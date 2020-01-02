Как приготовить кутью на Святой вечер

Рождественский сочельник, или Святой вечер, ежегодно отмечают 6 января

Рецепт кутьи с фото Фото: Depositphotos

На Святой вечер украинцы традиционно готовят кутью. Это ритуальное блюдо варят из пшеничных зерен, реже из риса. К рождественской кутье принято подавать постное молоко из мака, грецких или лесных орехов. Также кутью обычно заправляют жидким медом или узваром.

Смотрите видео, каким должно быть меню на Сочельник:

В блюдо можно добавлять сухофрукты, фрукты и ягоды, распаренный мак, орехи, а в некоторых случаях и мармелад, и леденцы (но это скорее исключение из правил), а также всевозможные специи и пряности по вкусу.

Рецепт классической кутьи

Классическая кутья Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

1 стакан пшеницы

3 стакана воды

1/2 стакана мака

1/2 стакана порезанных орехов

1/2 стакана изюма

2 -3 ст. ложки меда

Способ приготовления:

Пшеницу, подготовленную для кутьи, промыть и замочить в воде на 4 часа. Размокшую крупу залить водой и варить на слабом огне до готовности. Пшеница должна стать мягкой, но не развариться полностью. Если необходимо, в процессе варки подлить воду. Мак измельчить в кофемолке. Орехи порезать. Светлый изюм без косточек залить на 30 минут теплой водой. Смешать пшеницу, мак, орехи, изюм, добавить мед по вкусу и все перемешать. Подавать кутью холодной.

Кутья: рецепт с изюмом и медом

Кутья в духовке Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

2 стакана пшеницы

1 стакан мака

1/2 стакана сахара

3 ст.л. меда

щепотка соли

изюм

грецкие орехи

Способ приготовления:

Четыре стакана воды довести до кипения. Добавить пшеницу и снова вскипятить. Откинуть пшеницу на дуршлаг, промыть холодной водой. Выложить в чугунок, залить водой (на два пальца выше уровня пшеницы), добавить соль и довести до кипения. Накрыть плотно крышкой и поставить в духовку, разогретую до 160 °С. Через 30 минут выключить огонь и оставить в теплой духовке еще на 1,5-2 часа, пока вся вода не впитается. Мак промыть и залить кипятком на 2-3 часа. Потолочь с ступке (или растереть в блендере), пока не появиться "молочко". Важно хорошо растереть мак, чтобы он стал мягким. Всыпать сахар и перетереть еще раз. Добавить мак и мед к пшенице, хорошо перемешать. Всыпать распаренный изюм и дробленные грецкие орехи.

Рецепт кутьи из риса

Рисовая кутья Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

1 стакан круглозерного риса

0,5 стакана мака

1 стакан очищенных грецких орехов

0,5 стакана изюма

мед

Способ приготовления:

Рис отварить до готовности и остудить. Мак промыть, залить кипятком и дать остыть. Затем воду слить, мак перетереть в ступке, тщательно растирая пестиком, пока не появиться белое молочко. Можно пропустить мак через мясорубку или пробить в блендере, но в ступке консистенция получится более подходящая. Изюм промыть и залить на несколько часов горячей водой. Воду слить, изюм просушить. Орехи почистить, немного обжарить на сухой сковороде и покрошить, но не мелко – можно порезать ножом. Рис выложить в чашку, туда же добавить растертый мак, изюм и орехи. Все перемешать. В конце можно добавить мед или узвар.

Рецепт рождественской кутьи

Кутья с мармеладом Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Пшеница – 500 г

Вода

Мак – 200 г

Орехи и сухофрукты

Мед – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Пшеницу перебрать и хорошо промыть. Залить холодной водой и оставить на ночь. Утром аккуратно слить жидкость. Влить чистую воду (ее должно быть в два раза больше, чем пшеницы). Довести до кипения и уменьшить огонь до минимума. Готовить, пока пшеница не впитает всю воду. Это займет 2-3 часа. Если вода выкипит раньше, добавить немного больше жидкости. Лучше всего варить кутью в глиняной кастрюле. Мак залить на ночь кипятком. Утром процедить через марлю. Затем протереть с помощью блендера или ступки (так сохранится маковое молочко). Подготовленный мак нужно хранить в холодильнике, так как он имеет свойство быстро скисать. К готовой пшенице добавить тертый мак, мед (желательно использовать смесь гречневого и цветочного), колотые орехи, курагу, инжир и клюкву. Можно добавить вишневое варенье по вкусу. В конце отрегулировать густоту кутьи, добавив кипяченую воду или узвар.

Рецепт рождественской кутьи из пшеницы

Кутья с курагой Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

350 г пшеницы

50-100 г мака

2-3 ст. л. меда

100 г грецких орехов или фундука

100 г изюма

100 г кураги

Способ приготовления:

Пшеницу промыть и замочить в воде на 2-3 часа. Отварить пшеницу на среднем огне 2.5-3 часа. Она должна стать мягкой, но не развариться. Мак залить кипятком на 30 минут. Затем воду слить, а мак растереть до появления "макового молочка". К пшенице добавить мед по вкусу, перемешать. Изюм и курагу залить теплой водой, дать немного постоять. Орехи очистить и подсушить в духовке или поджарить на сковороде. Немного остудить и порубить. К пшенице добавить мак, орехи, изюм и нарезанную курагу, перемешать.

Как сварить рассыпчатую кутью

Пшеницу перебрать, выкинуть испорченные зерна и мусор. Вымыть как следует, залить чистой холодной водой, дать набухнуть в течение суток или оставить минимум на 2-3 часа.

В кастрюле (желательно чугунной) нагреть до кипения воду, всыпать пшеницу (воду предварительно слить, зерна откинуть на дуршлаг). Соотношение крупы и воды: на одну часть по объему сухой крупы три части воды.

Вскипятить, убавить огонь, варить без соли до готовности. Готовая пшеница — мягкая, но форму не теряет.

Практически готовую пшеницу немного посолить, лишнюю жидкость слить (но не выливать — она может еще пригодиться), кашу охладить и использовать для приготовления рождественской кутьи.

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Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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