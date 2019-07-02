Как приготовить борщ в мультиварке с мясом: пошаговый рецепт
Рецепт борща в мультиварке с фото
Настоящий украинский борщ можно без проблем приготовить в мультиварке. Одним из основных ингредиентов классического борща является свекла, которая придает ему интенсивный красный цвет. Другие традиционные продукты – картофель, морковь, капуста, лук и мясо.
Смотрите видео, как осовременить традиционные борщ и вареники:
Рецепт борща в мультиварке рассчитан на чашу емкостью 5 л. Если у вас 3-литровая кастрюлька, пропорционально уменьшите количество ингредиентов.
Борщ в мультиварке с мясом
Ингредиенты:
- Свинина на ребрышках – 300 г
- Вода – 2 л
- Капуста свежая – 200 г
- Свекла – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Помидоры свежие или в томате – 2 шт.
- Масло топленое – 1 ст.л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Сахар – 1 ч.л.
- Сок половины лимона
- Специи (по желанию)
- Зелень
- Соль
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Рецепт приготовления:
- Свеклу, морковь и лук очистить от кожуры.
- Морковь и свеклу натереть на крупной терке, лук измельчить ножом.
- Капусту тонко нашинковать, помидоры нарезать брусочками, чеснок пропустить через пресс.
- Затем добавить в кастрюльку масло, морковь и лук.
- Обжарить овощи в режиме "Жарка" или "Выпечка", помешивая силиконовой лопаткой. Крышка должна быть открытой. Это займет примерно 5 минут.
- Затем добавить свиные ребрышки, помидоры и продолжать жарить еще 5 минут.
- Выложить половину свеклы, капусту, картошку, сахар. Посолить и залить горячей водой из чайника.
- Затем включить режим "Тушение" на 1 час. Закрыть крышку мультиварки.
- Тем временем вторую часть свеклы залить стаканом кипятка, добавить лимонный сок и довести до кипения.
- Затем в готовый борщ вылить процеженный свекольный отвар без жмыха.
- Добавить чеснок, приправы и нарезанную зелень.
- Перевести мультиварку в режим "Подогрев" и оставить на 10 минут.
- Отделить мясо от костей. Кусочки мяса вернуть в борщ, кости выбросить.
- Подавать готовое блюдо вместе со сметаной и черным хлебом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный борщ с грибами. "Сегодня" также делились рецептом холодного летнего борща.
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Источник: Сегодня