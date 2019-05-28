Как приготовить молодую картошку с маслом и укропом
Рецепт молодой картошки на гарнир
Не знаете, как готовить молодую картошку? Все очень просто, вам даже не придется ее чистить, только хорошо помыть с помощью щетки.
Смотрите видео, как правильно сортировать картофель:
То, сколько варится молодая картошка, зависит от размера клубней – чем они меньше, тем быстрее приготовятся. Мы советуем подавать молодую картошку со сливочным маслом и мелко нарубленным свежими укропом – так получается вкуснее всего.
Молодая картошка с укропом
Ингредиенты:
- 600 г мелкого или среднего молодого картофеля
- 1 лавровый лист
- Несколько веточек свежего укропа
- 1 чайная ложка крупной соли
- 50 г сливочного масла
- Вода
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Рецепт приготовления:
- Молодой картофель помыть с помощью щетки для овощей или жесткой кухонной губки.
- Сложить клубни в кастрюлю и залить чистой холодной водой. Жидкость должна полностью покрывать картофель.
- Для аромата добавить в воду лавровый лист и несколько веточек укропа. Посолить.
- Поставить кастрюлю с молодой картошкой на небольшой огонь, довести до кипения и варить около 30 минут под неплотно закрытой крышкой.
- Через полчаса попробуйте проткнуть клубень вилкой или ножом. Если картофель готов, это будет легко. А если картошка еще твердая, поварите ее несколько минут.
- Процедить картофель и переложить в глубокую миску.
- Сразу же добавить измельченный укроп и кусочек сливочного масла, перемешать.
- Подавать молодую картошку с укропом и маслом горячей. Ее можно дополнить мясным блюдом и салатом из свежих овощей.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить картофель с салом на мангале. "Сегодня" также делились рецептом картошки на костре.
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Источник: Сегодня