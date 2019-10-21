Как приготовить печеночные оладьи: ТОП-5 рецептов
Рецепт оладий из печени с фото
Из печени можно приготовить много вкусных и полезных блюд, и печеночные оладьи – одно из них. В печени содержится большое количество витаминов, минеральных солей и аминокислот.
Смотрите видео, как приготовить оладьи из мяса индейки:
Главное – правильно выбрать и подготовить субпродукт, чтобы не разочароваться. Обязательно удалите прожилки и пленки, иначе они будут попадаться в готовом блюде.
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Печеночные оладьи: рецепт из куриной печени
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 500 г куриной печени
- 1 маленькая луковица
- 1 яйцо
- 4 ст.л. муки
- Соль
- Молотый перец
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Куриную печень помыть и удалить пленки. Лук очистить и нарезать.
- Пропустить печень и лук через мясорубку. Добавить яйцо, муку и специи, перемешать.
- Разогреть сковороду с растительным маслом.
- Ложкой выкладывать тесто и жарить на среднем огне до золотистого цвета.
Печеночные оладьи: пп рецепт
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Печень куриная – 200 г
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Крахмал кукурузный – 1 ч. л.
- Йогурт – 100 г
- Петрушка – 1 г
- Укроп – 1 г
Способ приготовления:
- Измельчить печень в блендере, посолить, поперчить, добавить яйцо и крахмал.
- Все хорошо перемешать и выпекать на сухой сковороде, выкладывая ложкой.
- Можно собрать из этих оладий тортик, промазывая их соусом из натурального йогурта 1%, соли, зелени.
Печеночные оладьи с начинкой
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 200 г печени
- 1 яйцо
- 2 ст.л. муки
- 1 ст.л. сметаны
- Соль, перец – по вкусу
Для начинки:
- 1 луковица
- 1 морковь
- 200 г шампиньонов
- 2 зубчика чеснока
- Зелень укропа и петрушки
- Майонез – по вкусу
Способ приготовления:
- Печень промыть, очистить от пленки, измельчить в блендере или в мясорубке.
- Добавить к ней яйцо, сметану, муку. Посолить, поперчить. Хорошо перемешать. Столовой ложкой выкладывать на сковороду в виде небольших оладий, жарить примерно по две минуты с каждой стороны.
- Приготовить первую начинку: лук нарезать полукольцами, морковь натереть на терке, обжарить до золотистого цвета, в конце добавить мелко нарезанный чеснок и зелень.
- Приготовить вторую начинку: лук и мелко нарезанные шампиньоны обжарить на сковороде до готовности. Добавить чеснок и зелень.
- Первый слой оладий разложить на блюде, смазать немного майонезом, положить первую начинку, затем второй слой оладий, смазать майонезом, положить вторую начинку.
- Сверху положить третий слой оладий. Украсить по своему желанию. Можно смазать майонезом и украсить зеленью. Дать пропитаться перед подачей.
Печеночные оладьи с молоком
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2-3 моркови
- 2-3 луковицы-шалот
- 250 г телячьей или куриной печени
- 2 яйца
- 4 ст. л. муки
- 50 мл молока или сливок
- 5 ст.л. растительного масла
Способ приготовления:
- Для оладий морковь и шалот очистите, сложите в кухонный комбайн и мелко порубите. Добавьте печень, снова измельчите.
- Добавьте яйца, муку, молоко, соль и перец. Снова хорошенько взбейте массу до однородности.
- На растительном масле на среднем огне жарьте из печеночного теста небольшие оладьи до золотистого цвета с двух сторон.
- Подавайте со сметаной.
Печеночные оладьи "Нежные" с майонезом
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Печень говяжья – 500 г
- Лук репчатый – 2 шт.
- Яйцо куриное – 2 шт.
- Майонез – 2 ст. л.
- Мука – 2 ст. л.
- Соль, перец – 1 ч. л.
- Масло растительное (для жарки) – 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Лук нарезать полукольцами. Обжарить его до готовности на масле.
- Печень очистить, промыть и порезать произвольно. Добавить к ней жареный лук, специи и взбить блендером.
- Затем к печеночной массе добавить яйца, муку и майонез. Все еще раз взбить блендером.
- Разогреть сковородку с растительным маслом, оладьи выкладывать ложкой и жарить с двух сторон до готовности.
- Подавать оладьи из печени с любимым соусом или гарниром.
Как выбрать печень для приготовления оладий
- Лучше брать печень молодых животных.
- Если вы покупаете замороженную печень, обязательно посмотрите на срок годности.
- Выбирая охлажденную печень, обратите внимание на ее цвет – он не должен быть слишком темным.
- Запах свежей печени должен быть сладковатым, специфическим, без затхлости.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить паштет из куриной печени с тыквой и орехами. Мы также делились рецептом турецкого плова с куриной печенью, изюмом и орешками.
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