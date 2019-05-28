Как приготовить окрошку: простые рецепты на любой вкус
Лучшие рецепты окрошки с фото
В жаркую погоду еда должна быть легкой и освежающей. Этим параметрам идеально соответствует окрошка. Ее основой могут быть квас, кефир, сыворотка, сметана или минеральная вода.
Смотрите видео, как приготовить окрошку:
Сейчас в окрошку все чаще добавляют докторскую колбасу, но с отварным мясом, птицей или колбасками блюдо получится более интересным. Лучшие рецепты окрошки читайте ниже.
Окрошка: рецепт на кефире
Ингредиенты:
- Кефир – 600 г
- Вода кипяченая – 600 г
- Говядина (лопатка, грудинка) – 440 г
- Зеленый лук – 150 г
- Огурец – 300 г
- Картофель – 270 г
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар – 20 г
- Соль, укроп – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Отвариваем мясо, яйца и картофель.
- Огурцы очищаем от кожицы, нарезаем кубиками, лук шинкуем.
- Кефир смешиваем с теплой кипяченой водой (можно взять холодную минеральную), добавляем соль, сахар, ставим в холодильник.
- Перед подачей кладем в миску все нарезанные продукты, заливаем кефиром с водой, посыпаем нарезанным укропом.
Окрошка: рецепт на минералке
Ингредиенты (на 2 порции):
- Квас или минеральная вода – 1 л
- Картофель – 2 шт.
- Куриное филе отваренное – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Огурец – 2 шт.
- Яйцо куриное – 2 шт.
- Горчица – 50 г
- Зеленый лук – по вкусу
- Соль – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Картофель и морковь отварите в кожуре, остудите, очистите.
- Отваренную куриную грудку, огурцы, яичные белки, картофель и морковь нарежьте очень мелким кубиком.
- Зеленый лук измельчите, желтки разотрите с неострой горчицей.
- Все нарезанные ингредиенты смешайте.
- В минеральную воду добавьте желтки, перетертые с горчицей, и тщательно размешайте. Соедините все ингредиенты. Дайте окрошке настояться минимум один час в холодильнике. Перед подачей посыпьте зеленью.
- Получается очень легкий, чуть газированный суп. При желании можно заменить минералку на более привычный квас.
Окрошка: рецепт классический на квасе
Ингредиенты
- Говядина (грудинка, лопатка) – 140 г
- Окорок – 100 г
- Язык говяжий – 80 г
- Хлебный квас – 720 г
- Зеленый лук – 2 пучка
- Огурец – 2 шт.
- Картофель – 3 шт.
- Сметана – 1 ст.л.
- Яйцо – 2 шт.
- Горчица – 2 ч.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Укроп – 2 пучка
- Соль – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Говядину, окорок, язык, картофель и яйца отвариваем.
- Картофель и мясо нарезаем кубиками или соломкой.
- Огурцы очищаем от кожицы, нарезаем их и 1 яйцо кубиками.
- Лук и укроп мелко шинкуем, растираем с яйцом, солью, сахаром и горчицей.
- Добавляем мясо, картофель, огурцы, кладем сметану, тщательно перемешиваем.
- Заливаем квасом, даем настояться в течение часа. Кладем в миски половинки яйца, заливаем окрошку, добавляем кубик льда.
Окрошка: рецепт с курицей
Ингредиенты:
- Отварное мясо птицы – 150 г
- Зеленый лук – 3-4 стебля
- Кефир – 1,5 стакана
- Редис – 4-5 шт.
- Молодой чеснок – 1/2 головки
- Яйца – 3 шт.
- Огурцы – 1-2 шт.
- Сок 1 лимона
- Горчица – по вкусу
- Кинза, укроп, петрушка – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Измельчаем зелень, мелко нарезаем лук, редис, чеснок, огурец и все тщательно перемешиваем.
- Теперь можем приступить к заправке. Чтобы найти свой фирменный рецепт окрошки, можно попробовать различные основы для супа. Например: квас, кефир или квас напополам с кефиром. Некоторые хозяйки используют свекольный квас или воду, настоянную на ревене. Мы предлагаем начать с кефира, а уже в следующий раз обязательно попробуйте что-то другое. Разбавляем кефир холодной кипяченой водой или молочной сывороткой. По желанию, для выразительной кислинки, к заправке можно добавить сок лимона, а для пикантности – щепотку горчицы.
