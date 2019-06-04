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Как приготовить кабачковую икру: четыре простых рецепта

Икра из кабачков – вкусная и несложная в приготовлении заготовка на зиму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:01
Вкусная кабачковая икра
Вкусная кабачковая икра
Фото: Depositphotos

Кабачковая икра на зиму – это отличный способ приготовить вкусную закуску. Икру из кабачков можно намазывать на хлеб, использовать как дополнение к пасте, мясным и рыбным блюда.

Смотрите видео, как приготовить кабачковое варенье со вкусом ананасов:

Лучше всего кабачковая икра получается именно сейчас – в сезон свежих овощей. Предлагаем вам несколько рецептов этой популярной заготовки. 

Икра кабачковая на зиму с помидорами и морковью

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Кабачковая икра с томатной пастой
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • кабачки – 4 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • морковь – 2 шт.
  • помидоры – 3 шт.
  • масло подсолнечное – 3 ст. л.
  • соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Кабачки очистите от кожуры. Крупные кабачки нужно также освободить от семечек. Порежьте некрупными кубиками. Морковь натрите на крупной терке. В глубокую сковороду налейте 1 столовую ложку подсолнечного масла, выложите кабачки и морковь, добавьте полстакана воды. Поставьте на средний огонь и закройте крышкой.
  2. Помидоры мелко порежьте. Когда кабачки станут мягкими, добавьте две ложки подсолнечного масла, помидоры. Посолите по вкусу и хорошо перемешайте. Потушите еще немного, открыв крышку. В конце добавьте мелко порезанный чеснок
  3. . Подавать можно, украсив порубленной зеленью.

Кабачковая икра как в магазине с морковью и томатной пастой

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Кабачковая икра с томатной пастой
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • кабачки – 1,5 кг
  • морковь – 500 г
  • лук – 250 г
  • томатная паста – 100 г
  • соль и перец – по вкусу
  • сахар – по вкусу
  • лавровый лист 
  • душистый перец 
  • растительное масло

Рецепт приготовления:

  1. Лук режем мелкими кубиками, морковку трем на терке. Кабачки очищаем от шкуры и косточек (если молодой, то можно только срезать плодоножку). Натираем на крупной терке. В большом количестве масла обжариваем лук до мягкости, добавляем морковь, обжариваем до готовности (огонь – чуть больше среднего).
  2. Добавляем натертые кабачки, минут через 7-10 огонь уменьшаем до меньше среднего. Примерно в середине тушения добавляем томатную пасту, лавровый лист и перец, масло, а в самом конце – соль. В общей сложности тушение занимает около 2 часов. Лавровый лист вынимаем и выбрасываем.
  3. Теплую икру размалываем, прогреваем до кипения и немедленно укутываем в простерилизованные сухие банки, налив под горлышко немного масла. Укутываем в теплое одеяло и оставляем до полного остывания.
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Кабачковая икра в мультиварке

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Кабачковая икра в мультиварке
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • кабачки – 400 г
  • лук – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • болгарский перец – 1 шт.
  • томатная паста – 1 ст. л.
  • сахар – 0,5 ч. л.
  • растительное масло – 2 ст. л.
  • душистый перец – по вкусу
  • красный молотый перец – по вкусу
  • черный молотый перец – по вкусу
  • соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Лук и морковь произвольно порезать небольшими кусочками. Включить мультиварку, выбрать режим "Выпечка", 20 минут, налить растительное масло, насыпать морковь, а затем лук. Готовить, иногда помешивая овощи. Тем временем подготовить остальные овощи. Болгарский перец порезать кубиками. Кабачки также порезать кубиками.
  2. После сигнала мультиварки, добавить в кастрюлю кабачки, болгарский перец и перемешать.
  3. Выбрать режим "Выпечка", 20 минут. После сигнала добавить в мультиварку томатную пасту, специи, сахар, посолить и перемешать. Включить режим "Тушение", 60 минут. Готовую икру переложить в миску и измельчить овощи блендером. 
  4. Остудить кабачковую икру и подавать со свежим хлебом или гарниром на свой выбор: картофель, рис, каши.

Икра кабачковая с майонезом

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Кабачковая икра с майонезом
Фото: depositphotos.com

По этому рецепту кабачковая икра получится особенно нежной. Итак, записывайте:

  1. 6 кг кабачков очистить от семян и кожицы. Кабачки, 1 кг лука и 1 головку чеснока измельчить при помощи мясорубки, перемешать, сложить в толстостенную кастрюлю и поставить вариться на 2 часа.
  2. К проваренным кабачкам добавить 0,5 литра томатной пасты, 0,5 л майонеза высокой жирности, 100 г ваших любимых специй, 1 стакан сахара, 1 стакан растительного масла, 1 ч. л. с горкой лимонной кислоты.
  3. Полученную массу уваривать еще 2 часа, обязательно помешивая. Горячую икру разложить в стерилизованные банки и закатать крышками.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить кабачковые оладьи с зеленью и сыром. "Сегодня" также рассказывали, как заморозить кабачки на зиму.

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Источник: goodhouse.com.ua
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