Как приготовить холодец: ТОП-5 рецептов
Узнайте, как сварить холодец в домашних условиях
Не знаете, как правильно варить холодец? Это длительный, но довольно простой процесс. Чаще всего холодец готовят из свиного или говяжьего мяса, также добавляют мясо птицы. Лучше всего выбирать мясо с жилками и кожей – чтобы бульон получился густым и наваристым.
Смотрите видео, как сделать холодец в яичных скорлупках по рецепту Лилии Ребрик:
Сколько варить холодец? Продолжительность приготовления обычно составляет от 6 до 12 часов. Чем дольше варится холодец, тем более насыщенным получится его вкус и аромат и тем лучше и крепче получится его консистенция. Калорийность холодца зависит от сорта мяса и составляет от 120 до 350 ккал на 100 г.
Холодец из индейки
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 крыло индейки
- 2 индюшиные шеи
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2 пучка зелени
- 1.5 ч.л. измельченных сухих кореньев
- Соль, молотый перец
- Вода
Способ приготовления:
- Индейку хорошо помыть. Залить холодной водой так, чтобы жидкость только покрывала мясо.
- Поставить на плиту и довести до кипения. Снять пену и варить на минимальном огня около часа.
- Добавить целую очищенную морковь и луковицу, стебли зелени и сухие коренья. Томить на слабом огне еще 2 часа.
- За 20 минут до конца варки приправить бульон солью и перцем.
- Вынуть мясо из кастрюли, отделить от костей, остудить. Бульон процедить.
- Мясо индейки и морковь нарезать пластинками, зелень измельчить. Соединить подготовленные ингредиенты, разложить по формам.
- Залить все процеженным бульоном, поставить в холодильник до застывания.
Холодец из говядины
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 2 говяжьих голяшки
- 1 кг мякоти говядины (лопатка, огузок)
- 1 морковь
- 1 луковица
- 1 корень петрушки или пастернака или кусок сельдерея
- 1 головка чеснока
- 3-4 веточки сельдерея
- 3-4 веточки петрушки
- Черный перец горошком
- Душистый перец горошком
- Соль, черный молотый перец
- Хрен или горчица для подачи
Способ приготовления:
- Тщательно выскоблите, промойте и сложите голяшки в большую, желательно вертикальную, кастрюлю. Залейте 5 л холодной воды и поставьте на умеренный огонь.
- Как только вода закипит, убавьте огонь до минимума и начните снимать с поверхности пену и жир.
- Как только образование пены закончится, добавьте лук, разрезанные пополам коренья, веточки сельдерея, стебли петрушки, горошины черного и душистого перца. Варите без крышки при едва заметном кипении в течение 3-4 часов.
- Мякоть говядины нарежьте кусками. Cложите в миску или кастрюлю и залейте кипятком. Оставьте на 3-5 минут.
- Слейте кипяток и переложите мясо в кастрюлю с голяшками. Продолжайте варить холодец еще 3-4 часа. Если понадобится, снимайте пену. За время варки вода должна выпариться примерно на половину. За полчаса до окончания варки слегка посолите.
- Процедите горячий бульон через салфетку, смоченную в холодной воде. Поставьте в таз с холодной водой, чтобы ускорить остывание.
- Отделите мясо с голяшки, мякоть разберите на волокна или нарежьте.
- Мелко нарежьте листья петрушки, смешайте с мясом, посолите и поперчите. Смесь должна казаться чрезмерно приправленной.
- Разложите мясо в лотке или в порционных формах.
- Чеснок измельчите и положите в выстеленный салфеткой дуршлаг, разровняйте.
- Снимите жир с поверхности бульона. Разогрейте бульон, посолите по вкусу и процедите его через чеснок.
- Залейте бульоном мясо, остудите до комнатной температуры.
- Закройте порционные формы или лоток, оставьте в холодильнике застывать.
Холодец из курицы
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 2 кг куриных ножек и крылышек
- лук репчатый – 1 луковица
- морковь – 1 шт
- 1 корень петрушки
- Чеснок – 4-6 зубчиков
- 1 лист лавровый
- 6–8 горошин черного перца
- Соль
Способ приготовления:
- Куриные ножки и крылышки вымыть, положить в кастрюлю с водой, поставить на сильный огонь и довести до кипения. Шумовкой снять пену.
- Лук, морковку и корень петрушки очистить, обжарить на сухой раскаленной сковороде 3 мин. и добавить в кастрюлю. Уменьшить огонь до среднего и варить холодец под крышкой 4 часа.
- Шумовкой вынуть из бульона ножки, крылышки и овощи. Бульон процедить.
- Куриное мясо снять с кости и очень мелко порубить вместе с кожей. Положить в форму с высокими бортиками.
- Чеснок очистить и нарезать тонкими пластинами. Добавить к куриному мясу.
- Влить в форму процеженный бульон. Поставить в холодильник до полного застывания.
Холодец с желатином
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1.5 кг говядины от разных отрубов (пиленая голяшка, лопатка, тазобедренная часть)
- 1 луковица
- 3 моркови
- 1 корень пастернака или кусок корневого сельдерея
- 1 корень петрушки (желательно)
- 1 головка чеснока
- 2 ст.л. растительного масла
- 3-4 веточки петрушки
- 3-4 веточки укропа
- 10 горошин черного перца
- 5 горошин душистого перца
- 20-25 г желатина
- Соль
- Черный молотый перец
- Хрен и горчица для подачи
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 220 °С. Мясо нарежьте крупными кусками. Очищенную луковицу и корнеплоды разрежьте пополам (используйте 2 морковки). С головки чеснока снимите внешний слой шелухи. Разрежьте головку вдоль пополам.
