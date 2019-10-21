Как приготовить печеночные оладьи: ТОП-5 рецептов

Рецепт оладий из печени с фото

Оладьи из печени Фото: Depositphotos

Из печени можно приготовить много вкусных и полезных блюд, и печеночные оладьи – одно из них. В печени содержится большое количество витаминов, минеральных солей и аминокислот.

Смотрите видео, как приготовить оладьи из мяса индейки:

Главное – правильно выбрать и подготовить субпродукт, чтобы не разочароваться. Обязательно удалите прожилки и пленки, иначе они будут попадаться в готовом блюде.

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Печеночные оладьи: рецепт из куриной печени

Оладьи из куриной печени Фото: instagram.com/petite_furia

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

500 г куриной печени

1 маленькая луковица

1 яйцо

4 ст.л. муки

Соль

Молотый перец

Растительное масло

Способ приготовления:

Куриную печень помыть и удалить пленки. Лук очистить и нарезать. Пропустить печень и лук через мясорубку. Добавить яйцо, муку и специи, перемешать. Разогреть сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывать тесто и жарить на среднем огне до золотистого цвета.

Печеночные оладьи: пп рецепт

Печеночные оладьи пп Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Печень куриная – 200 г

Яйцо куриное – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Крахмал кукурузный – 1 ч. л.

Йогурт – 100 г

Петрушка – 1 г

Укроп – 1 г

Способ приготовления:

Измельчить печень в блендере, посолить, поперчить, добавить яйцо и крахмал. Все хорошо перемешать и выпекать на сухой сковороде, выкладывая ложкой. Можно собрать из этих оладий тортик, промазывая их соусом из натурального йогурта 1%, соли, зелени.

Печеночные оладьи с начинкой

Оладьи из печени с начинкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

200 г печени

1 яйцо

2 ст.л. муки

1 ст.л. сметаны

Соль, перец – по вкусу

Для начинки:

1 луковица

1 морковь

200 г шампиньонов

2 зубчика чеснока

Зелень укропа и петрушки

Майонез – по вкусу

Способ приготовления:

Печень промыть, очистить от пленки, измельчить в блендере или в мясорубке. Добавить к ней яйцо, сметану, муку. Посолить, поперчить. Хорошо перемешать. Столовой ложкой выкладывать на сковороду в виде небольших оладий, жарить примерно по две минуты с каждой стороны. Приготовить первую начинку: лук нарезать полукольцами, морковь натереть на терке, обжарить до золотистого цвета, в конце добавить мелко нарезанный чеснок и зелень. Приготовить вторую начинку: лук и мелко нарезанные шампиньоны обжарить на сковороде до готовности. Добавить чеснок и зелень. Первый слой оладий разложить на блюде, смазать немного майонезом, положить первую начинку, затем второй слой оладий, смазать майонезом, положить вторую начинку. Сверху положить третий слой оладий. Украсить по своему желанию. Можно смазать майонезом и украсить зеленью. Дать пропитаться перед подачей.

Печеночные оладьи с молоком

Оладьи из печени на молоке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2-3 моркови

2-3 луковицы-шалот

250 г телячьей или куриной печени

2 яйца

4 ст. л. муки

50 мл молока или сливок

5 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

Для оладий морковь и шалот очистите, сложите в кухонный комбайн и мелко порубите. Добавьте печень, снова измельчите. Добавьте яйца, муку, молоко, соль и перец. Снова хорошенько взбейте массу до однородности. На растительном масле на среднем огне жарьте из печеночного теста небольшие оладьи до золотистого цвета с двух сторон. Подавайте со сметаной.

Печеночные оладьи "Нежные" с майонезом

Нежные оладьи из печени Фото: instagram.com/petite_furia

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Печень говяжья – 500 г

Лук репчатый – 2 шт.

Яйцо куриное – 2 шт.

Майонез – 2 ст. л.

Мука – 2 ст. л.

Соль, перец – 1 ч. л.

Масло растительное (для жарки) – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Лук нарезать полукольцами. Обжарить его до готовности на масле. Печень очистить, промыть и порезать произвольно. Добавить к ней жареный лук, специи и взбить блендером. Затем к печеночной массе добавить яйца, муку и майонез. Все еще раз взбить блендером. Разогреть сковородку с растительным маслом, оладьи выкладывать ложкой и жарить с двух сторон до готовности. Подавать оладьи из печени с любимым соусом или гарниром.

Как выбрать печень для приготовления оладий

Лучше брать печень молодых животных.

Если вы покупаете замороженную печень, обязательно посмотрите на срок годности.

Выбирая охлажденную печень, обратите внимание на ее цвет – он не должен быть слишком темным.

Запах свежей печени должен быть сладковатым, специфическим, без затхлости.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить паштет из куриной печени с тыквой и орехами. Мы также делились рецептом турецкого плова с куриной печенью, изюмом и орешками.

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