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Как приготовить окрошку: простые рецепты на любой вкус

Лучшие рецепты окрошки с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:29
Окрошку подают охлажденной
Окрошку подают охлажденной
Фото: Depositphotos

В жаркую погоду еда должна быть легкой и освежающей. Этим параметрам идеально соответствует окрошка. Ее основой могут быть квас, кефир, сыворотка, сметана или минеральная вода.

Смотрите видео, как приготовить окрошку:

Сейчас в окрошку все чаще добавляют докторскую колбасу, но с отварным мясом, птицей или колбасками блюдо получится более интересным. Лучшие рецепты окрошки читайте ниже. 

Окрошка: рецепт на кефире

Окрошка на кефире с мясом
Окрошка на кефире с мясом
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Кефир – 600 г
  • Вода кипяченая – 600 г
  • Говядина (лопатка, грудинка) – 440 г
  • Зеленый лук – 150 г
  • Огурец – 300 г
  • Картофель – 270 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 20 г
  • Соль, укроп – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Отвариваем мясо, яйца и картофель.
  2. Огурцы очищаем от кожицы, нарезаем кубиками, лук шинкуем.
  3. Кефир смешиваем с теплой кипяченой водой (можно взять холодную минеральную), добавляем соль, сахар, ставим в холодильник.
  4. Перед подачей кладем в миску все нарезанные продукты, заливаем кефиром с водой, посыпаем нарезанным укропом.

Окрошка: рецепт на минералке

Окрошка на минеральной воде
Окрошка на минеральной воде
Фото: Depositphotos

Ингредиенты (на 2 порции):

  • Квас или минеральная вода – 1 л
  • Картофель – 2 шт.
  • Куриное филе отваренное – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Огурец – 2 шт.
  • Яйцо куриное – 2 шт.
  • Горчица – 50 г
  • Зеленый лук – по вкусу
  • Соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Картофель и морковь отварите в кожуре, остудите, очистите. 
  2. Отваренную куриную грудку, огурцы, яичные белки, картофель и морковь нарежьте очень мелким кубиком. 
  3. Зеленый лук измельчите, желтки разотрите с неострой горчицей. 
  4. Все нарезанные ингредиенты смешайте. 
  5. В минеральную воду добавьте желтки, перетертые с горчицей, и тщательно размешайте. Соедините все ингредиенты. Дайте окрошке настояться минимум один час в холодильнике. Перед подачей посыпьте зеленью.
  6. Получается очень легкий, чуть газированный суп. При желании можно заменить минералку на более привычный квас.

Окрошка: рецепт классический на квасе

Окрошка классическая на квасе
Окрошка классическая на квасе
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Говядина (грудинка, лопатка) – 140 г
  • Окорок – 100 г
  • Язык говяжий – 80 г
  • Хлебный квас – 720 г
  • Зеленый лук – 2 пучка
  • Огурец – 2 шт.
  • Картофель – 3 шт.
  • Сметана – 1 ст.л.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Горчица – 2 ч.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Укроп – 2 пучка
  • Соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Говядину, окорок, язык, картофель и яйца отвариваем.
  2. Картофель и мясо нарезаем кубиками или соломкой.
  3. Огурцы очищаем от кожицы, нарезаем их и 1 яйцо кубиками.
  4. Лук и укроп мелко шинкуем, растираем с яйцом, солью, сахаром и горчицей.
  5. Добавляем мясо, картофель, огурцы, кладем сметану, тщательно перемешиваем.
  6. Заливаем квасом, даем настояться в течение часа. Кладем в миски половинки яйца, заливаем окрошку, добавляем кубик льда.

Окрошка: рецепт с курицей

Окрошка на кефире с курицей
Окрошка на кефире с курицей
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Отварное мясо птицы – 150 г
  • Зеленый лук – 3-4 стебля
  • Кефир – 1,5 стакана
  • Редис – 4-5 шт.
  • Молодой чеснок – 1/2 головки
  • Яйца – 3 шт.
  • Огурцы – 1-2 шт.
  • Сок 1 лимона
  • Горчица – по вкусу
  • Кинза, укроп, петрушка – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Измельчаем зелень, мелко нарезаем лук, редис, чеснок, огурец и все тщательно перемешиваем.
  2. Теперь можем приступить к заправке. Чтобы найти свой фирменный рецепт окрошки, можно попробовать различные основы для супа. Например: квас, кефир или квас напополам с кефиром. Некоторые хозяйки используют свекольный квас или воду, настоянную на ревене. Мы предлагаем начать с кефира, а уже в следующий раз обязательно попробуйте что-то другое. Разбавляем кефир холодной кипяченой водой или молочной сывороткой. По желанию, для выразительной кислинки, к заправке можно добавить сок лимона, а для пикантности – щепотку горчицы.
  3. К начинке из овощей и трав добавляем кусочки мяса, заливаем суп заправкой, солим и перчим по вкусу. В качестве декоративного элемента добавляем в суп половинки отварных яиц.

