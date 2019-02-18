Как приготовить салат "Фиалки" на 8 марта
Главное в этом рецепте – оформление, сам салат может быть абсолютно любым
Салат "Фиалки" – прекрасный рецепт на 8 марта. Благодаря оригинальному оформлению может показаться, что на столе – настоящий вазон. На самом деле, под "фиалками" из редиса скрывается вкусный салат.
Салат "Фиалки" на 8 марта
Ингредиенты:
- 300 г капусты
- 150 г свежих огурцов
- 150 г редиса
- 1 яйцо
- 75 мл майонеза
- Горсть листиков молодого шпината
- Перья зеленого лука
- Соль по вкусу
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Рецепт приготовления:
- Редис помойте и нарежьте тонкими, почти прозрачными кружочками. На каждом кружочке сделайте ножом надрез до середины. Соедините, используя надрезы, по 4-5 лепестков вместе. Еще один скрутите трубочкой. Если лепесток не принимает нужную форму, скрепите его зубочисткой и положите на минуту в ледяную воду. После этого уберите зубочистку.
- Остальной редис и огурцы порежьте соломкой.
- Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, а лук мелко нарежьте.
- Соедините вместе нарезанные овощи, половину зеленого лука, добавьте майонез, соль по вкусу и хорошо перемешайте.
- Выложите ингредиенты в салатник и посыпьте сверху оставшимся луком. По краям украсьте листиками шпината.
- В центр салата выложите фиалки из редиса. Серединку цветка посыпьте вареным тертым желтком яйца. Приятного аппетита!
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Источник: Сегодня