Как приготовить глазурь для кулича: ТОП-5 простых рецептов

Глазурь для куличей может быть самой разнообразной. Совершенно необязательно, чтобы она была белковой и густо покрытой разноцветной посыпкой. Мы поделимся, как классическими, так и нетрадиционными рецептами глазури.

Белковая глазурь для кулича

Белковая глазурь Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

1 яичный белок

225 г сахарной пудры

Рецепт приготовления:

Белок взбить в крепкую пену (до пиков). Всыпать половину сахарной пудры и взбить до полной гладкости. Всыпать оставшуюся пудру и перемешать. Дать глазури постоять 10 минут и сразу использовать.

Ванильная глазурь для кулича

Сахарная глазурь Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

1 стакан сахарной пудры

3 ст.л теплой воды

1 ч.л. ванильного экстракта

Рецепт приготовления:

Просеять в сотейник сахарную пудру, добавить воду и ванильный экстракт. Нагреть смесь, помешивая лопаточкой, до 40 С. Если глазурь получится слишком густой, добавить воды, а если жидкой – еще немного сахарной пудры.

Шоколадная глазурь для кулича с какао

Шоколадная глазурь Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

2 ст.л. какао-порошка

3 ст.л. сахара

2-3 ст.л. молока

50 г сливочного масла

Рецепт приготовления:

Смешать венчиком в сотейнике какао, сахар и молоко. Поставить на огонь и довести до кипения. Варить, пока сахар не растворится. В конце добавить сливочное масло и перемешать. Остудить глазурь до комнатной температуры.

Глазурь для кулича, которая не осыпается

Желатиновая глазурь Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

1 стакан мелкого сахара

1 ч.л. желатина

несколько капель лимонного сока

ванилин

6 ст.л. ложек

Рецепт приготовления:

Залить 1 чайную ложку быстрорастворимого желатина 2 ст.л. воды и оставить набухать на 5-10 минут.

Смешать сахар, ванилин и оставшуюся воду. Поставить на медленный огонь и варить, помешивая, до растворения сахара.

Добавить в сахарный сироп (он не должен быть кипящим) набухший желатин, перемешать и взбить миксером, пока масса не побелеет и не станет пышной. Добавить лимонный сок по желанию.

Дать глазури немного остыть.Указанным количеством глазури можно покрыть 3-4 больших кулича.

Апельсиновая глазурь

Апельсиновая глазурь Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

150 г сахарной пудры

1 апельсин

Рецепт приготовления:

В миску просеять сахарную пудру. На мелкой терке натереть цедру апельсина, в небольшую миску выжать сок.

В сахарную пудру добавить примерно 2 столовые ложки апельсинового сока и перемешать до состояния пасты. По необходимости добавить еще немного сока для нужной вам консистенции.

Можно сразу добавить немного цедры в глазурь, а можно сначала полить глазурью кулич и лишь потом посыпать сверху цедрой.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить творожную пасху с шоколадной глазурью. Мы также делились рецептом кулича от Юлии Высоцкой.

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