- К начинке из овощей и трав добавляем кусочки мяса, заливаем суп заправкой, солим и перчим по вкусу. В качестве декоративного элемента добавляем в суп половинки отварных яиц.
Окрошка: рецепт на сметане
Ингредиенты:
- 2-3 молодые картофелины
- 50 г ветчины
- 50 г охотничьих колбасок
- 1 огурец
- 3-4 редиски
- 1 вареное яйцо
- 1 ч. ложка горчицы
- 3-4 ст. ложки сметаны
- Пару веточек укропа
- Перья зеленого лука
- Минеральная вода
- Соль
- Черный перец
Рецепт приготовления:
- Отварите молодой картофель, остудите и нарежьте кубиками.
- Огурец очистите и нарежьте кубиками, редис нарежьте кружками.
- Смешайте в кастрюле овощи, добавьте нарезанную ветчину и охотничьи колбаски.
- Белок яйца нарежьте, а желток разотрите в ступке с горчицей, мелко нарезанными перьями зеленого лука и укропом.
- Соедините овощи, мясные ингредиенты с горчичной заправкой в кастрюле. Добавьте сметану, посолите, поперчите и перемешайте.
- Залейте минеральной водой, еще раз перемешайте и подавайте к столу.
Окрошка: рецепт с колбасой
Ингредиенты:
- Кефир – 1 упаковка
- Вареная колбаса – 200 г
- Картофель – 2-3 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Свежий огурец – 2 шт.
- Редис – 5-7 шт.
- Укроп – 1 пучок
- Зеленый лук – 1 пучок
- Соль – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Яйца и картофель отварить, остудить и очистить. Приготовить колбасу.
- Нарезать мелкими кубиками в миску, картошку, яйца и колбасу.
- Добавить кубиками нарезанные огурцы, редис.
- Добавить мелко нашинкованную зелень.
- Хорошо перемешать и дать настояться.
- Окрошку разложить по мискам и залить кефиром. Посолить по вкусу и подавать к столу.
Окрошка: рецепт на сыворотке
Ингредиенты:
- Сыворотка – 1 л
- Ветчина – 100 г
- Филе куриное – 150 г
- Яйца куриные – 3 шт.
- Лук зеленый – 100 г
- Укроп свежий – 50 г
- Редиска – 100 г
- Огурцы свежие – 150 г
- Сметана – 150 г
- Соль – 1,5 ч.л.
Рецепт приготовления:
- Куриное филе помыть, положить в кипящую подсоленную воду и отварить в течение 20 минут, а затем остудить.
- Курицу и ветчину нарезать небольшими кубиками.
- Редиску и огурцы тщательно вымыть, разрезать вдоль на 4 части, после чего тонко нашинковать поперек.
- Яйца отварить в течение 10 минут, считая от начала закипания жидкости, опустить в холодную воду, очистить, остудить и нарезать кубиками.
- Зеленый лук и укроп вымыть в проточной воде, обсушить и мелко нарезать.
- Зелень выложить в миску и посыпать солью. Смесь слегка размять.
- Все подготовленные ингредиенты выложить в миску или супницу.
- Все перемешать, залить сывороткой и снова перемешать.
- Окрошка на сыворотке готова. При подаче в каждую тарелку положить сметану.
Окрошка: рецепт на воде
Ингредиенты:
- 2 л воды
- 400 г колбасы
- 200 г сметаны
- 6 шт. картофеля
- 5 яиц
- 1 пучок укроп
- 3 огурца
- Соль, перец
- 1 пучок зеленого лука
Рецепт приготовления:
- Отваренные яйца и картофель очистить, нарезать мелкими кубиками.
- Так же нарезать огурцы и колбасу.
- Мелко порубить зелень.
- Соединить все подготовленные ингредиенты для окрошки, добавить сметану, перемешать, посолить и поперчить, залить водой, перемешать снова.
- Подавать окрошку на воде охлажденной.
Напомним, ранее мы рассказывали, насколько подорожала окрошка за год в Украине. "Сегодня" также делились рецептом окрошки на белом квасе.
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