Как приготовить спаржу: ТОП-5 рецептов вкусных весенних блюд
Лучшие рецепты со спаржей
Спаржа – довольно новый продукт для нас. И как готовить спаржу, знают далеко не все. Существуют три разновидности этого растения: зеленая, белая и фиолетовая. Зеленая спаржа доступна в течение целого года, белую собирают с середины марта по июнь.
Фиолетовая спаржа – самая редкая разновидность, она отличается горьковатым вкусом. После приготовления теряет свой необычный пигмент и становится зеленой.
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Блюда из спаржи отличаются большим разнообразием. Она отлично сочетается практически со всеми продуктами. Спаржу можно добавлять в салаты – и овощные, и мясные, и рыбные, готовить с ней супы и рагу. Часто ее просто бланшируют и подают с голландским соусом.
Как варить спаржу
Вареная спаржа готовится следующим образом – побеги следует очистить вниз от середины, затем сложить их в пучки по 6-8 штук и подрезать снизу на 2 см, чтобы все стебли оказались примерно одинаковой длины. Далее пучки можно связать ниткой или веточкой зелени. Затем следует вскипятить воду в кастрюле, подсолить, добавить несколько кружочков лимона и поставить вертикально пучки спаржи кончиками вверх. Так как последние готовятся быстрее, они не должны находится в воде – достаточно воздействия пара.
Зеленая спаржа варится минут 5, белая – 10-15 минут. Готовую спаржу следует промыть ледяной водой, подсушить на салфетке и подавать с оливковым маслом и соком лимона.
Как запекать спаржу
Спаржу можно запечь в духовке. Для этого стебли следует очистить, подрезать и выложить на противень или любое огнеупорное блюдо. Посолить, сбрызнуть лимонным соком и оливковым маслом. Запекать 15-20 минут при температуре 180°С.
Рецепты со спаржей: паэлья с курицей, грибами и овощами
Ингредиенты:
- 1 куриное филе
- 5 шампиньонов
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 морковь
- 1 красный перец, желательно запеченный
- 1 стакан зеленого горошка
- 1 пучок спаржи (250 г)
- 2 стакана длиннозернистого риса
- соль, молотый перец
- чили
- 1 ст.л. сока лимона
- 5-6 стаканов воды или бульона
Рецепт приготовления:
- Куриное филе помыть и нарезать кубиками.
- Лук, морковь и чеснок почистить и мелко нарезать.
- Грибы нарезать пластинками.
- Спаржу зачистить, разрезать на куски и бланшировать 1-2 минуты в кипящей подсоленной воде.
- На оливковом масле обжарить кусочки куриной грудки, лук и чеснок.
- Затем добавить грибы, морковь и спаржу. Помешивая, жарить 10-15 минут.
- Всыпать зеленый горошек и мелко нарезанный запеченный перец.
- Добавить промытый рис и сок лимона. Перемешать, посолить и посыпать измельченным перцем чили.
- Залить рис водой или овощным бульоном, довести до кипения и на среднем огне тушить до готовности. Перед подачей дать блюду настояться под крышкой.
Салат из спаржи, горошка или яиц
Ингредиенты:
- 2 куриных яйца
- 100 г бланшированной или консервированной спаржи
- 100 г замороженной стручковой фасоли
- 100 г зеленого горошка (замороженного)
Для заправки:
- 4 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1 ч.л. меда
- 1 ч.л. готовой горчицы
- 1 ч.л. бальзамического уксуса
- Соль – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Яйца отварить вкрутую или сделать яйца пашот. Для последних нужно вскипятить в кастрюле воду, добавить немного уксуса и посолить. Яйцо разбить в рюмку или стаканчик. Воду хорошо размешать ложкой, чтобы образовался водоворот, и аккуратно вылить яйцо. Через минуту выложить его шумовкой на бумажное кухонное полотенце и дать просохнуть.
- Фасоль и горошек разморозить, отварить с добавлением соли до готовности (примерно 5-7 минут), откинуть на дуршлаг и обдать холодной водой для сохранения цвета овощей.
- Зеленую спаржу подрезать (1-2 см стебля снизу), очистить картофелечисткой с середины вниз. У белой спаржи с помощью экономки следует очистить только под верхушкой. Вскипятить воду в кастрюле, добавить немножко соли и лимона, положить спаржу. Варить в течение 3 минут. Обдать ледяной водой.
- Для заправки смешать лимонный сок с медом, добавить оливковое масло, горчицу и бальзамический уксус, размешать до однородного состояния, добавить соль по вкусу.
- В салатник положить фасоль, горошек и спаржу, полить готовым соусом, сверху положить четвертинки яиц. По желанию украсить зеленью петрушки.
