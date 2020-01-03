Как приготовить кутью из риса: три простых рецепта
Рецепты кутьи из риса на Святой вечер
Классическую кутью на Святой вечер готовят из зерен пшеницы. Но они долго варятся, и их бывает сложно купить. Если вы хотите ускорить процесс, приготовьте кутью из риса – получится не хуже.
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Кутья из пропаренного риса
Время приготовления:
- 30 минут + на замачивание
Ингредиенты:
- 1/2 стакана пропаренного риса
- 50 г чернослива
- 50 г кураги
- 50 г изюма
- 1 ст.л. растительного масла
- 2 ст. л. меда или по вкусу
- Соль
Способ приготовления:
- Рис промыть, замочить на 2 часа. Отварить и посолить.
- Курагу, чернослив и изюм замочить в теплой воде. Просушить и порезать.
- В рис добавить растительное масло и все смешать.
- Залить растопленным медом и хорошо перемешать.
Рецепт кутьи с рисом и маком
Время приготовления:
- 30 минут + на замачивание
Ингредиенты:
- 200 г риса
- 100 г миндаля
- 100 г грецких орехов
- 100 г мака
- 100 г изюма
- 100 г кураги
- Мед – по вкусу
Способ приготовления:
- Чтобы сделать миндаль мягким, залейте его кипятком на 15 минут. То же самое нужно проделать с изюмом и курагой.
- Мак выдержать в горячей воде в течение часа, после чего измельчить до появления белого сока.
- Рис варить на медленном огне без крышки. Когда он остынет, добавить в кастрюлю мед, мак, сухофрукты и орехи.
Кутья из риса поминальная: рецепт
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 стакан риса
- 3-4 стакана воды
- 1 стакан изюма без косточек
- 100 г меда или по вкусу
- 1-1,5 ст. л. сахара
- 1-2 щепотки соли
Способ приготовления:
- Сварить рис в большом количестве подсоленной воды. Для этого залить рис водой, довести до кипения, посолить, накрыть крышкой и варить при слабом кипении 15 минут.
- Откинуть на сито, промыть холодной водой.
- Выложить в глубокую емкость, добавить мед, сахар, тщательно перемешать.
- Изюм перебрать, промыть, положить в сито и обдать крутым кипятком.
- Смешать с рисом и подавать.
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