Окрошка: рецепт на сметане

Окрошка на сметане
Окрошка на сметане
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2-3 молодые картофелины
  • 50 г ветчины
  • 50 г охотничьих колбасок
  • 1 огурец
  • 3-4 редиски
  • 1 вареное яйцо
  • 1 ч. ложка горчицы
  • 3-4 ст. ложки сметаны
  • Пару веточек укропа
  • Перья зеленого лука
  • Минеральная вода
  • Соль
  • Черный перец

Рецепт приготовления:

  1. Отварите молодой картофель, остудите и нарежьте кубиками.
  2. Огурец очистите и нарежьте кубиками, редис нарежьте кружками.
  3. Смешайте в кастрюле овощи, добавьте нарезанную ветчину и охотничьи колбаски.
  4. Белок яйца нарежьте, а желток разотрите в ступке с горчицей, мелко нарезанными перьями зеленого лука и укропом.
  5. Соедините овощи, мясные ингредиенты с горчичной заправкой в кастрюле. Добавьте сметану, посолите, поперчите и перемешайте.
  6. Залейте минеральной водой, еще раз перемешайте и подавайте к столу.

Окрошка: рецепт с колбасой

Окрошка с колбасой
Окрошка с колбасой
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Кефир – 1 упаковка
  • Вареная колбаса – 200 г
  • Картофель – 2-3 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Свежий огурец – 2 шт.
  • Редис – 5-7 шт.
  • Укроп – 1 пучок
  • Зеленый лук – 1 пучок
  • Соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Яйца и картофель отварить, остудить и очистить. Приготовить колбасу.
  2. Нарезать мелкими кубиками в миску, картошку, яйца и колбасу.
  3. Добавить кубиками нарезанные огурцы, редис.
  4. Добавить мелко нашинкованную зелень.
  5. Хорошо перемешать и дать настояться.
  6. Окрошку разложить по мискам и залить кефиром. Посолить по вкусу и подавать к столу.

Окрошка: рецепт на сыворотке

Окрошка на сыворотке
Окрошка на сыворотке
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Сыворотка – 1 л
  • Ветчина – 100 г
  • Филе куриное – 150 г
  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Лук зеленый – 100 г
  • Укроп свежий – 50 г
  • Редиска – 100 г
  • Огурцы свежие – 150 г
  • Сметана – 150 г
  • Соль – 1,5 ч.л.

Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе помыть, положить в кипящую подсоленную воду и отварить в течение 20 минут, а затем остудить.
  2. Курицу и ветчину нарезать небольшими кубиками.
  3. Редиску и огурцы тщательно вымыть, разрезать вдоль на 4 части, после чего тонко нашинковать поперек.
  4. Яйца отварить в течение 10 минут, считая от начала закипания жидкости, опустить в холодную воду, очистить, остудить и нарезать кубиками.
  5. Зеленый лук и укроп вымыть в проточной воде, обсушить и мелко нарезать.
  6. Зелень выложить в миску и посыпать солью. Смесь слегка размять.
  7. Все подготовленные ингредиенты выложить в миску или супницу.
  8. Все перемешать, залить сывороткой и снова перемешать.
  9. Окрошка на сыворотке готова. При подаче в каждую тарелку положить сметану.

Окрошка: рецепт на воде

Окрошка на воде со сметаной
Окрошка на воде со сметаной
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 л воды
  • 400 г колбасы
  • 200 г сметаны
  • 6 шт. картофеля
  • 5 яиц
  • 1 пучок укроп
  • 3 огурца
  • Соль, перец
  • 1 пучок зеленого лука

Рецепт приготовления:

  1. Отваренные яйца и картофель очистить, нарезать мелкими кубиками.
  2. Так же нарезать огурцы и колбасу.
  3. Мелко порубить зелень.
  4. Соединить все подготовленные ингредиенты для окрошки, добавить сметану, перемешать, посолить и поперчить, залить водой, перемешать снова.
  5. Подавать окрошку на воде охлажденной.

Напомним, ранее мы рассказывали, насколько подорожала окрошка за год в Украине. "Сегодня" также делились рецептом окрошки на белом квасе.

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Источник: Сегодня
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