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Как правильно варить яйца

Узнайте, как правильно варить яйца, чтобы они не трескались и хорошо чистились

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:53
Яйца можно варить разными способами
Яйца можно варить разными способами
Фото: freepik.com

Куриные яйца есть в любом холодильнике. Их едят сырыми, готовят из них яичницу и омлеты, добавляют в домашнюю выпечку и десерты, но чаще всего – варят. Как правильно варить яйца, читайте в нашей статье.

Как варить яйца вкрутую в холодной воде

Залейте куриные яйца водой, чтобы жидкость их полностью покрывала. Доведите до кипения и варите 8-10 минут (в зависимости от размера). Слейте горячую воду и залейте яйца холодной водой, чтобы они быстрее остыли. 

Как варить яйца, чтобы они не трескались

Яйца не нужно сразу же опускать в горячую воду после того, как вы достанете их из холодильника. В таком случае они наверняка лопнут. Перед варкой яйца из холодильника нужно вынимать заранее. 

Чтобы яйца хорошо чистились, добавьте в воду немного соды
Чтобы яйца хорошо чистились, добавьте в воду немного соды
Фото: Pixabay

Чтобы куриные яйца при варке не потрескались, возьмите для их приготовления посуду небольшой емкости. Когда они будут вариться, следи за уровнем воды – если будет необходимость, добавляйте ее нужное количество. Отваривать яйца желательно на среднем или медленном огне, а вот при бурном кипении они могут лопнуть. 

Как варить яйца, чтобы они хорошо чистились

Одна из причин, по которой вареные яйца может быть трудно очищать, связана с их уровнем pH. Яичные белки имеют низкое значение pH, что заставляет их крепко "цепляться" за скорлупу. Но добавление в воду небольшого количества пищевой соды (всего 1/2 чайной ложки на 1 литр жидкости) повышает ее щелочность и, следовательно, pH, облегчая очистку готового продукта. Только помните, что добавление пищевой соды  усиливает запах сероводорода, так что будьте осторожны.

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Как варить яйца в мультиварке

Выложите яйца в чашу мультиварки и залейте холодной водой так, чтобы она полностью их покрывала. Далее закройте крышку и включите режим "Варка на пару".  

Чтобы приготовить яйца вкрутую, на таймере необходимо установить 10-12 минут, в "мешочке" – 8-10 минут, а как варить яйца всмятку – 5 минут. После выключения таймера яйца, как и в случае варки в обычной кастрюле, необходимо достать и залить холодной водой.

Яйца всмятку варятся очень быстро
Яйца всмятку варятся очень быстро
Фото: Pixabay

Как варить яйца всмятку

Вначале промойте яйца под струей проточной воды, положите в небольшую кастрюльку, чтобы они не прыгали и не бились друг об друга. Залейте холодной водой из-под крана так, чтобы она их полностью покрыла. Добавьте немного соли и довести до кипения. Убавьте огонь и варите 3-4 минуты. Подавайте яйца всмятку в специальных подставках.

Как правильно варить перепелиные яйца

Положите перепелиные яйца в кастрюльку и залейте водой. Доведите до кипения и варите 4-5 минут. Затем залейте холодной водой, чтобы яйца остыли.

Как варить яйца пашот

Для этого нужно вскипятить в кастрюле воду, добавить чайную ложку винного уксуса немного посолить.

Куриное яйцо разбить в рюмку или стаканчик. Воду хорошо размешать ложкой, чтобы образовался водоворот, и аккуратно вылить яйцо. Через минуту выложить шумовкой на бумажное кухонное полотенце и дать просохнуть.

Напомним, ранее мы делились научным способом варки яиц. "Сегодня" также рассказывали, что будет, если есть по два яйца в день.

Смотрите видео, как приготовить яйцо пашот в пакете:

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Источник: Сегодня
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