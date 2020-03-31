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Как приготовить тонкие блины на воде

Готовим супертонкие блинчики на воде

Ирина Павлина
Сегодня, 16:50

Блины на воде получаются мягкими и нежными, поэтому хорошо подходят для разных наполнителей, сладких и соленых. Если планируете фаршировать их мясом, грибами и другими несладкими начинками, немного уменьшить количество сахара в тесте.

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Сковороду нужно смазывать маслом только перед выпеканием первого блина, потом этого делать не нужно. Разогревайте ее на среднем огне. Если нагрев будут слишком слабым, блины прилипнут, если слишком сильным – подгорят.

Супертонкие блины на воде

Блины на воде
Блины на воде
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 135 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 600 мл воды
  • 2 яйца
  • 160 г пшеничной муки (стакан)
  • 1/2 ч. ложки соли
  • 2 ст. ложки сахарного песка
  • 2 ст. ложки растительного масла

Способ приготовления:

  1. Яйца взбить с солью и сахаром, до растворения.
  2. Влить воду, перемешать. Муку просеять, всыпать в жидкость. Перемешать венчиком до однородности. Отставить на час, чтобы набухла клейковина.
  3. Влить растительное масло и хорошо перемешать.
  4. Набирая по половине половника, выливать тесто на блинную сковороду диаметром 22-24 см. Жарить блины по минуте на сторону.
  5. Готовые блины складывать на тарелку. Смазывать их маслом не нужно – они не слипаются.

Полезный совет

Вы можете использовать для приготовления как обычную холодную кипяченую воду, так и газированную.

Смотрите видео, как сделать тесто для блинов в бутылке:

Напомним, ранее мы делились советами, как приготовить вкусные блины. "Сегодня" также писали, как выбрать куриные яйца для блинов.

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Источник: Сегодня
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