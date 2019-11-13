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Как приготовить салат "Гранатовый браслет": ТОП-5 рецептов на Новый год

Салат "Гранатовый браслет" имеет множество вариаций

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Салат "Гранатовый браслет" на Новый год
Салат "Гранатовый браслет" на Новый год
Фото: Depositphotos

Салат "Гранатовый браслет" станет настоящим украшением праздничного стола на Новый год 2020. Несмотря на свой эффектный вид, это блюдо готовится из доступных ингредиентов и не отнимает слишком много усилий.

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Собирать салат, придав ему форму кольца, нужно на плоском блюде. Чтобы "Гранатовый браслет" получился по-настоящему вкусным, приготовьте его за несколько часов до подачи и поставьте пропитываться в холодильник. Калорийность салата "Гранатовый браслет" – 166 ккал на 100 г.

Салат "Гранатовый браслет" с курицей

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Салат "Гранатовый браслет" с куриным филе
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 300 г отварного куриного мяса
  • 300 г картофеля
  • 150 г лука
  • 300 г свеклы
  • 300 г моркови
  • 1 большой гранат
  • 50 г грецких орехов
  • Майонез и соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварить картофель, морковь и свеклу.
  2. Курицу можно отварить или обжарить вместе с луком. Для этого следует мелко нарезать лук, а куриное филе – небольшими кусочками. Обжарить лук до золотистого цвета, добавить кусочки курицы и посолить. Довести до готовности.
  3. Отваренные овощи натереть на терке. Свеклу смешать с мелко порубленными грецкими орехами.
  4. Чтобы выложить салат слоями в форме кольца, в центр блюда нужно поставить стакан и все слои распределить вокруг него. Первый слой – картофель, смазанный майонезом. Затем слой моркови, слой курицы с луком и свеклы с орехами. При этом каждый слой нужно смазывать майонезом.
  5. В конце украсить салат гранатовыми зернами и убрать стакан.

Салат "Гранатовый браслет" с говядиной

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Салат "Гранатовый браслет" с отварной говядиной
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • 200 г отварной говядины
  • 2 моркови
  • 2 картофелины
  • 2 маринованных огурцы
  • 1 свекла
  • 1 гранат
  • 100 г майонеза
  • Зелень
  • Соль

Способ приготовления:

  1. В центр тарелки поставить стакан.
  2. Овощи и яйца отварить и по отдельности натереть на терке.
  3. Нарезать мясо мелким кубиками и выложить на тарелку, вокруг стакана. Смазать слой мяса майонезом и посолите по вкусу.
  4. Затем, смазывая майонезом и по желанию посыпая солью, выложить слоями морковь, огурцы, картофель, яйца и свеклу.
  5. Убрать стакан и поставить салат в холодильник на несколько часов.
  6. Перед подачей на стол украсить блюдо зернами граната и зеленью.

Салат "Гранатовый браслет" с грибами

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Салат "Гранатовый браслет с жареными шампиньонами"
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 200 г куриного филе
  • 300 г свежих шампиньонов
  • 2 средние луковицы
  • 0.5 стакана грецких орехов
  • 500 г свеклы
  • 1-2 зубчика чеснока
  • Майонез и соль – по вкусу
  • 1 маленький гранат

Способ приготовления:

  1. Шампиньоны нарезать и обжарить с измельченным луком. Посолить.
  2. Грецкие орехи перемолоть. Чеснок измельчить.
  3. Куриное филе и свеклу отдельно отварить. Филе нарезать кубиками, а свеклу натереть на крупной терке.
  4. В центр тарелки поставить стакан и выложить вокруг него ингредиенты, смазывая каждый слой майонезом: куриное филе, грибы с луком, измельченные орехи, тертая свекла, майонез и пропущенный через пресс чеснок.
  5. Украсить салат зернами граната и аккуратно вытащить стакан.
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Салат "Гранатовый браслет" с сыром

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Салат "Гранатовый браслет с сыром и отварными яйцами"
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 1 отварное филе курицы
  • 1 большая луковица
  • 1 вареное яйцо
  • Зерна половины граната
  • Горсть кедровых орешков или молотых грецких
  • 50 г тертого сыра
  • Соль
  • Майонез или натуральный йогурт

Способ приготовления:

  1. Мелко нарезать курицу и яйцо. Лук порезать полукольцами и обжарить на оливковом масле до золотисто-коричневого цвета, остудить.
  2. Все ингредиенты выложить на тарелку или в порционные стаканчики, чередуя с майонезом: курица, лук, зерна граната, орешки, яйцо, сыр, зерна граната.
  3. Поставить на несколько часов в холодильник, чтобы слои пропитались.

Салат "Гранатовый браслет" без свеклы

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Салат "Гранатовый браслет" без добавления свеклы
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1-2 граната
  • 300 г куриного филе или другого мяса
  • 2 вареных яйца
  • 3 вареных картофелины
  • 2 вареных моркови
  • 1 репчатый лук
  • Горсть грецких орехов
  • Майонез – по вкусу
  • 1-2 зубчика чеснока
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Курицу отварить вместе со специями, остудить и разобрать на волокна.
  2. Картофель, морковь и яйца отдельно отварить и нарезать небольшими кусочками.
  3. Нарезанный лук обдать кипятком, чтобы убрать горечь.
  4. В майонез добавить пропущенный через пресс чеснок.
  5. В центр плоской белой тарелки поставить стакан или небольшую баночку. Вокруг стакана аккуратно выложить продукты слоями, смазывая их майонезом. Первый слой – картофель, затем морковь, толченые орехи, курицу, лук и яйца.
  6. Украсить верх салата, смазанный майонезом, гранатовыми зернами. Аккуратно убрать стакан.

Совет: чтобы было легче убрать стакан из салата, предварительно смажьте его растительным маслом.

Напомним, ранее мы делились рецептами традиционных салатов на Новый год. Кроме этого, "Сегодня" писали, как приготовить салат "Оливье" от Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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