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Как приготовить молодую картошку с маслом и укропом

Рецепт молодой картошки на гарнир

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:21
Молодая картошка с маслом и укропом
Молодая картошка с маслом и укропом
Фото: Depositphotos

Не знаете, как готовить молодую картошку? Все очень просто, вам даже не придется ее чистить, только хорошо помыть с помощью щетки.

Смотрите видео, как правильно сортировать картофель:

То, сколько варится молодая картошка, зависит от размера клубней – чем они меньше, тем быстрее приготовятся. Мы советуем подавать молодую картошку со сливочным маслом и мелко нарубленным свежими укропом – так получается вкуснее всего. 

Молодая картошка с укропом

Ингредиенты:

  • 600 г мелкого или среднего молодого картофеля 
  • 1 лавровый лист
  • Несколько веточек свежего укропа
  • 1 чайная ложка крупной соли
  • 50 г сливочного масла
  • Вода

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Рецепт приготовления:

  1. Молодой картофель помыть с помощью щетки для овощей или жесткой кухонной губки.
  2. Сложить клубни в кастрюлю и залить чистой холодной водой. Жидкость должна полностью покрывать картофель. 
  3. Для аромата добавить в воду лавровый лист и несколько веточек укропа. Посолить.
  4. Поставить кастрюлю с молодой картошкой на небольшой огонь, довести до кипения и варить около 30 минут под неплотно закрытой крышкой.
  5. Через полчаса попробуйте проткнуть клубень вилкой или ножом. Если картофель готов, это будет легко. А если картошка еще твердая, поварите ее несколько минут.
  6. Процедить картофель и переложить в глубокую миску.
  7. Сразу же добавить измельченный укроп и кусочек сливочного масла, перемешать. 
  8. Подавать молодую картошку с укропом и маслом горячей. Ее можно дополнить мясным блюдом и салатом из свежих овощей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить картофель с салом на мангале. "Сегодня" также делились рецептом картошки на костре.

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Источник: Сегодня
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