Как приготовить салат "Фиалки" на 8 марта

Главное в этом рецепте – оформление, сам салат может быть абсолютно любым

Салат в виде фиалок Фото: Depositphotos

Салат "Фиалки" – прекрасный рецепт на 8 марта. Благодаря оригинальному оформлению может показаться, что на столе – настоящий вазон. На самом деле, под "фиалками" из редиса скрывается вкусный салат.



Салат "Фиалки" на 8 марта

Ингредиенты:

300 г капусты

150 г свежих огурцов

150 г редиса

1 яйцо

75 мл майонеза

Горсть листиков молодого шпината

Перья зеленого лука

Соль по вкусу

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Рецепт приготовления:

Редис помойте и нарежьте тонкими, почти прозрачными кружочками. На каждом кружочке сделайте ножом надрез до середины. Соедините, используя надрезы, по 4-5 лепестков вместе. Еще один скрутите трубочкой. Если лепесток не принимает нужную форму, скрепите его зубочисткой и положите на минуту в ледяную воду. После этого уберите зубочистку. Остальной редис и огурцы порежьте соломкой. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, а лук мелко нарежьте. Соедините вместе нарезанные овощи, половину зеленого лука, добавьте майонез, соль по вкусу и хорошо перемешайте. Выложите ингредиенты в салатник и посыпьте сверху оставшимся луком. По краям украсьте листиками шпината. В центр салата выложите фиалки из редиса. Серединку цветка посыпьте вареным тертым желтком яйца. Приятного аппетита!

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