Как приготовить постные котлеты: ТОП-5 рецептов
Рецепт вкусных постных котлет из овощей и круп
Рождественский пост 2019-2020 будет длится 40 дней – с 28 ноября по 6 января. В это время церковный устав запрещает употреблять в пищу мясо, молочные продукты и яйца.
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Постные котлеты делают из овощей, грибов и круп – по вкусу они мясным практически не уступают. Подавать их можно со свежими или тушеными овощами, картофелем, крупяным гарниром, с томатным соусом или домашним постным майонезом.
Котлеты из фасоли постные
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 банка (330 г) фасоли в томатном соусе с грибами и овощами
- 3-5 ст.л. муки плюс для панировки
- 120 г белого хлеба
- 1 пучок зелени (петрушка, укроп, кинза)
- 1 ч.л. зиры
- Лимонный сок – по вкусу
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Фасоль вместе с заливкой выложить в блендер.
- Поломать хлеб на кусочки и добавить к фасоли. Измельчить.
- Затем добавить зелень, зиру, соль, перец и лимонный сок. Еще раз измельчить. В полученную смесь добавить муку. Хорошо перемешать.
- Ложкой набирая получившуюся массу, сформировать котлеты, обвалять в муке.
- Обжарить с двух сторон на растительном масле.
- Подавать можно с томатным соусом и зеленым салатом.
Постные гречневые котлеты
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1 стакан гречневой крупы
- 250 г грибов
- 1 средняя луковица
- 1 средняя морковь
- 2-3 ст.ложки муки или 1 средняя картофелина
- 1 ч. ложка соли
- 1/3 ч. ложки черного молотого перца
- Мука для – обваливания котлет
- Растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
- Вскипятить два стакана воды. Гречку перебрать, промыть и засыпать в кипяток, добавив 0,5 ч. ложки соли. После закипания варить на небольшом огне до полного впитывания воды, затем дать каше настояться под крышкой. Остудить.
- Промытые грибы порезать мелкой соломкой и положить на сухую сковородку без масла.
- В процессе нагрева грибы выделят сок, в котором будут тушиться до полного выпаривания влаги.
- Лук нарезать мелким кубиком.
- После выпаривания жидкости сдвинуть грибы к краям сковородки, налить масло и в центр положить лук. Пассеровать 5 минут, добавить натертую на крупной терке морковь и всё вместе обжаривать еще 5 минут. Затем перемешать с грибами, посолить и поперчить, и жарить все вместе до готовности. Остудить.
- Смешать грибы и гречку, добавить муку и, при необходимости, немного воды, чтобы получить вязкий фарш. Тщательно вымесить фарш рукой (вместо муки можно добавить мелко натертую среднюю картофелину).
- Дать фаршу постоять 15-20 минут в холодильнике, чтобы в муке разбухла клейковина. Затем сформировать небольшие котлетки, обвалять их в муке и жарить с двух сторон в разогретом растительном масле до зарумянивания.
Овсяные котлеты постные
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья – 1 стакан
- Кипяток – 0,5 стакана
- Картофель – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Укроп
- Соль
- Панировочные сухари
Способ приготовления:
- Овсянку залить кипятком и оставить на 20-30 минут.
- Натереть картофель, мелко порезать лук и зелень, чеснок выдавить через пресс.
- Смешать, сформировать котлетки и обвалять их в сухарях.
- Обжарить на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.
Постные капустные котлеты: рецепт
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Капуста – 1 кг
- Укроп – 1/2 пучка
- Манка – 75 г
- Мука – 75 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Лук репчатый – 1 шт.
- Соль – по вкусу
- Кориандр молотый – 3/4 ч.л.
- Панировочная смесь – 100 г
- Масло растительное – для жарки
Способ приготовления:
- У капусты удалить верхние листья, разрезать кочан на четыре части, вырезать кочерыжку. Положить капусту в кастрюлю, залить водой и варить после закипания 5 минут. Далее капусту выложить в дуршлаг, дать стечь лишней жидкости.
- Пропустить лук, капусту и укроп через мясорубку. Дать фаршу постоять 5-10 минут, затем через мелкое сито слить лишнюю жидкость.
- Добавить манку, муку, специи, перемешать.
- Столовой ложкой брать фарш, обваливать в панировочной смеси и жарить на хорошо разогретом масле с двух сторон до румяного цвета. Котлеты лучше делать плоскими.
- Готовые котлеты выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
Постные морковные котлеты
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- Морковь – 300 г
- Панировочные сухари – 150 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Соль и перец – по вкусу
- Масло растительное – для жарки
Способ приготовления:
- Морковь отварить в кожуре.
- Почистить, натереть морковь на крупной терке, добавить соль и перец, панировочных сухарей столько, чтобы "фарш" начал лепиться.
- Сформовать котлетки, обвалять в панировочных сухарях, обжарить до золотистого цвета с двух сторон.
Напомним, ранее мы делились рецептами постных котлет на любой вкус.
Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020
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