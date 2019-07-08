Как приготовить домашний йогурт в мультиварке
Рецепты натурального домашнего йогурта для мультиварки
Приготовить йогурт в мультиварке не составит особых хлопот. Причем наличие специальной программы "Йогурт" вовсе не обязательно. Но вы получите натуральный продукт, который не содержит сахара, искусственных ароматизаторов и вкусовых добавок.
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Натуральный домашний йогурт включает пробиотики – "живые культуры" полезных бактерий, которые помогают сохранить здоровый баланс микрофлоры кишечника, поддерживая таким образом иммунную систему. Чтобы сделать йогурт еще полезнее, подавайте его вместе со свежими ягодами и фруктами.
Йогурт в мультиварке с закваской
Ингредиенты:
- 1 л молока любой жирности
- 1 пакетик сухой закваски
Рецепт приготовления:
- В нагретом до 40 С молоке хорошо размешайте сухую закваску из пакетика. Удобнее будет отлить 1 стакан молока, всыпать закваску и хорошо перемешать.
- Затем нужно будет перелить содержимое стакана к остальному молоку и еще раз перемешать. Помните, что вся посуда должна быть стерильной.
- Налейте молоко с закваской в стаканчики или баночки из-под детского питания, затяните верх пищевой пленкой или фольгой и поставьте их в чашу мультиварки.
- Влейте теплую воду, включите режим "Подогрев" на 15 минут, после чего выключите мультиварку. Крышку не открывайте.
- Через 5-6 часов переставьте стаканчики с йогуртом в холодильник.
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Йогурт в мультиварке с готовым йогуртом
Ингредиенты:
- Молоко – 1 л
- Натуральный йогурт – 3 ст. л.
Рецепт приготовления:
- Подготовьте мультиварку и ингредиенты.
- В режиме "Мультиповар" при 160 С доведите молоко до кипения. Дайте остыть. Температура молока должна быть около 40 С. Удалите с молока пенку.
- Йогурт взбейте вилкой и, продолжая помешивать, влейте его в молоко. Молоко и йогурт должны смешаться как можно лучше.
- Закройте крышку и готовьте в режиме "Йогурт" в течение 6 часов.
- Проверьте йогурт на готовность. Он должен быть густым. Если йогурт еще жидкий, готовьте его в том же режиме еще 1–2 часа. Храните в холодильнике.
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