Как приготовить тонкие блины на воде
Готовим супертонкие блинчики на воде
Блины на воде получаются мягкими и нежными, поэтому хорошо подходят для разных наполнителей, сладких и соленых. Если планируете фаршировать их мясом, грибами и другими несладкими начинками, немного уменьшить количество сахара в тесте.
Сковороду нужно смазывать маслом только перед выпеканием первого блина, потом этого делать не нужно. Разогревайте ее на среднем огне. Если нагрев будут слишком слабым, блины прилипнут, если слишком сильным – подгорят.
Супертонкие блины на воде
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 135 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 600 мл воды
- 2 яйца
- 160 г пшеничной муки (стакан)
- 1/2 ч. ложки соли
- 2 ст. ложки сахарного песка
- 2 ст. ложки растительного масла
Способ приготовления:
- Яйца взбить с солью и сахаром, до растворения.
- Влить воду, перемешать. Муку просеять, всыпать в жидкость. Перемешать венчиком до однородности. Отставить на час, чтобы набухла клейковина.
- Влить растительное масло и хорошо перемешать.
- Набирая по половине половника, выливать тесто на блинную сковороду диаметром 22-24 см. Жарить блины по минуте на сторону.
- Готовые блины складывать на тарелку. Смазывать их маслом не нужно – они не слипаются.
Полезный совет
Вы можете использовать для приготовления как обычную холодную кипяченую воду, так и газированную.
Смотрите видео, как сделать тесто для блинов в бутылке:
Напомним, ранее мы делились советами, как приготовить вкусные блины. "Сегодня" также писали, как выбрать куриные яйца для блинов.
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