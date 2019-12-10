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Как приготовить оливье на Новый год: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты оливье на Новый год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:04
Оливье на Новый год
Оливье на Новый год
Фото: Depositphotos

Оливье – один из самых популярных салатов. Он считается праздничным и традиционным новогодним.

Смотрите видео, в чем секрет салата оливье:

Неизменными компонентами компонентами оливье можно назвать яйца, картофель, зеленый горошек и майонез, остальные ингредиенты могут варьироваться до бесконечности.

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Оливье: традиционный рецепт с колбасой

Оливье на Новый год
Оливье на Новый год
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 3 картофелины среднего размера
  • 3-4 моркови
  • 4-5 яиц
  • 350 г ветчины или докторской колбасы
  • 450 г консервированного зеленого горошка
  • 5-6 соленых огурцов
  • 5 побегов зеленого лука
  • 1 пучок укропа
  • 250 г майонеза (желательно домашнего)
  • Соль, черный молотый перец

Способ приготовления:

  1. Картофель и морковь вымойте щеткой и отварите в подсоленной воде до готовности. Яйца отварите отдельно, не допуская переваривания желтка. Очистите и нарежьте кубиками со стороной 5 мм. Такими же кубиками нарежьте ветчину.
  2. Смешайте все ингредиенты в салатнике, добавьте мелко нарезанный зеленый лук и укроп. Приправьте черным перцем, заправьте майонезом и поставьте в холодильник.
  3. Если соленые огурцы с крупными семенами – удалите их. Затем нарежьте кубиками такого же размера. Сложите в отдельный контейнер. Слейте жидкость с горошка, горошек переложите в отдельный контейнер.
  4. Перед подачей на стол добавьте в салат соленые огурцы и зеленый горошек. Еще раз перемешайте салат, попробуйте и при необходимости добавьте соль и черный перец.

Оливье с креветками

Оливье с креветками
Оливье с креветками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 200 г вареных очищенных креветок
  • 3 средних картофелины
  • 1 большая морковь
  • 3 яйца
  • 2 маринованных огурца
  • 100 г горошка
  • 150 г домашнего майонеза
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Небольшие креветки оставьте целиком, а крупные порежьте.
  2. Картофель и морковь отварите в кожуре, причем морковь лучше варить в отдельной емкости, добавив при готовке в воду щепоть сахара – она так будет вкуснее.
  3. Картофель и вкрутую сваренные яйца после варки лучше сразу опустить в холодную воду, чтобы было легче их чистить.
  4. Картофель, морковь, огурцы, очищенное яблоко мелко порежьте и положите в салатник вместе с креветками.
  5. Яйца нужно очистить и натереть на крупной терке.
  6. Немного посолите и заправьте майонезом. При подаче на стол украсьте зеленью.

Оливье с курицей и свежими огурцами

Оливье: рецепт со свежими огурцами
Оливье: рецепт со свежими огурцами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 2 куриных филе (можно взять филе бедер)
  • 3 шт. картофеля
  • 3 яйца
  • 1 морковь
  • 250 г замороженного горошка
  • 2-3 свежих огурца
  • Майонез – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите в кожуре картофель и морковь, остудите и почистите.
  2. Зеленый горошек отварите в подсоленной воде до мягкости. Это займет примерно 5 минут от момента закипания.
  3. Яйца отварите вкрутую, остудите и почистите.
  4. Куриное филе помойте и отварите в подсоленной воде в течение 30-40 минут. Остудите.
  5. Все ингредиенты нарежьте кубиками.
  6. Добавьте зеленый горошек и заправьте майонезом. Посолите и поперчите по вкусу.

Настоящий салат оливье: классический рецепт

Оливье с раковыми шейками
Оливье с раковыми шейками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты

  • 200 г перепелки
  • 240 г раковых шеек
  • 120 г вареного картофеля
  • 60 г вареной моркови
  • 100 г горошка
  • 100 г соленых огурцов
  • 40 г измельченных каперсов
  • 140 г домашнего майонеза
  • 8 перепелиных яиц
  • Трюфельное масло – по вкусу
  • Соль – по вкусу

Для майонеза:

  • 800 г растительного масла
  • 1 желток
  • 7 г белого уксуса
  • 80 г дижонской горчицы
  • 8 г соли
  • 40 г сахара

Способ приготовления:

  1. Перепелку запеките с солью и перцем в духовке до готовности. Остудите и разберите на филе.
  2. Все нарезанные овощи смешайте с мясом, раковыми шейками и заправьте домашним майонезом.
  3. В глубокую тарелку выложите готовый салат. Украсьте половинками отварных перепелиных яиц и раковыми шейками. Слегка капните на салат трюфельного масла.
  4. Чтобы приготовить домашний майонез, взбейте желток, добавьте горчицу, растительное масло, уксус, соль и сахар. Все тщательно перемешайте.

Оливье с говядиной

Весенний "Оливье"
Весенний "Оливье"
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 250 г вареной говядины (тазобедренная часть)
  • 150 г вареного картофеля
  • 150 г вареной морковки
  • 150 г консервированного зеленого горошка
  • 150 г соленых огурцов
  • 4 сваренных вкрутую яйца
  • 75 г майонеза
  • 75 г сметаны жирностью от 10%
  • 5-7 г русской горчицы
  • 10 г свежей пряной зелени
  • Соль, свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

  1. Говядину, картофель, морковку, соленые огурцы и яйца нарежьте мелкими кубиками (размером примерно с горошину).
  2. Смешайте в одной миске и добавьте зеленый горошек.
  3. Перемешайте, посолите, поперчит и заправьте смесью из майонеза, сметаны и горчицы. При подаче украсьте зеленью.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить оливье с курицей. "Сегодня" также делились рецептом оливье с авокадо от Аниты Луценко.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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