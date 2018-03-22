Как приготовить глазурь для кулича: ТОП-5 простых рецептов
Лучшие рецепты глазури для пасхальных куличей
Глазурь для куличей может быть самой разнообразной. Совершенно необязательно, чтобы она была белковой и густо покрытой разноцветной посыпкой. Мы поделимся, как классическими, так и нетрадиционными рецептами глазури.
Белковая глазурь для кулича
Ингредиенты:
- 1 яичный белок
- 225 г сахарной пудры
Рецепт приготовления:
Белок взбить в крепкую пену (до пиков). Всыпать половину сахарной пудры и взбить до полной гладкости. Всыпать оставшуюся пудру и перемешать. Дать глазури постоять 10 минут и сразу использовать.
Ванильная глазурь для кулича
Ингредиенты:
- 1 стакан сахарной пудры
- 3 ст.л теплой воды
- 1 ч.л. ванильного экстракта
Рецепт приготовления:
Просеять в сотейник сахарную пудру, добавить воду и ванильный экстракт. Нагреть смесь, помешивая лопаточкой, до 40 С. Если глазурь получится слишком густой, добавить воды, а если жидкой – еще немного сахарной пудры.
Шоколадная глазурь для кулича с какао
Ингредиенты:
- 2 ст.л. какао-порошка
- 3 ст.л. сахара
- 2-3 ст.л. молока
- 50 г сливочного масла
Рецепт приготовления:
Смешать венчиком в сотейнике какао, сахар и молоко. Поставить на огонь и довести до кипения. Варить, пока сахар не растворится. В конце добавить сливочное масло и перемешать. Остудить глазурь до комнатной температуры.
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Глазурь для кулича, которая не осыпается
Ингредиенты:
- 1 стакан мелкого сахара
- 1 ч.л. желатина
- несколько капель лимонного сока
- ванилин
- 6 ст.л. ложек
Рецепт приготовления:
Залить 1 чайную ложку быстрорастворимого желатина 2 ст.л. воды и оставить набухать на 5-10 минут.
Смешать сахар, ванилин и оставшуюся воду. Поставить на медленный огонь и варить, помешивая, до растворения сахара.
Добавить в сахарный сироп (он не должен быть кипящим) набухший желатин, перемешать и взбить миксером, пока масса не побелеет и не станет пышной. Добавить лимонный сок по желанию.
Дать глазури немного остыть.Указанным количеством глазури можно покрыть 3-4 больших кулича.
Апельсиновая глазурь
Ингредиенты:
- 150 г сахарной пудры
- 1 апельсин
Рецепт приготовления:
В миску просеять сахарную пудру. На мелкой терке натереть цедру апельсина, в небольшую миску выжать сок.
В сахарную пудру добавить примерно 2 столовые ложки апельсинового сока и перемешать до состояния пасты. По необходимости добавить еще немного сока для нужной вам консистенции.
Можно сразу добавить немного цедры в глазурь, а можно сначала полить глазурью кулич и лишь потом посыпать сверху цедрой.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить творожную пасху с шоколадной глазурью. Мы также делились рецептом кулича от Юлии Высоцкой.
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