Как приготовить кутью из риса: три простых рецепта

Рецепты кутьи из риса на Святой вечер

Рецепт кутьи Фото: Depositphotos

Классическую кутью на Святой вечер готовят из зерен пшеницы. Но они долго варятся, и их бывает сложно купить. Если вы хотите ускорить процесс, приготовьте кутью из риса – получится не хуже.

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Кутья из пропаренного риса

Рецепт кутьи на поминки Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут + на замачивание

Ингредиенты:

1/2 стакана пропаренного риса

50 г чернослива

50 г кураги

50 г изюма

1 ст.л. растительного масла

2 ст. л. меда или по вкусу

Соль

Способ приготовления:

Рис промыть, замочить на 2 часа. Отварить и посолить. Курагу, чернослив и изюм замочить в теплой воде. Просушить и порезать. В рис добавить растительное масло и все смешать. Залить растопленным медом и хорошо перемешать.

Рецепт кутьи с рисом и маком

Кутья из риса Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут + на замачивание

Ингредиенты:

200 г риса

100 г миндаля

100 г грецких орехов

100 г мака

100 г изюма

100 г кураги

Мед – по вкусу

Способ приготовления:

Чтобы сделать миндаль мягким, залейте его кипятком на 15 минут. То же самое нужно проделать с изюмом и курагой. Мак выдержать в горячей воде в течение часа, после чего измельчить до появления белого сока. Рис варить на медленном огне без крышки. Когда он остынет, добавить в кастрюлю мед, мак, сухофрукты и орехи.

Кутья из риса поминальная: рецепт

Рисовая кутья с медом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 стакан риса

3-4 стакана воды

1 стакан изюма без косточек

100 г меда или по вкусу

1-1,5 ст. л. сахара

1-2 щепотки соли

Способ приготовления:

Сварить рис в большом количестве подсоленной воды. Для этого залить рис водой, довести до кипения, посолить, накрыть крышкой и варить при слабом кипении 15 минут. Откинуть на сито, промыть холодной водой. Выложить в глубокую емкость, добавить мед, сахар, тщательно перемешать. Изюм перебрать, промыть, положить в сито и обдать крутым кипятком. Смешать с рисом и подавать.

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