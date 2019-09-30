Как приготовить свинину с яблоками: ТОП-5 рецептов

Свинина и яблоки – классическое кулинарное сочетание

Свиные отбивные с яблоками Фото: Depositphotos

Приготовить свинину с яблоками можно разными способами – пожарить или потушить на сковороде, запечь в духовке или приготовить в мультиварке. В любом случае вы получите вкусное и нежное блюдо, которое можно поставить на празничный стол.

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На гарнир ко свинине с яблоками лучше всего подать отварной рис, картофельное пюре, макароны, булгур или кускус.

Свинина с яблоками и черносливом

Свинина с яблоками и черносливом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

2 ст. л. оливкового масла

2 ст. л. сливочного масла

1.5 кг свиной вырезки

200 г лука

3/4 стакана бульона из курицы

3/4 стакана сливок

1/2 стакана чернослива

3 зеленых яблока

1/2 ст. л. листиков тимьяна

Соль, перец

Способ приготовления:

В сотейнике разогреть половину оливкового и сливочного масла. Добавить свинину несколькими (или одним) большими кусками. Обжарить на сильном огне со всех сторон. Переложить на тарелку и накрыть фольгой, чтобы мясо не остывало. Уменьшить огонь и добавить нарезанный лук. Жарить 2-3 минуты до золотистого цвета. Вернуть в сотейник мясо, добавить бульон и тимьян. Довести до кипения. Затем уменьшить огонь и готовить под крышкой 1 час 45 минут или пока мясо не станет мягким. Готовую свинину переложить на тарелку и снова прикрыть фольгой, чтобы сохранить тепло. К бульону добавить сливки и довести до кипения. Готовить, не накрывая крышкой и помешивая, 10-15 минут, пока соус не уменьшится в объеме и слегка не загустеет. Добавить чернослив без косточек. Прогреть соус в течение 2-3 минут. Посолить и поперчить по вкусу. Пока готовится соус, разрезать яблоки на четвертинки, удалить сердцевину. В сковороде разогреть оставшееся оливковое и сливочное масло. Обжарить яблоки со всех сторон до золотистого цвета и мягкости. Нарезать свинину тонкими ломтиками, выложите на тарелку вместе с яблоками. Полить соусом и подавать.

Тушеная свинина с яблочным соусом

Тушеная свинина с овощами и яблочным соком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

500 г свиной вырезки

1 луковица

2 стебля сельдерея

1 морковь

2 стакана свежевыжатого яблочного сока

1 стакан мясного бульона

Растительное масло – для обжаривания

2-3 веточки тимьяна

1 лавровый лист

2 душистых перца

Соль, черный свежемолотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Мясо помыть и обсушить. Нарезать кубиками со стороной 3-4 см, посыпать солью и перцем. Обжарить в горячем растительном масле до золотистого цвета. Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кубиками. Сельдерей разрезать на кусочки толщиной не больше 5 мм. Добавить овощи к мясу и готовить, пока лук не станет прозрачным. Влить яблочный сок, довести до кипения. Затем добавить бульон, еще раз довести до кипения. Оставить томиться на слабом огне под приоткрытой крышкой в течение часа. Соус должен увариться и стать гуще. За 15-20 минут до готовности добавить пряные травы и перец горошком. Достать лавровый лист, тимьян и и душистый перец из готового блюда.

Свиной шашлык с яблоками

Свиные шашлычки с яблоками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1/2 чашки абрикосового джема

2 ст.л. яблочного уксуса

1 ст.л. томатной пасты

2 ст.л. оливкового масла и дополнительно для жарки

соль, перец

1 кг филе свинины, нарезанного кусочками 4 см

1 средняя красная луковица, разрезанная на 8 долек

1 зеленое яблоко, очищенное и разрезанное на 8 долек

Способ приготовления:

Приготовить соус: в сотейнике смешать джем, уксус, томатную пасту и столовую ложку оливкового масла. Посолить и поперчить. Нагреть на среднем огне и снять с плиты. На четыре деревянных шампура нанизать попеременно по четыре кусочка свинины, две дольки лука и две дольки яблока. Смазать шашлыки оливковым маслом и жарить на гриле 6-8 минут, переворачивая. Смазать соусом и жарить еще 4-8 минут.

Совет: можно жарить свиные шашлыки на обычной тефлоновой сковороде.

Свинина с яблоками и медом

Свинина с яблоками и медом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 кг свиной вырезки

3 больших яблока

100 мл растительного масла

4 ст.л. меда

соль, молотый перец

1 стакан кипятка

Способ приготовления:

Свиную вырезку помыть, разрезать на 6-8 стейков. Слегка отбить, посыпать солью и молотым перцем. Разогреть масло в сковороде на среднем огне. Добавить мясо и обжарить его до золотистого цвета с двух сторон. Переложить на тарелку и прикрыть фольгой. Яблоки очистить от сердцевины и нарезать крупными дольками. Обжарить на сковороде, где готовилась свинина. Вернуть свинину в сковороду, добавить мед и горячую воду. Тушить под крышкой 10-15 минут. Подавать с любым гарниром на свой вкус.

Свиные отбивные с яблоками и шалфеем от Джейми Оливера

Свиные отбивные на кости Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

4 отбивные на кости

2 яблока

Свежие листья шалфея – горсть

Оливковое масло

Сливочное масло – для обжаривания

Соль, перец

Способ приготовления:

Выберите сочные, хрустящие яблоки. Не очищая их, разрежьте их, удалите сердцевину и нарежьте каждое на 8-10 долек. Отбивные выложите на доску и острым ножом сделайте надрезы в слое жира – это поможет вытопить лишний жир. Посыпьте мясо солью и перцем. Разогрейте сковороду, влейте оливковое масло, положите отбивные и жарьте их по 3 минуты с каждой стороны, пока они не зарумянятся. Переложите мясо на смазанный маслом противень. В сковороде растопите сливочное масло и обжарьте на нем яблоки до золотистого цвета. Уложите по 4-5 долек яблок на каждую отбивную. Промытые листья шалфея сбрызните оливковым маслом и выложите сверху на яблоки. Противень поставьте в духовку, разогретую до 200 º С, на 6-10 минут, чтобы все подрумянилось. Время приготовления будет зависеть от толщины отбивных. Подавать отбивные с любым гарниром на свой вкус.

Как правильно выбрать яблоки для блюд из мяса

Для приготовления свинины желательно выбирать крепкие и кисло-сладкие яблоки. Фрукты помогут не только улучшить вкус мяса, но и нейтрализовать вредные вещества, выделяющиеся в свинине при жарке.

Напомним, ранее мы делились рецептов свинины с черносливом. "Сегодня" также писали, как запечь свиную рульку в духовке.

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