- Противень или большой лоток для запекания застелите фольгой, сложите в один слой мясо и овощи. Сбрызните растительным маслом и запекайте 12-15 минут, до появления аромата овощей и коричневых подпалин на их поверхности.
- Пока мясо и овощи запекаются, вскипятите в высокой кастрюле 3,5 л воды.
- Переложите в кастрюлю мясо и овощи, слейте собравшийся на дне противня сок. Повторно доведите до кипения на умеренном огне, убавьте огонь до минимума и варите без крышки, при необходимости снимая пену с поверхности бульона, 2-2.5 часа. Через час после начала приготовления добавьте в бульон две целые моркови и веточки укропа и петрушки (отложите по 1 веточке для украшения).
- Готовый бульон процедите через дуршлаг, выстеленный мокрой салфеткой, остудите.
- Снимите мясо с костей и мелко нарежьте или разберите на волокна. Приправьте солью и перцем так, чтобы мясо казалось чрезмерно приправленным.
- Измерьте объем бульона. Замочите в холодной воде листовой желатин из расчета 7 г желатина на 500 мл бульона (гранулированный желатин можно замочить в части бульона). Разогрейте бульон, добавьте отжатый листовой желатин (или набухший гранулированный). Прогрейте бульон до полного растворения желатина.
- Большую форму или порционные формы объемом 200-250 мл выстелите пищевой пленкой. На дно налейте тонкий слой бульона и поставьте в холодильник для застывания, 1-2 ч.
- Целую вареную морковь нарежьте звездочками или кружочками, положите на застывший бульон вместе с листьями петрушки или укропа. Заполните форму мясом и залейте бульоном. Остудите при комнатной температуре, затем поставьте в холодильник на 3-4.
- Перед подачей переверните форму на блюдо, снимите форму и пленку. Подавайте с хреном или горчицей.
Как варить холодец из свиных ножек
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 700 г свиных ножек
- 1,4 кг говядины
- 1 стакан молока
- Фильтрованная вода
- 1 репчатый лук
- 1-2 шт. моркови
- 10 горошин черного перца
- 1/4 ч. л. черного молотого перца
- 1 гвоздика
- 1,5-2 ч. л. соли
- Лимонная кислота — щепотка
- 3 зубчика чеснока
- 1 лавровый лист
- 10 веточек укропа
Способ приготовления:
- Свиные ножки очистите, помойте и разрежьте вдоль, открывая сухожилия. Залейте молоком и долейте воды, чтобы жидкость полностью покрывала ножки. Оставьте на 30 минут.
- Говядину помойте, залейте водой и оставьте на 30 минут.
- Вымоченные ножки очистите, сполосните и вместе с мясом сложите в кастрюлю с водой. Вода должна полностью покрывать мясо. Доведите воду до кипения. Когда поднимется пена, слейте воду, промойте мясо и вымойте кастрюлю.
- Залейте фильтрованную воду в пропорции: на 1 кг мясного мяса и костей – 2 л воды. Положите в воду свиные ножки и говядину. Доведите до кипения, уменьшите огонь и снимите пену. Добавьте щепотку лимонной кислоты и 1/3 необходимого количества соли.
- До половины накройте кастрюлю крышкой и варите холодец на очень медленном огне 3 часа.
- Луковицу прямо в шелухе помойте и отрежьте корешок. Морковь и корень петрушки очистите. Оставьте овощи в воде до момента добавления бульона.
- Добавьте к бульону овощи, горошины перца и лавровые листья. Досолите бульон, чтобы он был немного пересолен.
- Варите бульон на слабом огне под полузакрытой крышкой еще час. После этого снимите кастрюлю с огня и выберите мясо и овощи. Лук выбросьте, а морковь и мясо оставьте охлаждаться.
- Уберите жир с поверхности бульона. Перетрите чеснок со щепоткой соли и черного молотого перца, добавьте его в бульон и размешайте. Накройте крышкой и оставьте бульон на 15-20 минут.
- Руками отделите мясо от костей. Разделите его на волокна.
- Часть свиной шкурки и мягких хрящиков измельчите и смешайте с мясом. Выложите мясо в форму слоем толщиной 2-2,5 см.
- Вырежьте из вареной моркови цветы и выложите поверх мяса.
- Залейте бульон, процеживая через сито с бумажной салфеткой, слоем 2-2,5 см. Измельчите укроп и посыпьте поверхность студня по периметру.
- С поверхности бульона уберите бумажной салфеткой остатки жира. Поставьте холодец в холодильник на 4-5 часов.
Секреты приготовления холодца
- Если вы готовите говяжий или свиной холодец, попросите продавца распилить или разрубить голяшки;
- Во время повторного процеживания горячий бульон впитывает аромат чеснока, но холодец не приобретает лишнюю чесночную резкость;
- Лук, морковку и корень сельдерея добавляют в бульон в конце варки и варят с ними еще около часа (тоже на самом медленном огне);
- Специи – соль, лавровый лист и черный перец горошком – добавляют за полчаса до окончания варки. Перец в холодец нужно класть именно горошком, а не молотый – еще одно правило для прозрачности;
- Лучше всего разбирать мясо руками, аккуратно протирая волокна между пальцами и разрывая их. Так в холодец не смогут попасть даже самые мелкие осколки костей, а само блюдо получится мягким и нежным;
- Что касается того, как украсить холодец, то его обычно подают к столу на большом блюде, украшенном свежей зеленью и отварными овощами. По сервировочной посуды можно разложить кружочки отварной моркови, веточки свежей зелени и тонкие ломтики лимона.
- К холодцу обязательно подайте свежеприготовленный хрен и острую горчицу.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусную буженину. "Сегодня" также писали, как сделать мясо по-французски.
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