Как приготовить спаржу: ТОП-5 рецептов вкусных весенних блюд

Лучшие рецепты со спаржей

Спаржа подходит для приготовления самых разных блюд Фото: Pixabay

Спаржа – довольно новый продукт для нас. И как готовить спаржу, знают далеко не все. Существуют три разновидности этого растения: зеленая, белая и фиолетовая. Зеленая спаржа доступна в течение целого года, белую собирают с середины марта по июнь.

Фиолетовая спаржа – самая редкая разновидность, она отличается горьковатым вкусом. После приготовления теряет свой необычный пигмент и становится зеленой.

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Блюда из спаржи отличаются большим разнообразием. Она отлично сочетается практически со всеми продуктами. Спаржу можно добавлять в салаты – и овощные, и мясные, и рыбные, готовить с ней супы и рагу. Часто ее просто бланшируют и подают с голландским соусом.

Как варить спаржу

Вареная спаржа готовится следующим образом – побеги следует очистить вниз от середины, затем сложить их в пучки по 6-8 штук и подрезать снизу на 2 см, чтобы все стебли оказались примерно одинаковой длины. Далее пучки можно связать ниткой или веточкой зелени. Затем следует вскипятить воду в кастрюле, подсолить, добавить несколько кружочков лимона и поставить вертикально пучки спаржи кончиками вверх. Так как последние готовятся быстрее, они не должны находится в воде – достаточно воздействия пара.

Спаржа бывает трех видов Фото: Depositphotos

Зеленая спаржа варится минут 5, белая – 10-15 минут. Готовую спаржу следует промыть ледяной водой, подсушить на салфетке и подавать с оливковым маслом и соком лимона.

Как запекать спаржу

Спаржу можно запечь в духовке. Для этого стебли следует очистить, подрезать и выложить на противень или любое огнеупорное блюдо. Посолить, сбрызнуть лимонным соком и оливковым маслом. Запекать 15-20 минут при температуре 180°С.

Рецепты со спаржей: паэлья с курицей, грибами и овощами

Паэлья со спаржей Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 куриное филе

5 шампиньонов

1 луковица

2 зубчика чеснока

1 морковь

1 красный перец, желательно запеченный

1 стакан зеленого горошка

1 пучок спаржи (250 г)

2 стакана длиннозернистого риса

соль, молотый перец

чили

1 ст.л. сока лимона

5-6 стаканов воды или бульона

Рецепт приготовления:

Куриное филе помыть и нарезать кубиками. Лук, морковь и чеснок почистить и мелко нарезать. Грибы нарезать пластинками. Спаржу зачистить, разрезать на куски и бланшировать 1-2 минуты в кипящей подсоленной воде. На оливковом масле обжарить кусочки куриной грудки, лук и чеснок. Затем добавить грибы, морковь и спаржу. Помешивая, жарить 10-15 минут. Всыпать зеленый горошек и мелко нарезанный запеченный перец. Добавить промытый рис и сок лимона. Перемешать, посолить и посыпать измельченным перцем чили. Залить рис водой или овощным бульоном, довести до кипения и на среднем огне тушить до готовности. Перед подачей дать блюду настояться под крышкой.

Салат из спаржи, горошка или яиц

Салат из спаржи, горошка и яиц Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 куриных яйца

100 г бланшированной или консервированной спаржи

100 г замороженной стручковой фасоли

100 г зеленого горошка (замороженного)

Для заправки:

4 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. лимонного сока

1 ч.л. меда

1 ч.л. готовой горчицы

1 ч.л. бальзамического уксуса

Соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

Яйца отварить вкрутую или сделать яйца пашот. Для последних нужно вскипятить в кастрюле воду, добавить немного уксуса и посолить. Яйцо разбить в рюмку или стаканчик. Воду хорошо размешать ложкой, чтобы образовался водоворот, и аккуратно вылить яйцо. Через минуту выложить его шумовкой на бумажное кухонное полотенце и дать просохнуть. Фасоль и горошек разморозить, отварить с добавлением соли до готовности (примерно 5-7 минут), откинуть на дуршлаг и обдать холодной водой для сохранения цвета овощей. Зеленую спаржу подрезать (1-2 см стебля снизу), очистить картофелечисткой с середины вниз. У белой спаржи с помощью экономки следует очистить только под верхушкой. Вскипятить воду в кастрюле, добавить немножко соли и лимона, положить спаржу. Варить в течение 3 минут. Обдать ледяной водой. Для заправки смешать лимонный сок с медом, добавить оливковое масло, горчицу и бальзамический уксус, размешать до однородного состояния, добавить соль по вкусу. В салатник положить фасоль, горошек и спаржу, полить готовым соусом, сверху положить четвертинки яиц. По желанию украсить зеленью петрушки.

