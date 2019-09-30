Как приготовить свинину с яблоками: ТОП-5 рецептов
Свинина и яблоки – классическое кулинарное сочетание
Приготовить свинину с яблоками можно разными способами – пожарить или потушить на сковороде, запечь в духовке или приготовить в мультиварке. В любом случае вы получите вкусное и нежное блюдо, которое можно поставить на празничный стол.
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На гарнир ко свинине с яблоками лучше всего подать отварной рис, картофельное пюре, макароны, булгур или кускус.
Свинина с яблоками и черносливом
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- 2 ст. л. оливкового масла
- 2 ст. л. сливочного масла
- 1.5 кг свиной вырезки
- 200 г лука
- 3/4 стакана бульона из курицы
- 3/4 стакана сливок
- 1/2 стакана чернослива
- 3 зеленых яблока
- 1/2 ст. л. листиков тимьяна
- Соль, перец
Способ приготовления:
- В сотейнике разогреть половину оливкового и сливочного масла. Добавить свинину несколькими (или одним) большими кусками. Обжарить на сильном огне со всех сторон. Переложить на тарелку и накрыть фольгой, чтобы мясо не остывало.
- Уменьшить огонь и добавить нарезанный лук. Жарить 2-3 минуты до золотистого цвета.
- Вернуть в сотейник мясо, добавить бульон и тимьян. Довести до кипения. Затем уменьшить огонь и готовить под крышкой 1 час 45 минут или пока мясо не станет мягким.
- Готовую свинину переложить на тарелку и снова прикрыть фольгой, чтобы сохранить тепло.
- К бульону добавить сливки и довести до кипения. Готовить, не накрывая крышкой и помешивая, 10-15 минут, пока соус не уменьшится в объеме и слегка не загустеет.
- Добавить чернослив без косточек. Прогреть соус в течение 2-3 минут. Посолить и поперчить по вкусу.
- Пока готовится соус, разрезать яблоки на четвертинки, удалить сердцевину. В сковороде разогреть оставшееся оливковое и сливочное масло. Обжарить яблоки со всех сторон до золотистого цвета и мягкости.
- Нарезать свинину тонкими ломтиками, выложите на тарелку вместе с яблоками. Полить соусом и подавать.
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Тушеная свинина с яблочным соусом
Время приготовления:
- 1,5 часа
Ингредиенты:
- 500 г свиной вырезки
- 1 луковица
- 2 стебля сельдерея
- 1 морковь
- 2 стакана свежевыжатого яблочного сока
- 1 стакан мясного бульона
- Растительное масло – для обжаривания
- 2-3 веточки тимьяна
- 1 лавровый лист
- 2 душистых перца
- Соль, черный свежемолотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Мясо помыть и обсушить. Нарезать кубиками со стороной 3-4 см, посыпать солью и перцем.
- Обжарить в горячем растительном масле до золотистого цвета.
- Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кубиками. Сельдерей разрезать на кусочки толщиной не больше 5 мм.
- Добавить овощи к мясу и готовить, пока лук не станет прозрачным.
- Влить яблочный сок, довести до кипения. Затем добавить бульон, еще раз довести до кипения.
- Оставить томиться на слабом огне под приоткрытой крышкой в течение часа. Соус должен увариться и стать гуще.
- За 15-20 минут до готовности добавить пряные травы и перец горошком.
- Достать лавровый лист, тимьян и и душистый перец из готового блюда.
Свиной шашлык с яблоками
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1/2 чашки абрикосового джема
- 2 ст.л. яблочного уксуса
- 1 ст.л. томатной пасты
- 2 ст.л. оливкового масла и дополнительно для жарки
- соль, перец
- 1 кг филе свинины, нарезанного кусочками 4 см
- 1 средняя красная луковица, разрезанная на 8 долек
- 1 зеленое яблоко, очищенное и разрезанное на 8 долек
Способ приготовления:
- Приготовить соус: в сотейнике смешать джем, уксус, томатную пасту и столовую ложку оливкового масла. Посолить и поперчить. Нагреть на среднем огне и снять с плиты.
- На четыре деревянных шампура нанизать попеременно по четыре кусочка свинины, две дольки лука и две дольки яблока.
- Смазать шашлыки оливковым маслом и жарить на гриле 6-8 минут, переворачивая. Смазать соусом и жарить еще 4-8 минут.
Совет: можно жарить свиные шашлыки на обычной тефлоновой сковороде.
Свинина с яблоками и медом
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 кг свиной вырезки
- 3 больших яблока
- 100 мл растительного масла
- 4 ст.л. меда
- соль, молотый перец
- 1 стакан кипятка
Способ приготовления:
- Свиную вырезку помыть, разрезать на 6-8 стейков. Слегка отбить, посыпать солью и молотым перцем.
- Разогреть масло в сковороде на среднем огне. Добавить мясо и обжарить его до золотистого цвета с двух сторон. Переложить на тарелку и прикрыть фольгой.
- Яблоки очистить от сердцевины и нарезать крупными дольками. Обжарить на сковороде, где готовилась свинина.
- Вернуть свинину в сковороду, добавить мед и горячую воду. Тушить под крышкой 10-15 минут.
- Подавать с любым гарниром на свой вкус.
Свиные отбивные с яблоками и шалфеем от Джейми Оливера
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 4 отбивные на кости
- 2 яблока
- Свежие листья шалфея – горсть
- Оливковое масло
- Сливочное масло – для обжаривания
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Выберите сочные, хрустящие яблоки. Не очищая их, разрежьте их, удалите сердцевину и нарежьте каждое на 8-10 долек.
- Отбивные выложите на доску и острым ножом сделайте надрезы в слое жира – это поможет вытопить лишний жир. Посыпьте мясо солью и перцем.
- Разогрейте сковороду, влейте оливковое масло, положите отбивные и жарьте их по 3 минуты с каждой стороны, пока они не зарумянятся. Переложите мясо на смазанный маслом противень.
- В сковороде растопите сливочное масло и обжарьте на нем яблоки до золотистого цвета. Уложите по 4-5 долек яблок на каждую отбивную.
- Промытые листья шалфея сбрызните оливковым маслом и выложите сверху на яблоки.
- Противень поставьте в духовку, разогретую до 200 º С, на 6-10 минут, чтобы все подрумянилось. Время приготовления будет зависеть от толщины отбивных.
- Подавать отбивные с любым гарниром на свой вкус.
Как правильно выбрать яблоки для блюд из мяса
Для приготовления свинины желательно выбирать крепкие и кисло-сладкие яблоки. Фрукты помогут не только улучшить вкус мяса, но и нейтрализовать вредные вещества, выделяющиеся в свинине при жарке.
Напомним, ранее мы делились рецептов свинины с черносливом. "Сегодня" также писали, как запечь свиную рульку в духовке.
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