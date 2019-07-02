Как приготовить борщ в мультиварке с мясом: пошаговый рецепт

Рецепт борща в мультиварке с фото

Борщ в мультиварке на свиных ребрах Фото: Depositphotos

Настоящий украинский борщ можно без проблем приготовить в мультиварке. Одним из основных ингредиентов классического борща является свекла, которая придает ему интенсивный красный цвет. Другие традиционные продукты – картофель, морковь, капуста, лук и мясо.

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Рецепт борща в мультиварке рассчитан на чашу емкостью 5 л. Если у вас 3-литровая кастрюлька, пропорционально уменьшите количество ингредиентов.

Борщ в мультиварке с мясом

Ингредиенты:

Свинина на ребрышках – 300 г

Вода – 2 л

Капуста свежая – 200 г

Свекла – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Помидоры свежие или в томате – 2 шт.

Масло топленое – 1 ст.л.

Чеснок – 2 зубчика

Сахар – 1 ч.л.

Сок половины лимона

Специи (по желанию)

Зелень

Соль

Рецепт приготовления:

Свеклу, морковь и лук очистить от кожуры. Морковь и свеклу натереть на крупной терке, лук измельчить ножом. Капусту тонко нашинковать, помидоры нарезать брусочками, чеснок пропустить через пресс. Затем добавить в кастрюльку масло, морковь и лук. Обжарить овощи в режиме "Жарка" или "Выпечка", помешивая силиконовой лопаткой. Крышка должна быть открытой. Это займет примерно 5 минут. Затем добавить свиные ребрышки, помидоры и продолжать жарить еще 5 минут. Выложить половину свеклы, капусту, картошку, сахар. Посолить и залить горячей водой из чайника. Затем включить режим "Тушение" на 1 час. Закрыть крышку мультиварки. Тем временем вторую часть свеклы залить стаканом кипятка, добавить лимонный сок и довести до кипения. Затем в готовый борщ вылить процеженный свекольный отвар без жмыха. Добавить чеснок, приправы и нарезанную зелень. Перевести мультиварку в режим "Подогрев" и оставить на 10 минут. Отделить мясо от костей. Кусочки мяса вернуть в борщ, кости выбросить. Подавать готовое блюдо вместе со сметаной и черным хлебом.

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