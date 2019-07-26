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Как приготовить гречку в мультиварке: ТОП-5 рецептов

Мультиварка идеально подходит для приготовления круп

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:40
Гречка в мультиварке
Гречка в мультиварке
Фото: Depositphotos

Гречка в мультиварке обычно получается вкуснее, чем на плите. Все дело в том, что в мультиварке крупа томится при невысокой температуре, не теряя структуру, но полностью раскрывая свой вкус и аромат. 

Смотрите видео, как приготовить гречку со свининой в горшочке:

Для более насыщенного вкуса гречку в мультиварке можно варить на мясном, грибном или овощном бульоне. А время приготовления крупы зависит от кухонного прибора, который вы используете.

Рассыпчатая гречка в мультиварке

Гречка в мультиварке классическая
Гречка в мультиварке классическая
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 стакан гречневой крупы
  • 2 стакана воды
  • 50 г сливочного масла
  • 1 ч.л. соли

Способ приготовления:

  1. Гречневую крупу перебрать и хорошо помыть под проточной водой.
  2. Насыпать подготовленную крупу в чашу, добавить воду и соль. 
  3. Закрыть крышку и установить режим "Гречка", "Крупа" или "Каша". Дождаться звукового сигнала и добавить кусочек сливочного масла. Перемешать.

Гречка в мультиварке с молоком

Гречка с молоком в мультиварке
Гречка с молоком в мультиварке
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1,5 стакана гречневой крупы
  • 500 мл молока
  • 1 ст. л. сахара или по вкусу
  • 30 г сливочного масла
  • Щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Промытую гречку отправить в чашу мультиварки вместе со всеми ингредиентами. 
  2. Выставить режим "Молочная каша" и варить до готовности.
  3. Подавать гречку с молоком теплой или холодной.

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Гречка в мультиварке с мясом

Гречка с мясом в мультиварке
Гречка с мясом в мультиварке
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 стакана гречневой крупы
  • 4 стакана воды
  • 350 г мяса
  • 150 г лука
  • 150 г моркови
  • 2 ст.л. растительного масла
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Мясо помыть, нарезать небольшими кусочками и обжарить в масле. Для этого выставить в мультиварке режим "Жарка" или "Выпечка" на 20 минут.
  2. Лук и морковь почистить. Натереть морковь на крупной терке, а лук нарезать кубиками.
  3. После того, как мясо обжарилось, добавить подготовленные овощи и продолжать готовить еще десять минут.
  4. В полученную смесь добавить перебранную и промытую гречку.
  5. Залить все водой, добавить соль и перец по вкусу. Перемешать.
  6. Закрыть крышку и выставить режим "Гречка". Готовое блюдо по желанию украсить зеленью.

Гречка в мультиварке с овощами

Гречка с овощами в мультиварке
Гречка с овощами в мультиварке
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 стакана гречневой крупы
  • 3-4 стакана воды
  • 20 г сливочного масла
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1-2 луковицы
  • 1-2 моркови
  • 1-2 сладких перца
  • Соль, перец – по вкусу
  • Приправы — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Установить режим "Жарка", добавить в чашу смесь масел.
  2. Пока масло нагревается, нашинковать кубиками овощи.
  3. Добавить в в мультиварку лук, перец и морковь. Готовить до мягкости овощей.
  4. За 2-3 минуты перед окончанием жарки всыпать в чашу промытую гречку. Посолить и поперчить.
  5. Перемешать и залить водой в пропорции 1:2.
  6. Когда жарка закончится, выставить программу "Крупы" и готовить гречку с овощами до звукового сигнала.

Гречка в мультиварке с курицей

Гречка с курицей в мультиварке
Гречка с курицей в мультиварке
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 стакан гречневой крупы
  • 1-2 куриных филе
  • 1 луковица
  • 2 моркови
  • 1 сладкий перец (по желанию)
  • 2 стакана воды
  • Соль, перец по вкусу
  • 2 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

  1. Разогреть масло в чаше мультиварке в режиме "Жарка".
  2. Лук нарезать, морковь натереть на терке или нарезать полукольцами. Перец нарезать брусочками.
  3. Добавить в чашу овощи и жарить до мягкости. Затем добавить нарезанное куриное мясо и готовить, пока оно не побелеет.
  4. Засыпать промытую гречку, залить водой, посолите, добавить специи и установить режим "Гречка" или "Крупа". Готовить до звукового сигнала. 

Напомним, ранее мы рассказывали, как похудеть на гречневой диете. "Сегодня" также делились рецептом гречневого супа с говядиной.

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Источник: Сегодня
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