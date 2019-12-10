Как приготовить оливье на Новый год: ТОП-5 рецептов
Лучшие рецепты оливье на Новый год
Оливье – один из самых популярных салатов. Он считается праздничным и традиционным новогодним.
Смотрите видео, в чем секрет салата оливье:
Неизменными компонентами компонентами оливье можно назвать яйца, картофель, зеленый горошек и майонез, остальные ингредиенты могут варьироваться до бесконечности.
Оливье: традиционный рецепт с колбасой
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 3 картофелины среднего размера
- 3-4 моркови
- 4-5 яиц
- 350 г ветчины или докторской колбасы
- 450 г консервированного зеленого горошка
- 5-6 соленых огурцов
- 5 побегов зеленого лука
- 1 пучок укропа
- 250 г майонеза (желательно домашнего)
- Соль, черный молотый перец
Способ приготовления:
- Картофель и морковь вымойте щеткой и отварите в подсоленной воде до готовности. Яйца отварите отдельно, не допуская переваривания желтка. Очистите и нарежьте кубиками со стороной 5 мм. Такими же кубиками нарежьте ветчину.
- Смешайте все ингредиенты в салатнике, добавьте мелко нарезанный зеленый лук и укроп. Приправьте черным перцем, заправьте майонезом и поставьте в холодильник.
- Если соленые огурцы с крупными семенами – удалите их. Затем нарежьте кубиками такого же размера. Сложите в отдельный контейнер. Слейте жидкость с горошка, горошек переложите в отдельный контейнер.
- Перед подачей на стол добавьте в салат соленые огурцы и зеленый горошек. Еще раз перемешайте салат, попробуйте и при необходимости добавьте соль и черный перец.
Оливье с креветками
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 200 г вареных очищенных креветок
- 3 средних картофелины
- 1 большая морковь
- 3 яйца
- 2 маринованных огурца
- 100 г горошка
- 150 г домашнего майонеза
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Небольшие креветки оставьте целиком, а крупные порежьте.
- Картофель и морковь отварите в кожуре, причем морковь лучше варить в отдельной емкости, добавив при готовке в воду щепоть сахара – она так будет вкуснее.
- Картофель и вкрутую сваренные яйца после варки лучше сразу опустить в холодную воду, чтобы было легче их чистить.
- Картофель, морковь, огурцы, очищенное яблоко мелко порежьте и положите в салатник вместе с креветками.
- Яйца нужно очистить и натереть на крупной терке.
- Немного посолите и заправьте майонезом. При подаче на стол украсьте зеленью.
Оливье с курицей и свежими огурцами
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 2 куриных филе (можно взять филе бедер)
- 3 шт. картофеля
- 3 яйца
- 1 морковь
- 250 г замороженного горошка
- 2-3 свежих огурца
- Майонез – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Отварите в кожуре картофель и морковь, остудите и почистите.
- Зеленый горошек отварите в подсоленной воде до мягкости. Это займет примерно 5 минут от момента закипания.
- Яйца отварите вкрутую, остудите и почистите.
- Куриное филе помойте и отварите в подсоленной воде в течение 30-40 минут. Остудите.
- Все ингредиенты нарежьте кубиками.
- Добавьте зеленый горошек и заправьте майонезом. Посолите и поперчите по вкусу.
Настоящий салат оливье: классический рецепт
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты
- 200 г перепелки
- 240 г раковых шеек
- 120 г вареного картофеля
- 60 г вареной моркови
- 100 г горошка
- 100 г соленых огурцов
- 40 г измельченных каперсов
- 140 г домашнего майонеза
- 8 перепелиных яиц
- Трюфельное масло – по вкусу
- Соль – по вкусу
Для майонеза:
- 800 г растительного масла
- 1 желток
- 7 г белого уксуса
- 80 г дижонской горчицы
- 8 г соли
- 40 г сахара
Способ приготовления:
- Перепелку запеките с солью и перцем в духовке до готовности. Остудите и разберите на филе.
- Все нарезанные овощи смешайте с мясом, раковыми шейками и заправьте домашним майонезом.
- В глубокую тарелку выложите готовый салат. Украсьте половинками отварных перепелиных яиц и раковыми шейками. Слегка капните на салат трюфельного масла.
- Чтобы приготовить домашний майонез, взбейте желток, добавьте горчицу, растительное масло, уксус, соль и сахар. Все тщательно перемешайте.
Оливье с говядиной
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 250 г вареной говядины (тазобедренная часть)
- 150 г вареного картофеля
- 150 г вареной морковки
- 150 г консервированного зеленого горошка
- 150 г соленых огурцов
- 4 сваренных вкрутую яйца
- 75 г майонеза
- 75 г сметаны жирностью от 10%
- 5-7 г русской горчицы
- 10 г свежей пряной зелени
- Соль, свежемолотый черный перец
Способ приготовления:
- Говядину, картофель, морковку, соленые огурцы и яйца нарежьте мелкими кубиками (размером примерно с горошину).
- Смешайте в одной миске и добавьте зеленый горошек.
- Перемешайте, посолите, поперчит и заправьте смесью из майонеза, сметаны и горчицы. При подаче украсьте зеленью.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить оливье с курицей. "Сегодня" также делились рецептом оливье с авокадо от Аниты Луценко.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.