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Как приготовить кутью на Святой вечер

Рождественский сочельник, или Святой вечер, ежегодно отмечают 6 января

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:44
Рецепт кутьи с фото
Рецепт кутьи с фото
Фото: Depositphotos

На Святой вечер украинцы традиционно готовят кутью. Это ритуальное блюдо варят из пшеничных зерен, реже из риса. К рождественской кутье принято подавать постное молоко из мака, грецких или лесных орехов. Также кутью обычно заправляют жидким медом или узваром.

Смотрите видео, каким должно быть меню на Сочельник:

В блюдо можно добавлять сухофрукты, фрукты и ягоды, распаренный мак, орехи, а в некоторых случаях и мармелад, и леденцы (но это скорее исключение из правил), а также всевозможные специи и пряности по вкусу.

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Рецепт классической кутьи

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Классическая кутья
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 1 стакан пшеницы
  • 3 стакана воды
  • 1/2 стакана мака
  • 1/2 стакана порезанных орехов
  • 1/2 стакана изюма
  • 2 -3 ст. ложки меда

Способ приготовления:

  1. Пшеницу, подготовленную для кутьи, промыть и замочить в воде на 4 часа. Размокшую крупу залить водой и варить на слабом огне до готовности.
  2. Пшеница должна стать мягкой, но не развариться полностью. Если необходимо, в процессе варки подлить воду.
  3. Мак измельчить в кофемолке.
  4. Орехи порезать. Светлый изюм без косточек залить на 30 минут теплой водой.
  5. Смешать пшеницу, мак, орехи, изюм, добавить мед по вкусу и все перемешать.
  6. Подавать кутью холодной.

Кутья: рецепт с изюмом и медом

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Кутья в духовке
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 2 стакана пшеницы
  • 1 стакан мака
  • 1/2 стакана сахара
  • 3 ст.л. меда
  • щепотка соли
  • изюм
  • грецкие орехи

Способ приготовления:

  1. Четыре стакана воды довести до кипения. Добавить пшеницу и снова вскипятить.
  2. Откинуть пшеницу на дуршлаг, промыть холодной водой.
  3. Выложить в чугунок, залить водой (на два пальца выше уровня пшеницы), добавить соль и довести до кипения.
  4. Накрыть плотно крышкой и поставить в духовку, разогретую до 160 °С. Через 30 минут выключить огонь и оставить в теплой духовке еще на 1,5-2 часа, пока вся вода не впитается.
  5. Мак промыть и залить кипятком на 2-3 часа. Потолочь с ступке (или растереть в блендере), пока не появиться "молочко". Важно хорошо растереть мак, чтобы он стал мягким. Всыпать сахар и перетереть еще раз.
  6. Добавить мак и мед к пшенице, хорошо перемешать. Всыпать распаренный изюм и дробленные грецкие орехи.

Рецепт кутьи из риса

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Рисовая кутья
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 1 стакан круглозерного риса
  • 0,5 стакана мака
  • 1 стакан очищенных грецких орехов
  • 0,5 стакана изюма
  • мед

Способ приготовления:

  1. Рис отварить до готовности и остудить.
  2. Мак промыть, залить кипятком и дать остыть. Затем воду слить, мак перетереть в ступке, тщательно растирая пестиком, пока не появиться белое молочко. Можно пропустить мак через мясорубку или пробить в блендере, но в ступке консистенция получится более подходящая.
  3. Изюм промыть и залить на несколько часов горячей водой. Воду слить, изюм просушить.
  4. Орехи почистить, немного обжарить на сухой сковороде и покрошить, но не мелко – можно порезать ножом.
  5. Рис выложить в чашку, туда же добавить растертый мак, изюм и орехи. Все перемешать. В конце можно добавить мед или узвар.

Рецепт рождественской кутьи

depositphotos_39043525_m-2015
Кутья с мармеладом
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • Пшеница – 500 г
  • Вода
  • Мак – 200 г
  • Орехи и сухофрукты
  • Мед – 2 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Пшеницу перебрать и хорошо промыть. Залить холодной водой и оставить на ночь. Утром аккуратно слить жидкость.
  2. Влить чистую воду (ее должно быть в два раза больше, чем пшеницы). Довести до кипения и уменьшить огонь до минимума. Готовить, пока пшеница не впитает всю воду. Это займет 2-3 часа. Если вода выкипит раньше, добавить немного больше жидкости. Лучше всего варить кутью в глиняной кастрюле.
  3. Мак залить на ночь кипятком. Утром процедить через марлю. Затем протереть с помощью блендера или ступки (так сохранится маковое молочко). Подготовленный мак нужно хранить в холодильнике, так как он имеет свойство быстро скисать.
  4. К готовой пшенице добавить тертый мак, мед (желательно использовать смесь гречневого и цветочного), колотые орехи, курагу, инжир и клюкву. Можно добавить вишневое варенье по вкусу.
  5. В конце отрегулировать густоту кутьи, добавив кипяченую воду или узвар.

Рецепт рождественской кутьи из пшеницы

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Кутья с курагой
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 350 г пшеницы
  • 50-100 г мака
  • 2-3 ст. л. меда
  • 100 г грецких орехов или фундука
  • 100 г изюма
  • 100 г кураги

Способ приготовления:

  1. Пшеницу промыть и замочить в воде на 2-3 часа.
  2. Отварить пшеницу на среднем огне 2.5-3 часа. Она должна стать мягкой, но не развариться.
  3. Мак залить кипятком на 30 минут. Затем воду слить, а мак растереть до появления "макового молочка".
  4. К пшенице добавить мед по вкусу, перемешать.
  5. Изюм и курагу залить теплой водой, дать немного постоять.
  6. Орехи очистить и подсушить в духовке или поджарить на сковороде. Немного остудить и порубить.
  7. К пшенице добавить мак, орехи, изюм и нарезанную курагу, перемешать.

Как сварить рассыпчатую кутью

  • Пшеницу перебрать, выкинуть испорченные зерна и мусор. Вымыть как следует, залить чистой холодной водой, дать набухнуть в течение суток или оставить минимум на 2-3 часа.
  • В кастрюле (желательно чугунной) нагреть до кипения воду, всыпать пшеницу (воду предварительно слить, зерна откинуть на дуршлаг). Соотношение крупы и воды: на одну часть по объему сухой крупы три части воды.
  • Вскипятить, убавить огонь, варить без соли до готовности. Готовая пшеница — мягкая, но форму не теряет.
  • Практически готовую пшеницу немного посолить, лишнюю жидкость слить (но не выливать — она может еще пригодиться), кашу охладить и использовать для приготовления рождественской кутьи.

Напомним, ранее "Сегодня" сообщали, как правильно выйти из Рождественского поста. Мы также рассказывали, как сделать красивый рождественский венок.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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