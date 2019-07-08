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Как приготовить домашний йогурт в мультиварке

Рецепты натурального домашнего йогурта для мультиварки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Йогурт в мультиварке
Йогурт в мультиварке
Фото: freepik.com

Приготовить йогурт в мультиварке не составит особых хлопот. Причем наличие специальной программы "Йогурт" вовсе не обязательно. Но вы получите натуральный продукт, который не содержит сахара, искусственных ароматизаторов и вкусовых добавок. 

Смотрите видео, какие йогурты улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет:


Натуральный домашний йогурт включает пробиотики – "живые культуры" полезных бактерий, которые помогают сохранить здоровый баланс микрофлоры кишечника, поддерживая таким образом иммунную систему. Чтобы сделать йогурт еще полезнее, подавайте его вместе со свежими ягодами и фруктами.

Йогурт в мультиварке с закваской

Йогурт домашний на закваске
Йогурт домашний на закваске
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 1 л молока любой жирности
  • 1 пакетик сухой закваски

Рецепт приготовления:

  1. В нагретом до 40 С молоке хорошо размешайте сухую закваску из пакетика. Удобнее будет отлить 1 стакан молока, всыпать закваску и хорошо перемешать. 
  2. Затем нужно будет перелить содержимое стакана к остальному молоку и еще раз перемешать. Помните, что вся посуда должна быть стерильной. 
  3. Налейте молоко с закваской в стаканчики или баночки из-под детского питания, затяните верх пищевой пленкой или фольгой и поставьте их в чашу мультиварки. 
  4. Влейте теплую воду, включите режим "Подогрев" на 15 минут, после чего выключите мультиварку. Крышку не открывайте. 
  5. Через 5-6 часов переставьте стаканчики с йогуртом в холодильник.

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Йогурт в мультиварке с готовым йогуртом

Домашний йогурт без добавок
Домашний йогурт без добавок
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Молоко – 1 л
  • Натуральный йогурт – 3 ст. л.

Рецепт приготовления:

  1. Подготовьте мультиварку и ингредиенты.
  2. В режиме "Мультиповар" при 160 С доведите молоко до кипения. Дайте остыть. Температура молока должна быть около 40 С. Удалите с молока пенку.
  3. Йогурт взбейте вилкой и, продолжая помешивать, влейте его в молоко. Молоко и йогурт должны смешаться как можно лучше.
  4. Закройте крышку и готовьте в режиме "Йогурт" в течение 6 часов.
  5. Проверьте йогурт на готовность. Он должен быть густым. Если йогурт еще жидкий, готовьте его в том же режиме еще 1–2 часа. Храните в холодильнике.

Напомним, ранее мы рассказывали, какая разница между йогуртом и кефиром. "Сегодня" также делились рецептом домашних мюсли к йогурту.

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Источник: Сегодня
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