Кролик в сидре с гарниром из спаржи

Кролик со спаржей Фото: receptam.net

Ингредиенты:

Тушка кролика – 1 шт

Бекон – 4-5 полосок

Спаржа зеленая – 10-11 стеблей

Сладкий перец – 1 шт

Лук-шалот – 3 шт

Чеснок – 2 зубчика

Сидр или шампанское – 250 мл

Розмарин и тимьян – по 1 веточке

Сливочное масло – 20 г

Оливковое масло – 3 ст.л

Овощной бульон

Соль, перец

Рецепт приготовления:

Кролика нарезаем на кусочки, заливаем холодной водой и оставляем минимум на 20 минут. На сковороде разогреваем 1 ст. л оливкового масла, выкладываем очищенный лук-шалот (целиком), зубчики чеснока, розмарин и тимьян, обжариваем в течении двух минут. Добавляем бекон и обжариваем все до золотистого цвета. Розмарин, тимьян, чеснок и бекон убираем со сковороды. Кролика обсушиваем, солим, перчим, обжариваем до золотистого цвета на небольшом огне (в среднем, по 5 минут с каждой стороны). Перекладываем в жароупорную форму, поливаем маслом со сковороды, на которой жарили бекон, чеснок и травы, добавляем лук, выливаем сидр, добавляем бульона так, чтобы жидкость полностью покрыла нашего кролика. Отправляем в духовку на 50 минут при 180 градусах. Верхушки зеленой спаржи и нарезанный дольками перец кладем на 2 минуты в кипящую воду (или на 4-5 минут в пароварку). Добавляем к кролику за 5-10 минут до готовности. Подаем кусочки кролика вместе со спаржей и перцем, поливаем сверху бульоном, добавляем веточку розмарина.

Блюда из спаржи: форель со сливочным соусом

Красная рыба со спаржей Фото: receptam.net

Ингредиенты:

Филе форели – 400 г

Спаржа – 10 черешков

Сливки – 200 мл

Оливковое масло – 4 ст.л.

Томаты черри – 4-6 шт

Фисташки очищенные – 10 шт

Масло сливочное – 1 ст.л.

Смесь итальянских трав – 1 ч.л.

Соль, перец – по вкусу

Базилик – несколько веточек для сервировки

Рецепт приготовления:

Филе форели очищаем от кожи и костей. Разделяем на две половины, сбрызгиваем оливковыми маслом, солим, перчим, посыпаем 1/2 ч.л. сушеных итальянских трав или другими специями по вкусу. Выкладываем на противень и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. За 5 минут до готовности рыбы на противень выкладываем помидоры черри. Побеги зеленой спаржи режем на 3-4 части поперек. Разогреваем сковороду со сливочным маслом и на большом огне обжариваем спаржу в течении 2-3 минут. Добавляем на сковороду сливки (можно по желанию добавить 1 ст.л. маскарпоне – соус будет более густым и интересным), уменьшаем огонь, солим, добавляем остальные специи и доводим до кипения. Убираем сковороду с огня. Фисташки растираем в ступке до состояния кашицы. На теплую тарелку выкладываем спаржу, поливаем сливками, сверху на спаржу выкладываем филе форели, присыпаем форель фисташками, добавляем помидоры черри и веточку базилику. Подаем форель со сливочным соусом и спаржей к столу горячей с белым прохладным вином.

Белая спаржа с горчичным соусом

Спаржа с яичным соусом Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт.

Сливочное масло – 50 г

Сливки жирные – 50 мл

Свежий лимонный сок – 2 ст.ложки

Горчица (без зерен) – 1 ст. ложка

Морская соль

Молотый черный перец

Рецепт приготовления:

Сварите вкрутую яйца, отделите белки от желтков. Хорошо перетрите желтки (можно через сито). В кастрюле растопите сливочное масло, добавьте желтки, лимонный сок, горчицу, посолите, добавьте перец, тщательно перемешайте. Влейте жирные сливки, дайте несколько минут покипеть на несильном огне, все время помешивая. Соус должен слегка загустеть. Спаржу почистите овощечисткой, удалив несколько сантиметров у основания. Отварите в кипящей соленой воде около минут 5 (время зависит от ее толщины), достаньте и сразу бросьте ее в очень холодную воду или на лед. Белая спаржа останется приятно хрустящей, а зеленая сохранит свой яркий цвет. Подавать спаржу вместе с соусом. Оставшиеся вареные белки можно мелко порубить с любимой зеленью и посыпать этой смесью спаржу.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие блюда можно приготовить из замороженной спаржевой фасоли. "Сегодня" также делились рецептами блюд из шпината.

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