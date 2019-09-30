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Как приготовить свинину с яблоками: ТОП-5 рецептов

Свинина и яблоки – классическое кулинарное сочетание

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
Свиные отбивные с яблоками
Свиные отбивные с яблоками
Фото: Depositphotos

Приготовить свинину с яблоками можно разными способами – пожарить или потушить на сковороде, запечь в духовке или приготовить в мультиварке. В любом случае вы получите вкусное и нежное блюдо, которое можно поставить на празничный стол.

Смотрите видео, как приготовить гречку со свининой в горшочке:

На гарнир ко свинине с яблоками лучше всего подать отварной рис, картофельное пюре, макароны, булгур или кускус.

Свинина с яблоками и черносливом

Свинина с яблоками и черносливом
Свинина с яблоками и черносливом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 1.5 кг свиной вырезки
  • 200 г лука
  • 3/4 стакана бульона из курицы
  • 3/4 стакана сливок
  • 1/2 стакана чернослива
  • 3 зеленых яблока
  • 1/2 ст. л. листиков тимьяна
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. В сотейнике разогреть половину оливкового и сливочного масла. Добавить свинину несколькими (или одним) большими кусками. Обжарить на сильном огне со всех сторон. Переложить на тарелку и накрыть фольгой, чтобы мясо не остывало.
  2. Уменьшить огонь и добавить нарезанный лук. Жарить 2-3 минуты до золотистого цвета.
  3. Вернуть в сотейник мясо, добавить бульон и тимьян. Довести до кипения. Затем уменьшить огонь и готовить под крышкой 1 час 45 минут или пока мясо не станет мягким.
  4. Готовую свинину переложить на тарелку и снова прикрыть фольгой, чтобы сохранить тепло.
  5. К бульону добавить сливки и довести до кипения. Готовить, не накрывая крышкой и помешивая, 10-15 минут, пока соус не уменьшится в объеме и слегка не загустеет.
  6. Добавить чернослив без косточек. Прогреть соус в течение 2-3 минут. Посолить и поперчить по вкусу.
  7. Пока готовится соус, разрезать яблоки на четвертинки, удалить сердцевину. В сковороде разогреть оставшееся оливковое и сливочное масло. Обжарить яблоки со всех сторон до золотистого цвета и мягкости.
  8. Нарезать свинину тонкими ломтиками, выложите на тарелку вместе с яблоками. Полить соусом и подавать.

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Тушеная свинина с яблочным соусом

Тушеная свинина с овощами и яблочным соком
Тушеная свинина с овощами и яблочным соком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Ингредиенты:

  • 500 г свиной вырезки
  • 1 луковица
  • 2 стебля сельдерея
  • 1 морковь
  • 2 стакана свежевыжатого яблочного сока
  • 1 стакан мясного бульона
  • Растительное масло – для обжаривания
  • 2-3 веточки тимьяна
  • 1 лавровый лист
  • 2 душистых перца
  • Соль, черный свежемолотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Мясо помыть и обсушить. Нарезать кубиками со стороной 3-4 см, посыпать солью и перцем.
  2. Обжарить в горячем растительном масле до золотистого цвета.
  3. Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кубиками. Сельдерей разрезать на кусочки толщиной не больше 5 мм.
  4. Добавить овощи к мясу и готовить, пока лук не станет прозрачным.
  5. Влить яблочный сок, довести до кипения. Затем добавить бульон, еще раз довести до кипения.
  6. Оставить томиться на слабом огне под приоткрытой крышкой в течение часа. Соус должен увариться и стать гуще.
  7. За 15-20 минут до готовности добавить пряные травы и перец горошком.
  8. Достать лавровый лист, тимьян и и душистый перец из готового блюда.

Свиной шашлык с яблоками

Свиные шашлычки с яблоками
Свиные шашлычки с яблоками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1/2 чашки абрикосового джема
  • 2 ст.л. яблочного уксуса
  • 1 ст.л. томатной пасты
  • 2 ст.л. оливкового масла и дополнительно для жарки
  • соль, перец
  • 1 кг филе свинины, нарезанного кусочками 4 см
  • 1 средняя красная луковица, разрезанная на 8 долек
  • 1 зеленое яблоко, очищенное и разрезанное на 8 долек

Способ приготовления:

  1. Приготовить соус: в сотейнике смешать джем, уксус, томатную пасту и столовую ложку оливкового масла. Посолить и поперчить. Нагреть на среднем огне и снять с плиты.
  2. На четыре деревянных шампура нанизать попеременно по четыре кусочка свинины, две дольки лука и две дольки яблока.
  3. Смазать шашлыки оливковым маслом и жарить на гриле 6-8 минут, переворачивая. Смазать соусом и жарить еще 4-8 минут.

Совет: можно жарить свиные шашлыки на обычной тефлоновой сковороде.

Свинина с яблоками и медом

Свинина с яблоками и медом
Свинина с яблоками и медом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 кг свиной вырезки
  • 3 больших яблока
  • 100 мл растительного масла
  • 4 ст.л. меда
  • соль, молотый перец
  • 1 стакан кипятка

Способ приготовления:

  1. Свиную вырезку помыть, разрезать на 6-8 стейков. Слегка отбить, посыпать солью и молотым перцем.
  2. Разогреть масло в сковороде на среднем огне. Добавить мясо и обжарить его до золотистого цвета с двух сторон. Переложить на тарелку и прикрыть фольгой.
  3. Яблоки очистить от сердцевины и нарезать крупными дольками. Обжарить на сковороде, где готовилась свинина.
  4. Вернуть свинину в сковороду, добавить мед и горячую воду. Тушить под крышкой 10-15 минут.
  5. Подавать с любым гарниром на свой вкус.

Свиные отбивные с яблоками и шалфеем от Джейми Оливера

Свиные отбивные на кости
Свиные отбивные на кости
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 4 отбивные на кости
  • 2 яблока
  • Свежие листья шалфея – горсть
  • Оливковое масло
  • Сливочное масло – для обжаривания
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Выберите сочные, хрустящие яблоки. Не очищая их, разрежьте их, удалите сердцевину и нарежьте каждое на 8-10 долек.
  2. Отбивные выложите на доску и острым ножом сделайте надрезы в слое жира – это поможет вытопить лишний жир. Посыпьте мясо солью и перцем.
  3. Разогрейте сковороду, влейте оливковое масло, положите отбивные и жарьте их по 3 минуты с каждой стороны, пока они не зарумянятся. Переложите мясо на смазанный маслом противень.
  4. В сковороде растопите сливочное масло и обжарьте на нем яблоки до золотистого цвета. Уложите по 4-5 долек яблок на каждую отбивную.
  5. Промытые листья шалфея сбрызните оливковым маслом и выложите сверху на яблоки.
  6. Противень поставьте в духовку, разогретую до 200 º С, на 6-10 минут, чтобы все подрумянилось. Время приготовления будет зависеть от толщины отбивных.
  7. Подавать отбивные с любым гарниром на свой вкус.

Как правильно выбрать яблоки для блюд из мяса

Для приготовления свинины желательно выбирать крепкие и кисло-сладкие яблоки. Фрукты помогут не только улучшить вкус мяса, но и нейтрализовать вредные вещества, выделяющиеся в свинине при жарке.

Напомним, ранее мы делились рецептов свинины с черносливом. "Сегодня" также писали, как запечь свиную рульку в духовке.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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