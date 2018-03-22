Как приготовить глазурь для кулича: ТОП-5 простых рецептов

Сегодня, 12:49

Лучшие рецепты глазури для пасхальных куличей

Глазурь для куличей Фото: bearfotos / Freepik
Глазурь для куличей Фото: bearfotos / Freepik

Глазурь для куличей может быть самой разнообразной. Совершенно необязательно, чтобы она была белковой и густо покрытой разноцветной посыпкой. Мы поделимся, как классическими, так и нетрадиционными рецептами глазури. 

Белковая глазурь для кулича

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Белковая глазурь
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1 яичный белок
  • 225 г сахарной пудры

Рецепт приготовления:

Белок взбить в крепкую пену (до пиков). Всыпать половину сахарной пудры и взбить до полной гладкости. Всыпать оставшуюся пудру и перемешать. Дать глазури постоять 10 минут и сразу использовать.

Ванильная глазурь для кулича

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Сахарная глазурь
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1 стакан сахарной пудры
  • 3 ст.л теплой воды
  • 1 ч.л. ванильного экстракта

Рецепт приготовления:

Просеять в сотейник сахарную пудру, добавить воду и ванильный экстракт. Нагреть смесь, помешивая лопаточкой, до 40 С. Если глазурь получится слишком густой, добавить воды, а если жидкой – еще немного сахарной пудры.

Шоколадная глазурь для кулича с какао

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Шоколадная глазурь
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 2 ст.л. какао-порошка
  • 3 ст.л. сахара
  • 2-3 ст.л. молока
  • 50 г сливочного масла

Рецепт приготовления:

Смешать венчиком в сотейнике какао, сахар и молоко. Поставить на огонь и довести до кипения. Варить, пока сахар не растворится. В конце добавить сливочное масло и перемешать. Остудить глазурь до комнатной температуры.

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Глазурь для кулича, которая не осыпается

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Желатиновая глазурь
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 1 стакан мелкого сахара
  • 1 ч.л. желатина
  • несколько капель лимонного сока
  • ванилин
  • 6 ст.л. ложек

Рецепт приготовления:

Залить 1 чайную ложку быстрорастворимого желатина 2 ст.л. воды и оставить набухать на 5-10 минут.

Смешать сахар, ванилин и оставшуюся воду. Поставить на медленный огонь и варить, помешивая, до растворения сахара.

Добавить в сахарный сироп (он не должен быть кипящим) набухший желатин, перемешать и взбить миксером, пока масса не побелеет и не станет пышной. Добавить лимонный сок по желанию.

Дать глазури немного остыть.Указанным количеством глазури можно покрыть 3-4 больших кулича.

Апельсиновая глазурь

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Апельсиновая глазурь
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 150 г сахарной пудры
  • 1 апельсин

Рецепт приготовления:

В миску просеять сахарную пудру. На мелкой терке натереть цедру апельсина, в небольшую миску выжать сок.

В сахарную пудру добавить примерно 2 столовые ложки апельсинового сока и перемешать до состояния пасты. По необходимости добавить еще немного сока для нужной вам консистенции.

Можно сразу добавить немного цедры в глазурь, а можно сначала полить глазурью кулич и лишь потом посыпать сверху цедрой.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить творожную пасху с шоколадной глазурью. Мы также делились рецептом кулича от Юлии Высоцкой.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:
Пасха, кулич, рецепт, глазурь, Пасха-2018
Источник:

"Сегодня"

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