Как приготовить оливье на Новый год: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты оливье на Новый год

Оливье на Новый год Фото: Depositphotos

Оливье – один из самых популярных салатов. Он считается праздничным и традиционным новогодним.

Смотрите видео, в чем секрет салата оливье:

Неизменными компонентами компонентами оливье можно назвать яйца, картофель, зеленый горошек и майонез, остальные ингредиенты могут варьироваться до бесконечности.

Оливье: традиционный рецепт с колбасой

Оливье на Новый год Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

3 картофелины среднего размера

3-4 моркови

4-5 яиц

350 г ветчины или докторской колбасы

450 г консервированного зеленого горошка

5-6 соленых огурцов

5 побегов зеленого лука

1 пучок укропа

250 г майонеза (желательно домашнего)

Соль, черный молотый перец

Способ приготовления:

Картофель и морковь вымойте щеткой и отварите в подсоленной воде до готовности. Яйца отварите отдельно, не допуская переваривания желтка. Очистите и нарежьте кубиками со стороной 5 мм. Такими же кубиками нарежьте ветчину. Смешайте все ингредиенты в салатнике, добавьте мелко нарезанный зеленый лук и укроп. Приправьте черным перцем, заправьте майонезом и поставьте в холодильник. Если соленые огурцы с крупными семенами – удалите их. Затем нарежьте кубиками такого же размера. Сложите в отдельный контейнер. Слейте жидкость с горошка, горошек переложите в отдельный контейнер. Перед подачей на стол добавьте в салат соленые огурцы и зеленый горошек. Еще раз перемешайте салат, попробуйте и при необходимости добавьте соль и черный перец.

Оливье с креветками

Оливье с креветками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

200 г вареных очищенных креветок

3 средних картофелины

1 большая морковь

3 яйца

2 маринованных огурца

100 г горошка

150 г домашнего майонеза

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Небольшие креветки оставьте целиком, а крупные порежьте. Картофель и морковь отварите в кожуре, причем морковь лучше варить в отдельной емкости, добавив при готовке в воду щепоть сахара – она так будет вкуснее. Картофель и вкрутую сваренные яйца после варки лучше сразу опустить в холодную воду, чтобы было легче их чистить. Картофель, морковь, огурцы, очищенное яблоко мелко порежьте и положите в салатник вместе с креветками. Яйца нужно очистить и натереть на крупной терке. Немного посолите и заправьте майонезом. При подаче на стол украсьте зеленью.

Оливье с курицей и свежими огурцами

Оливье: рецепт со свежими огурцами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

2 куриных филе (можно взять филе бедер)

3 шт. картофеля

3 яйца

1 морковь

250 г замороженного горошка

2-3 свежих огурца

Майонез – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите в кожуре картофель и морковь, остудите и почистите. Зеленый горошек отварите в подсоленной воде до мягкости. Это займет примерно 5 минут от момента закипания. Яйца отварите вкрутую, остудите и почистите. Куриное филе помойте и отварите в подсоленной воде в течение 30-40 минут. Остудите. Все ингредиенты нарежьте кубиками. Добавьте зеленый горошек и заправьте майонезом. Посолите и поперчите по вкусу.

Настоящий салат оливье: классический рецепт

Оливье с раковыми шейками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты

200 г перепелки

240 г раковых шеек

120 г вареного картофеля

60 г вареной моркови

100 г горошка

100 г соленых огурцов

40 г измельченных каперсов

140 г домашнего майонеза

8 перепелиных яиц

Трюфельное масло – по вкусу

Соль – по вкусу

Для майонеза:

800 г растительного масла

1 желток

7 г белого уксуса

80 г дижонской горчицы

8 г соли

40 г сахара

Способ приготовления:

Перепелку запеките с солью и перцем в духовке до готовности. Остудите и разберите на филе. Все нарезанные овощи смешайте с мясом, раковыми шейками и заправьте домашним майонезом. В глубокую тарелку выложите готовый салат. Украсьте половинками отварных перепелиных яиц и раковыми шейками. Слегка капните на салат трюфельного масла. Чтобы приготовить домашний майонез, взбейте желток, добавьте горчицу, растительное масло, уксус, соль и сахар. Все тщательно перемешайте.

Оливье с говядиной

Весенний "Оливье" Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

250 г вареной говядины (тазобедренная часть)

150 г вареного картофеля

150 г вареной морковки

150 г консервированного зеленого горошка

150 г соленых огурцов

4 сваренных вкрутую яйца

75 г майонеза

75 г сметаны жирностью от 10%

5-7 г русской горчицы

10 г свежей пряной зелени

Соль, свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

Говядину, картофель, морковку, соленые огурцы и яйца нарежьте мелкими кубиками (размером примерно с горошину). Смешайте в одной миске и добавьте зеленый горошек. Перемешайте, посолите, поперчит и заправьте смесью из майонеза, сметаны и горчицы. При подаче украсьте зеленью.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить оливье с курицей. "Сегодня" также делились рецептом оливье с авокадо от Аниты Луценко.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.