Как правильно варить кукурузу в домашних условиях
Разные способы приготовления вареной кукурузы
Вареная кукуруза со сливочным маслом и солью – одно из любимых летних лакомств. Но далеко не все знают, как варить кукурузу правильно.
Время приготовления початков отличается в зависимости от спелости. Если для молодой кукурузы будет достаточно нескольких минут, то зрелые зерна станут мягкими лишь через 2-4 часа.
Для этого рецепта подойдет только очень молодая кукуруза, та, что называется молочной. Ни в коем случае не переваривайте ее. От излишне длительного приготовления она может стать жесткой.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 4 початка кукурузы
- 3 л воды
- Соль
- Сливочное масло
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Способ приготовления:
- Очистите кукурузу от листиков и рылец, а затем тщательно промойте в проточной воде.
- В глубокой кастрюле вскипятите воду. Солить ее не нужно.
- Подготовленные початки опустите в кипяток и вновь доведите до кипения на сильном огне.
- Как только початки кукурузы всплывут на поверхность, уменьшите огонь до среднего, накройте кастрюлю крышкой и варите вашу кукурузу в течение 5–10 минут. Ближе к окончанию варки снимите с блюда пробу: вилкой подденьте одно зернышко и раскусите. Если оно мягкое и сочное, кукуруза готова.
- Выньте кукурузу из воды, сбрызните растопленным сливочным маслом, посыпьте солью и подавайте к столу.
На заметку: кукуруза сорта Бондюэль варится 15-20 минут.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 4 початка кукурузы
- Вода
- Соль
- Сливочное масло
Смотрите видео, как сделать консервированную кукурузу:
Способ приготовления:
- Помойте и почистите кукурузу. Разрежьте початки пополам и выложите их в пароварку.
- Накройте крышкой и варите в пароварке до полной готовности, примерно 30-40 минут.
- Подавайте вместе со сливочным маслом и солью.
Время приготовления:
- 2-4 часа
Ингредиенты:
- Початки кукурузы
- Вода
- Соль
Способ приготовления:
- Вскипятите в кастрюле воду и опустите туда кукурузу. Листья можно не снимать: при варке они придадут кукурузе дополнительный аромат и сочность. А вот от рылец лучше избавиться.
- Варите кукурузу не меньше 2 часов. Чтобы ускорить процесс приготовления старой кукурузы, можете заранее замочить ее в воде на 2-4 часа. Зернышки размягчатся и сварятся быстрее.
- Слейте воду, плотно закройте кастрюлю крышкой и оберните полотенцем. Подождите 10-15 минут. Это сделает кукурузу более нежной на вкус.
- Готовую горячую кукурузу при необходимости освободите от листьев и подавайте к столу. Соль и сливочное масло – по вкусу.
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