Кролик в сидре с гарниром из спаржи
Ингредиенты:
- Тушка кролика – 1 шт
- Бекон – 4-5 полосок
- Спаржа зеленая – 10-11 стеблей
- Сладкий перец – 1 шт
- Лук-шалот – 3 шт
- Чеснок – 2 зубчика
- Сидр или шампанское – 250 мл
- Розмарин и тимьян – по 1 веточке
- Сливочное масло – 20 г
- Оливковое масло – 3 ст.л
- Овощной бульон
- Соль, перец
Рецепт приготовления:
- Кролика нарезаем на кусочки, заливаем холодной водой и оставляем минимум на 20 минут.
- На сковороде разогреваем 1 ст. л оливкового масла, выкладываем очищенный лук-шалот (целиком), зубчики чеснока, розмарин и тимьян, обжариваем в течении двух минут. Добавляем бекон и обжариваем все до золотистого цвета. Розмарин, тимьян, чеснок и бекон убираем со сковороды.
- Кролика обсушиваем, солим, перчим, обжариваем до золотистого цвета на небольшом огне (в среднем, по 5 минут с каждой стороны). Перекладываем в жароупорную форму, поливаем маслом со сковороды, на которой жарили бекон, чеснок и травы, добавляем лук, выливаем сидр, добавляем бульона так, чтобы жидкость полностью покрыла нашего кролика. Отправляем в духовку на 50 минут при 180 градусах.
- Верхушки зеленой спаржи и нарезанный дольками перец кладем на 2 минуты в кипящую воду (или на 4-5 минут в пароварку). Добавляем к кролику за 5-10 минут до готовности.
- Подаем кусочки кролика вместе со спаржей и перцем, поливаем сверху бульоном, добавляем веточку розмарина.
Блюда из спаржи: форель со сливочным соусом
Ингредиенты:
- Филе форели – 400 г
- Спаржа – 10 черешков
- Сливки – 200 мл
- Оливковое масло – 4 ст.л.
- Томаты черри – 4-6 шт
- Фисташки очищенные – 10 шт
- Масло сливочное – 1 ст.л.
- Смесь итальянских трав – 1 ч.л.
- Соль, перец – по вкусу
- Базилик – несколько веточек для сервировки
Рецепт приготовления:
- Филе форели очищаем от кожи и костей. Разделяем на две половины, сбрызгиваем оливковыми маслом, солим, перчим, посыпаем 1/2 ч.л. сушеных итальянских трав или другими специями по вкусу.
- Выкладываем на противень и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. За 5 минут до готовности рыбы на противень выкладываем помидоры черри.
- Побеги зеленой спаржи режем на 3-4 части поперек. Разогреваем сковороду со сливочным маслом и на большом огне обжариваем спаржу в течении 2-3 минут. Добавляем на сковороду сливки (можно по желанию добавить 1 ст.л. маскарпоне – соус будет более густым и интересным), уменьшаем огонь, солим, добавляем остальные специи и доводим до кипения. Убираем сковороду с огня.
- Фисташки растираем в ступке до состояния кашицы.
- На теплую тарелку выкладываем спаржу, поливаем сливками, сверху на спаржу выкладываем филе форели, присыпаем форель фисташками, добавляем помидоры черри и веточку базилику.
- Подаем форель со сливочным соусом и спаржей к столу горячей с белым прохладным вином.
Белая спаржа с горчичным соусом
Ингредиенты:
- Яйца – 4 шт.
- Сливочное масло – 50 г
- Сливки жирные – 50 мл
- Свежий лимонный сок – 2 ст.ложки
- Горчица (без зерен) – 1 ст. ложка
- Морская соль
- Молотый черный перец
Рецепт приготовления:
- Сварите вкрутую яйца, отделите белки от желтков. Хорошо перетрите желтки (можно через сито).
- В кастрюле растопите сливочное масло, добавьте желтки, лимонный сок, горчицу, посолите, добавьте перец, тщательно перемешайте.
- Влейте жирные сливки, дайте несколько минут покипеть на несильном огне, все время помешивая. Соус должен слегка загустеть.
- Спаржу почистите овощечисткой, удалив несколько сантиметров у основания. Отварите в кипящей соленой воде около минут 5 (время зависит от ее толщины), достаньте и сразу бросьте ее в очень холодную воду или на лед. Белая спаржа останется приятно хрустящей, а зеленая сохранит свой яркий цвет.
- Подавать спаржу вместе с соусом.
- Оставшиеся вареные белки можно мелко порубить с любимой зеленью и посыпать этой смесью спаржу.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие блюда можно приготовить из замороженной спаржевой фасоли. "Сегодня" также делились рецептами блюд из шпината.
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