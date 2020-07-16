Как правильно варить кукурузу в домашних условиях

Разные способы приготовления вареной кукурузы

Вареная кукуруза со сливочным маслом и солью – одно из любимых летних лакомств. Но далеко не все знают, как варить кукурузу правильно.

Время приготовления початков отличается в зависимости от спелости. Если для молодой кукурузы будет достаточно нескольких минут, то зрелые зерна станут мягкими лишь через 2-4 часа.

Как варить молодую кукурузу на плите

Кукуруза молочной спелости варится очень быстро Фото: freepik.com

Для этого рецепта подойдет только очень молодая кукуруза, та, что называется молочной. Ни в коем случае не переваривайте ее. От излишне длительного приготовления она может стать жесткой.

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

4 початка кукурузы

3 л воды

Соль

Сливочное масло

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Способ приготовления:

Очистите кукурузу от листиков и рылец, а затем тщательно промойте в проточной воде. В глубокой кастрюле вскипятите воду. Солить ее не нужно. Подготовленные початки опустите в кипяток и вновь доведите до кипения на сильном огне. Как только початки кукурузы всплывут на поверхность, уменьшите огонь до среднего, накройте кастрюлю крышкой и варите вашу кукурузу в течение 5–10 минут. Ближе к окончанию варки снимите с блюда пробу: вилкой подденьте одно зернышко и раскусите. Если оно мягкое и сочное, кукуруза готова. Выньте кукурузу из воды, сбрызните растопленным сливочным маслом, посыпьте солью и подавайте к столу.

На заметку: кукуруза сорта Бондюэль варится 15-20 минут.

Как варить кукурузу в пароварке

Вареная молодая кукуруза в пароварке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

4 початка кукурузы

Вода

Соль

Сливочное масло

Смотрите видео, как сделать консервированную кукурузу:

Способ приготовления:

Помойте и почистите кукурузу. Разрежьте початки пополам и выложите их в пароварку. Накройте крышкой и варите в пароварке до полной готовности, примерно 30-40 минут. Подавайте вместе со сливочным маслом и солью.

Как варить зрелую кукурузу

Как варить старую кукурузу Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2-4 часа

Ингредиенты:

Початки кукурузы

Вода

Соль

Способ приготовления:

Вскипятите в кастрюле воду и опустите туда кукурузу. Листья можно не снимать: при варке они придадут кукурузе дополнительный аромат и сочность. А вот от рылец лучше избавиться. Варите кукурузу не меньше 2 часов. Чтобы ускорить процесс приготовления старой кукурузы, можете заранее замочить ее в воде на 2-4 часа. Зернышки размягчатся и сварятся быстрее. Слейте воду, плотно закройте кастрюлю крышкой и оберните полотенцем. Подождите 10-15 минут. Это сделает кукурузу более нежной на вкус. Готовую горячую кукурузу при необходимости освободите от листьев и подавайте к столу. Соль и сливочное масло – по вкусу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить кукурузу на гриле, а также писали, как сделать свиные ребрышки барбекю с кукурузой.

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