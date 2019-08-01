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Как приготовить маковую начинку для пирогов, блинов и рулетов

Рецепты сладкой начинки из мака для домашней выпечки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:25
Рулет с маковой начинкой
Рулет с маковой начинкой
Фото: Depositphotos

Сладкую маковую начинку используют для приготовления рулетов и штруделей, пирогов и блинчиков, тортов и булочек. Мак нужно предварительно отварить в воде или в молоке, иначе он будет неприятно хрустеть на зубах. Это процесс займет около 15 минут.

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Некоторые хозяйки не подвергают мак термообработке, а предварительно измельчают зерна в кофемолке или блендере. Так текстура начинки получается более однородной.

Постная маковая начинка с медом

Пирог с маковой начинкой
Пирог с маковой начинкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 стакан мака
  • 2 стакана кипятка
  • 2 ст.л. меда

Способ приготовления:

  1. Мак залить кипятком и оставить под крышкой на 15 минут. Затем довести до кипения, проварить 15 минут. 
  2. Откинуть мак на сито, дать воде полностью стечь.
  3. Отваренный мак смешать с жидким медом.

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Маковая начинка для блинов

Блины с маковой начинкой
Блины с маковой начинкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 330 г молока
  • 120 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 1,5 г корицы
  • 4 г лимонной цедры
  • 200 г молотого мака
  • 50 г манной крупы
  • 20 г рома
  • 50 г изюма

Способ приготовления:

  1. Молоко довести до кипения. 
  2. Положить в молоко сахар, ванильный сахар, корицу, лимонную цедру, перемешать.
  3. Добавить мак и манную крупу и, постоянно помешивая, дать набухнуть.
  4. Остудить, добавить изюм и ром.

Маковая начинка для рулета

Дрожжевой рулет с маком
Дрожжевой рулет с маком
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 стакан сливок
  • 2 ст.л. манки
  • 2 ст.л. сахара
  • Щепотка ванилина
  • Сливочное масло – 50 г
  • Молотый миндаль – 50 г
  • 1 стакан мака, сваренного в молоке

Способ приготовления:

  1. Из сливок, манки, сахара и щепотки ванилина сварить сладкую кашу. 
  2. В конце добавить кусочек сливочного масла и молотые орехи. 
  3. Смешать со стаканом мака, сваренного на молоке (готовится он так же, как рецепте маковой начинки с медом). Использовать в качестве начинки для рулета.

Маковая начинка для штруделя

Штрудель с маковой начинкой
Штрудель с маковой начинкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 1/4 л молока или сливок
  • 100 г сахара
  • 1 ст.л. меда
  • 250 г мака молотого
  • Тертая цедра лимона
  • Корица – на кончике ножа
  • 1 ст.л. рома
  • 50 г изюма 
  • 3 ст.л. молотых сухарей

Способ приготовления:

  1. Вскипятить молоко с сахаром и медом, всыпать мак, поварить до загустения.
  2. Добавить все остальные продукты, кроме сухарей, и перемешать.
  3. Тесто для штруделя раскатать в прямоугольник и посыпать молотыми сухарями. Равномерно намазать начинку и завернуть в рулет. По желанию можно добавить внутрь консервированные вишни.

Маковая начинка со сгущенкой

Булочки с маковым кремом
Булочки с маковым кремом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана воды
  • 1/2 банки сгущенного молока
  • 1 ст.л. манки
  • 1 яичный желток
  • 1 стакан вареного на воде мака

Способ приготовления:

  1. В воде развести сгущенное молоко, довести до кипения. 
  2. Добавить манку и варить, пока смесь не загустеет. 
  3. В конце добавить яичный желток, помешивая, варить 1-2 минуты.
  4. Смешать со стаканом мака, сваренным на простой воде (как в рецепте маковой начинки с медом).

Напомним, ранее мы делились рецептом пирога с маковой начинкой и сметаной. "Сегодня" также писали, как испечь лимонный торт с маком.

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Источник: Сегодня
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