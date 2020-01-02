Как приготовить кутью на Святой вечер
Рождественский сочельник, или Святой вечер, ежегодно отмечают 6 января
На Святой вечер украинцы традиционно готовят кутью. Это ритуальное блюдо варят из пшеничных зерен, реже из риса. К рождественской кутье принято подавать постное молоко из мака, грецких или лесных орехов. Также кутью обычно заправляют жидким медом или узваром.
Смотрите видео, каким должно быть меню на Сочельник:
В блюдо можно добавлять сухофрукты, фрукты и ягоды, распаренный мак, орехи, а в некоторых случаях и мармелад, и леденцы (но это скорее исключение из правил), а также всевозможные специи и пряности по вкусу.
Рецепт классической кутьи
Ингредиенты:
- 1 стакан пшеницы
- 3 стакана воды
- 1/2 стакана мака
- 1/2 стакана порезанных орехов
- 1/2 стакана изюма
- 2 -3 ст. ложки меда
Способ приготовления:
- Пшеницу, подготовленную для кутьи, промыть и замочить в воде на 4 часа. Размокшую крупу залить водой и варить на слабом огне до готовности.
- Пшеница должна стать мягкой, но не развариться полностью. Если необходимо, в процессе варки подлить воду.
- Мак измельчить в кофемолке.
- Орехи порезать. Светлый изюм без косточек залить на 30 минут теплой водой.
- Смешать пшеницу, мак, орехи, изюм, добавить мед по вкусу и все перемешать.
- Подавать кутью холодной.
Кутья: рецепт с изюмом и медом
Ингредиенты:
- 2 стакана пшеницы
- 1 стакан мака
- 1/2 стакана сахара
- 3 ст.л. меда
- щепотка соли
- изюм
- грецкие орехи
Способ приготовления:
- Четыре стакана воды довести до кипения. Добавить пшеницу и снова вскипятить.
- Откинуть пшеницу на дуршлаг, промыть холодной водой.
- Выложить в чугунок, залить водой (на два пальца выше уровня пшеницы), добавить соль и довести до кипения.
- Накрыть плотно крышкой и поставить в духовку, разогретую до 160 °С. Через 30 минут выключить огонь и оставить в теплой духовке еще на 1,5-2 часа, пока вся вода не впитается.
- Мак промыть и залить кипятком на 2-3 часа. Потолочь с ступке (или растереть в блендере), пока не появиться "молочко". Важно хорошо растереть мак, чтобы он стал мягким. Всыпать сахар и перетереть еще раз.
- Добавить мак и мед к пшенице, хорошо перемешать. Всыпать распаренный изюм и дробленные грецкие орехи.
Рецепт кутьи из риса
Ингредиенты:
- 1 стакан круглозерного риса
- 0,5 стакана мака
- 1 стакан очищенных грецких орехов
- 0,5 стакана изюма
- мед
Способ приготовления:
- Рис отварить до готовности и остудить.
- Мак промыть, залить кипятком и дать остыть. Затем воду слить, мак перетереть в ступке, тщательно растирая пестиком, пока не появиться белое молочко. Можно пропустить мак через мясорубку или пробить в блендере, но в ступке консистенция получится более подходящая.
- Изюм промыть и залить на несколько часов горячей водой. Воду слить, изюм просушить.
- Орехи почистить, немного обжарить на сухой сковороде и покрошить, но не мелко – можно порезать ножом.
- Рис выложить в чашку, туда же добавить растертый мак, изюм и орехи. Все перемешать. В конце можно добавить мед или узвар.
Рецепт рождественской кутьи
Ингредиенты:
- Пшеница – 500 г
- Вода
- Мак – 200 г
- Орехи и сухофрукты
- Мед – 2 ст.л.
Способ приготовления:
- Пшеницу перебрать и хорошо промыть. Залить холодной водой и оставить на ночь. Утром аккуратно слить жидкость.
- Влить чистую воду (ее должно быть в два раза больше, чем пшеницы). Довести до кипения и уменьшить огонь до минимума. Готовить, пока пшеница не впитает всю воду. Это займет 2-3 часа. Если вода выкипит раньше, добавить немного больше жидкости. Лучше всего варить кутью в глиняной кастрюле.
- Мак залить на ночь кипятком. Утром процедить через марлю. Затем протереть с помощью блендера или ступки (так сохранится маковое молочко). Подготовленный мак нужно хранить в холодильнике, так как он имеет свойство быстро скисать.
- К готовой пшенице добавить тертый мак, мед (желательно использовать смесь гречневого и цветочного), колотые орехи, курагу, инжир и клюкву. Можно добавить вишневое варенье по вкусу.
- В конце отрегулировать густоту кутьи, добавив кипяченую воду или узвар.
Рецепт рождественской кутьи из пшеницы
Ингредиенты:
- 350 г пшеницы
- 50-100 г мака
- 2-3 ст. л. меда
- 100 г грецких орехов или фундука
- 100 г изюма
- 100 г кураги
Способ приготовления:
- Пшеницу промыть и замочить в воде на 2-3 часа.
- Отварить пшеницу на среднем огне 2.5-3 часа. Она должна стать мягкой, но не развариться.
- Мак залить кипятком на 30 минут. Затем воду слить, а мак растереть до появления "макового молочка".
- К пшенице добавить мед по вкусу, перемешать.
- Изюм и курагу залить теплой водой, дать немного постоять.
- Орехи очистить и подсушить в духовке или поджарить на сковороде. Немного остудить и порубить.
- К пшенице добавить мак, орехи, изюм и нарезанную курагу, перемешать.
Как сварить рассыпчатую кутью
- Пшеницу перебрать, выкинуть испорченные зерна и мусор. Вымыть как следует, залить чистой холодной водой, дать набухнуть в течение суток или оставить минимум на 2-3 часа.
- В кастрюле (желательно чугунной) нагреть до кипения воду, всыпать пшеницу (воду предварительно слить, зерна откинуть на дуршлаг). Соотношение крупы и воды: на одну часть по объему сухой крупы три части воды.
- Вскипятить, убавить огонь, варить без соли до готовности. Готовая пшеница — мягкая, но форму не теряет.
- Практически готовую пшеницу немного посолить, лишнюю жидкость слить (но не выливать — она может еще пригодиться), кашу охладить и использовать для приготовления рождественской кутьи.
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Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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