Как приготовить молодую картошку с маслом и укропом

Рецепт молодой картошки на гарнир

Молодая картошка с маслом и укропом Фото: Depositphotos

Не знаете, как готовить молодую картошку? Все очень просто, вам даже не придется ее чистить, только хорошо помыть с помощью щетки.

Смотрите видео, как правильно сортировать картофель:

То, сколько варится молодая картошка, зависит от размера клубней – чем они меньше, тем быстрее приготовятся. Мы советуем подавать молодую картошку со сливочным маслом и мелко нарубленным свежими укропом – так получается вкуснее всего.

Молодая картошка с укропом

Ингредиенты:

600 г мелкого или среднего молодого картофеля

1 лавровый лист

Несколько веточек свежего укропа

1 чайная ложка крупной соли

50 г сливочного масла

Вода

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Рецепт приготовления:

Молодой картофель помыть с помощью щетки для овощей или жесткой кухонной губки. Сложить клубни в кастрюлю и залить чистой холодной водой. Жидкость должна полностью покрывать картофель. Для аромата добавить в воду лавровый лист и несколько веточек укропа. Посолить. Поставить кастрюлю с молодой картошкой на небольшой огонь, довести до кипения и варить около 30 минут под неплотно закрытой крышкой. Через полчаса попробуйте проткнуть клубень вилкой или ножом. Если картофель готов, это будет легко. А если картошка еще твердая, поварите ее несколько минут. Процедить картофель и переложить в глубокую миску. Сразу же добавить измельченный укроп и кусочек сливочного масла, перемешать. Подавать молодую картошку с укропом и маслом горячей. Ее можно дополнить мясным блюдом и салатом из свежих овощей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить картофель с салом на мангале. "Сегодня" также делились рецептом картошки на костре.

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