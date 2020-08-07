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Как приготовить идеальный бисквит в духовке

Сегодня, 17:37

Бисквит можно подавать просто так или использовать для приготовления тортов и десертов

Классический бисквит состоит всего лишь из трех ингредиентов: муки, яиц и сахара. Куриные яйца для выпечки должны быть охлажденными, иначе они не взобьются как следует. Муку нужно добавлять просеянную, иначе в тесте будут комочки.

Очень важно, когда вы поставите будущий бисквит в духовку. Это нужно сделать как можно скорее, иначе тесто осядет. Поэтому духовка должна быть нагрета заранее, и точно так же заранее надо подготовить фрукты для начинки, если планируете заливать их тестом.

Не открывайте духовку раньше, чем через 15 минут после того, как поставили туда тесто, иначе бисквит опадет. Когда он сверху потемнеет, можно проверять готовность. Проткните бисквит деревянной шпажкой или зубочисткой: если масса не прилипает к палочке, значит все готово.

Бисквит классический в духовке

Бисквит классический
Бисквит классический
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 266 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 6 яиц
  • 200 г (1 стакан) сахара
  • 200 г (2 стакана) муки

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Способ приготовления:

  1. Белки отделить от желтков и взбить в густую пену.
  2. Затем всыпать тонкой струйкой сахар, продолжая взбивать до тех пор, пока сахар полностью растворится, а пена станет такой густой, что будет держаться на венчике.
  3. Добавить желтки в эту пену, слегка перемешать. Через сито тонкой струйкой всыпать муку. Перемешать деревянной лопаточкой, чтобы не появлялись пузырьки.
  4. Форму для выпечки диаметром 26-28 см застелить пергаментом, вылить туда тесто и поставить в заранее разогретую до 200 °С духовку. Выпекать в течение 20-25 минут. Проверить готовность зубочисткой.
  5. Остудить бисквит прямо в форме, чтобы он не опал.

Как сделать бисквит с добавками

В основное тесто для бисквита можно добавлять орехи, мак, шафран или изюм. Шафран придаст не только пикантный привкус, но и красивый насыщенно-желтый цвет. Класть эти добавки надо после того, как размешали муку. Для бисквита из 6 яиц взять: изюм или орехи – 80 г, сухой мак – 50 г, шафран – на кончике ножа.

Смотрите видео, как приготовить диетическую шарлотку:



Если же хочется добавить ягоды или фрукты, то рекомендуется выложить их сначала на пергамент, а потом залить тестом. Можно положить в бисквит не только фрукты, но и овощи. Например, 1 стакан тертой на мелкой терке моркови. А шоколадный бисквит можно приготовить двумя способами. Первый: после того как вы засыпали муку, точно так же через сито добавьте какао-порошок. На 6 яиц возьмите 150 г муки и 50 г какао. Второй: плитку черного шоколада (100 г) растопите на водяной бане и влейте в тесто после добавления муки.

Напомним, ранее мы делились рецептом бисквитного торта с творожным суфле от Лилии Ребрик.

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Источник: Сегодня
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