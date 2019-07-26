Как приготовить гречку в мультиварке: ТОП-5 рецептов
Мультиварка идеально подходит для приготовления круп
Гречка в мультиварке обычно получается вкуснее, чем на плите. Все дело в том, что в мультиварке крупа томится при невысокой температуре, не теряя структуру, но полностью раскрывая свой вкус и аромат.
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Для более насыщенного вкуса гречку в мультиварке можно варить на мясном, грибном или овощном бульоне. А время приготовления крупы зависит от кухонного прибора, который вы используете.
Рассыпчатая гречка в мультиварке
Ингредиенты:
- 1 стакан гречневой крупы
- 2 стакана воды
- 50 г сливочного масла
- 1 ч.л. соли
Способ приготовления:
- Гречневую крупу перебрать и хорошо помыть под проточной водой.
- Насыпать подготовленную крупу в чашу, добавить воду и соль.
- Закрыть крышку и установить режим "Гречка", "Крупа" или "Каша". Дождаться звукового сигнала и добавить кусочек сливочного масла. Перемешать.
Гречка в мультиварке с молоком
Ингредиенты:
- 1,5 стакана гречневой крупы
- 500 мл молока
- 1 ст. л. сахара или по вкусу
- 30 г сливочного масла
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Промытую гречку отправить в чашу мультиварки вместе со всеми ингредиентами.
- Выставить режим "Молочная каша" и варить до готовности.
- Подавать гречку с молоком теплой или холодной.
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Гречка в мультиварке с мясом
Ингредиенты:
- 2 стакана гречневой крупы
- 4 стакана воды
- 350 г мяса
- 150 г лука
- 150 г моркови
- 2 ст.л. растительного масла
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Мясо помыть, нарезать небольшими кусочками и обжарить в масле. Для этого выставить в мультиварке режим "Жарка" или "Выпечка" на 20 минут.
- Лук и морковь почистить. Натереть морковь на крупной терке, а лук нарезать кубиками.
- После того, как мясо обжарилось, добавить подготовленные овощи и продолжать готовить еще десять минут.
- В полученную смесь добавить перебранную и промытую гречку.
- Залить все водой, добавить соль и перец по вкусу. Перемешать.
- Закрыть крышку и выставить режим "Гречка". Готовое блюдо по желанию украсить зеленью.
Гречка в мультиварке с овощами
Ингредиенты:
- 2 стакана гречневой крупы
- 3-4 стакана воды
- 20 г сливочного масла
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1-2 луковицы
- 1-2 моркови
- 1-2 сладких перца
- Соль, перец – по вкусу
- Приправы — по вкусу
Способ приготовления:
- Установить режим "Жарка", добавить в чашу смесь масел.
- Пока масло нагревается, нашинковать кубиками овощи.
- Добавить в в мультиварку лук, перец и морковь. Готовить до мягкости овощей.
- За 2-3 минуты перед окончанием жарки всыпать в чашу промытую гречку. Посолить и поперчить.
- Перемешать и залить водой в пропорции 1:2.
- Когда жарка закончится, выставить программу "Крупы" и готовить гречку с овощами до звукового сигнала.
Гречка в мультиварке с курицей
Ингредиенты:
- 1 стакан гречневой крупы
- 1-2 куриных филе
- 1 луковица
- 2 моркови
- 1 сладкий перец (по желанию)
- 2 стакана воды
- Соль, перец по вкусу
- 2 ст.л. растительного масла
Способ приготовления:
- Разогреть масло в чаше мультиварке в режиме "Жарка".
- Лук нарезать, морковь натереть на терке или нарезать полукольцами. Перец нарезать брусочками.
- Добавить в чашу овощи и жарить до мягкости. Затем добавить нарезанное куриное мясо и готовить, пока оно не побелеет.
- Засыпать промытую гречку, залить водой, посолите, добавить специи и установить режим "Гречка" или "Крупа". Готовить до звукового сигнала.
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