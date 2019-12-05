Как приготовить постные котлеты: ТОП-5 рецептов

Рецепт вкусных постных котлет из овощей и круп

Котлеты постные Фото: Depositphotos

Рождественский пост 2019-2020 будет длится 40 дней – с 28 ноября по 6 января. В это время церковный устав запрещает употреблять в пищу мясо, молочные продукты и яйца.

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Постные котлеты делают из овощей, грибов и круп – по вкусу они мясным практически не уступают. Подавать их можно со свежими или тушеными овощами, картофелем, крупяным гарниром, с томатным соусом или домашним постным майонезом.

Котлеты из фасоли постные

Постные котлеты из фасоли Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 банка (330 г) фасоли в томатном соусе с грибами и овощами

3-5 ст.л. муки плюс для панировки

120 г белого хлеба

1 пучок зелени (петрушка, укроп, кинза)

1 ч.л. зиры

Лимонный сок – по вкусу

Соль, перец

Способ приготовления:

Фасоль вместе с заливкой выложить в блендер. Поломать хлеб на кусочки и добавить к фасоли. Измельчить. Затем добавить зелень, зиру, соль, перец и лимонный сок. Еще раз измельчить. В полученную смесь добавить муку. Хорошо перемешать. Ложкой набирая получившуюся массу, сформировать котлеты, обвалять в муке. Обжарить с двух сторон на растительном масле. Подавать можно с томатным соусом и зеленым салатом.

Постные гречневые котлеты

Постные котлеты из гречки Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

1 стакан гречневой крупы

250 г грибов

1 средняя луковица

1 средняя морковь

2-3 ст.ложки муки или 1 средняя картофелина

1 ч. ложка соли

1/3 ч. ложки черного молотого перца

Мука для – обваливания котлет

Растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

Вскипятить два стакана воды. Гречку перебрать, промыть и засыпать в кипяток, добавив 0,5 ч. ложки соли. После закипания варить на небольшом огне до полного впитывания воды, затем дать каше настояться под крышкой. Остудить. Промытые грибы порезать мелкой соломкой и положить на сухую сковородку без масла. В процессе нагрева грибы выделят сок, в котором будут тушиться до полного выпаривания влаги. Лук нарезать мелким кубиком. После выпаривания жидкости сдвинуть грибы к краям сковородки, налить масло и в центр положить лук. Пассеровать 5 минут, добавить натертую на крупной терке морковь и всё вместе обжаривать еще 5 минут. Затем перемешать с грибами, посолить и поперчить, и жарить все вместе до готовности. Остудить. Смешать грибы и гречку, добавить муку и, при необходимости, немного воды, чтобы получить вязкий фарш. Тщательно вымесить фарш рукой (вместо муки можно добавить мелко натертую среднюю картофелину). Дать фаршу постоять 15-20 минут в холодильнике, чтобы в муке разбухла клейковина. Затем сформировать небольшие котлетки, обвалять их в муке и жарить с двух сторон в разогретом растительном масле до зарумянивания.

Овсяные котлеты постные

Постные овсяные котлеты Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Овсяные хлопья – 1 стакан

Кипяток – 0,5 стакана

Картофель – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Укроп

Соль

Панировочные сухари

Способ приготовления:

Овсянку залить кипятком и оставить на 20-30 минут. Натереть картофель, мелко порезать лук и зелень, чеснок выдавить через пресс. Смешать, сформировать котлетки и обвалять их в сухарях. Обжарить на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.

Постные капустные котлеты: рецепт

Постные котлеты из капусты Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Капуста – 1 кг

Укроп – 1/2 пучка

Манка – 75 г

Мука – 75 г

Чеснок – 1 зубчик

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу

Кориандр молотый – 3/4 ч.л.

Панировочная смесь – 100 г

Масло растительное – для жарки

Способ приготовления:

У капусты удалить верхние листья, разрезать кочан на четыре части, вырезать кочерыжку. Положить капусту в кастрюлю, залить водой и варить после закипания 5 минут. Далее капусту выложить в дуршлаг, дать стечь лишней жидкости. Пропустить лук, капусту и укроп через мясорубку. Дать фаршу постоять 5-10 минут, затем через мелкое сито слить лишнюю жидкость. Добавить манку, муку, специи, перемешать. Столовой ложкой брать фарш, обваливать в панировочной смеси и жарить на хорошо разогретом масле с двух сторон до румяного цвета. Котлеты лучше делать плоскими. Готовые котлеты выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Постные морковные котлеты

Морковные котлеты Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

Морковь – 300 г

Панировочные сухари – 150 г

Лук репчатый – 1 шт.

Соль и перец – по вкусу

Масло растительное – для жарки

Способ приготовления:

Морковь отварить в кожуре. Почистить, натереть морковь на крупной терке, добавить соль и перец, панировочных сухарей столько, чтобы "фарш" начал лепиться. Сформовать котлетки, обвалять в панировочных сухарях, обжарить до золотистого цвета с двух сторон.

Напомним, ранее мы делились рецептами постных котлет на любой вкус.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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