно просто готовится.

Смотрите видео, как приготовить свинину с гречкой в горшочке:

Капуста особенно хороша в сопровождении мяса, копченостей и грибов. Из специй чаще всего используют черный перец, паприку и тмин.

Тушить можно либо свежую, либо квашеную капусту. А можно смешать их поровну: получится очень вкусно.

Как тушить капусту с мясом

Тушеная капуста с мясом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 кг капусты

400 г свинины

2 луковицы

1 морковь

1-2 ст. л. томатной пасты

Соль, сахар и черный перец – по вкусу

Лавровый лист – 1-2 шт.

0,5 ч. л. семян кориандра

4 ст. л. подсолнечного масла

Способ приготовления:

Свинину нарезать кубиками, капусту нашинковать, лук и морковь произвольно измельчить. Обжарить свинину на растительном масле. Добавить лук и морковь, готовить до мягкости. Приправить по вкусу. Нашинкованную капусту посыпать солью (2-3 щепотки), помять руками, чтобы она дала сок. Отправить в сковороду, перемешать и готовить 8-10 минут на среднем огне. В итоге капуста должна обмякнуть и осесть, стать прозрачной или приятного розоватого оттенка. Уменьшить огонь, плотно накрыть крышкой и томить примерно 30-40 минут. Чтобы ничего не подгорело, не забывайте помешивать ложкой или лопаткой. Томатную пасту развести в воде (достаточно 100 мл), добавить к капусте вместе с кориандром и лавровым листом. Приправить по вкусу. Перемешать и тушить еще 8-10 минут. Готовое блюдо снять с огня и сразу убрать лавровые листья. Подавать тушеную капусту горячей.

Как тушить капусту с сосисками: рецепт польского бигоса

Тушеная капуста с сосисками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

1 кг квашеной капусты

500 г свежей капусты

300–400 г лука

20 г чеснока

500 г нежирной свинины

100–300 г сала

300–800 г копченых колбасок

60 г томатной пасты

1 ч.л. черного перца

1 ч.л. душистого перца

1 ч.л. тмина

1 ч.л. кориандра

4-5 шт. лаврового листа

Вода

Соль

Способ приготовления:

Квашеную капусту нужно попробовать на кислоту и, если капуста чересчур кислая, слегка промыть питьевой водой. После этого положить ее в кастрюлю, залить водой, чтобы жидкость слегка покрыла капусту, закрыть крышку и тушить сначала на среднем, потом на медленном огне в течение 40–50 минут, периодически помешивая и проверяя уровень воды. Свежую капусту нашинковать тонкой соломкой. Мясо и колбасы нарезать на небольшие куски, а сало – чуть помельче, чтобы его было легче вытопить. Лук и чеснок порубить в мелкую крошку. Подготовку мяса начать с вытапливания из сала жира на сковороде, поскольку готовить будем именно на нем. Когда жира будет достаточно (он покрывает дно), добавить лук и обжарить его до золотистого цвета, положить чеснок, а через минуту – свежее мясо. Когда мясо приобретет румяный либо серый цвет со всех сторон, добавить колбасу и томатную пасту, после чего всю массу обжарить еще 5 минут и убрать в сторону. Когда квашеная капуста станет мягкой, в нее добавить свежую капусту, обжаренное мясо с луком, измельченные пряности, немного воды и соль по вкусу. Перемешать, накрываем крышкой и тушим на медленном огне минимум полтора-два часа, пока вода не выпарится. В идеале бигос готовится целый день, но тогда надо следить, чтобы вся вода не выпарилась, и добавлять ее по мере необходимости. Когда жидкость выпарится, все готово.

Как тушить капусту с грибами

Тушеная капуста с грибами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

1/2 среднего кочана капусты

1 средняя морковь

1 средняя луковица

1 средний сладкий перец

Соль, сахар по вкусу

Прованские специи

1 ст.л. уксуса

Подсолнечное масло

2 ч.л. томатной пасты

Перец-горошек

Лавровый лист

500 г свежих шампиньонов

Способ приготовления:

Капусту нашинковать, морковь натереть на крупной терке. Лук нарезать кубиками, перец – соломкой Все перемешать, посолить по вкусу, добавить немного сахара, прованские травы и уксус. Все перемешать руками, немного отжимая, слегка полить растительным маслом. Тушить на небольшом огне под крышкой на растительном масле, периодически помешивая, в течение 20 минут. Пока тушится капуста, нарезать грибы и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить грибы к капусте, добавить томатную пасту, перемешать. Добавить лавровый лист, душистый перец. По желанию еще раз посолить. Накрыть крышкой и потушить еще 5 минут.

Как тушить капусту с фаршем

Тушеная капуста с фаршем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

200 г белокочанной капусты

200 г мясного фарша

2 сладких перца

1 луковица

1 морковь

200 мл воды

3-4 ст. л. растительного масла

1 пучок укропа

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Овощи очистить и хорошо промыть. В кастрюле разогреть растительное масло и обжарить мелко нашинкованный лук с фаршем. Добавить нашинкованную морковь и нарезанный соломкой перец, обжаривать еще 2-3 минуты. Добавить нашинкованную капусту и стакан воды. Посолить по вкусу. Прикрыть крышкой, готовить 20 минут на медленном огне.

Как тушить капусту с картошкой без мяса

Тушеная капуста без мяса Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 20 минут

Ингредиенты:

4 картофелины

1/2 кочана капусты

3 зубчика чеснока

1,5 ст.л. сливочного масла

2 ст.л. растительного масла

1 пучок зелени

Соль, перец

1 морковь

Молотый красный перец – по вкусу

1/2 ст.л.

1 репчатый лук

2 помидора

4 ст.л. томатной пасты

Способ приготовления:

Картошку нарезать кубиками. Бросить на сковороду с небольшим количеством разогретого подсолнечного масла, чуть-чуть присолить и поперчить черным перцем, обжарить до румяности (но не до готовности). Переложить картошку на тарелку. В эту же сковороду (если нужно, добавить подсолнечного масла) положить порезанный лук, как станет прозрачным, добавить сахара, через 2 минуты бросить порезанную морковку. Туда же положить томатную пасту и порезанные помидоры, избавленные от кожицы, все пережарить. Нашинковать капусту, бросить на сковороду, перемешать. Когда капуста станет мягкой, добавить картошку, закрыть крышкой и сделать большой огонь. На этом этапе необходимо постоянно помешивать, чтобы не подгорело. Когда капуста будет готова, посолить, поперчить. Перемешать и добавить мелко порубленный чеснок и порезанную зелень. Держать еще 3–5 минут на огне, затем снять и добавить сливочного масла, накрыть и дать постоять 5–10 минут под крышкой. Перемешать и выложить в глубокие миски. Посыпать мелко нарубленной зеленью укропа.

В какой посуде тушить капусту

Посуду стоит брать толстостенную, тогда нагрев будет равномерным и длительным. Подойдут чугунная сковорода, утятница, казан, чугунная или керамическая сковорода-гриль, кастрюля с толстым дном и антипригарным покрытием.

Для приготовления капусты в духовке понадобится чугунная жаровня, специальная керамическая или стеклянная посуда (жаропрочная). Вместо крышки емкость можно накрыть фольгой.

Напомним, ранее мы делились рецептом пирога с квашеной капустой. "Сегодня" также делились рецептами блюд из брокколи.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.