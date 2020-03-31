Как приготовить тонкие блины на воде

Готовим супертонкие блинчики на воде

Блины на воде получаются мягкими и нежными, поэтому хорошо подходят для разных наполнителей, сладких и соленых. Если планируете фаршировать их мясом, грибами и другими несладкими начинками, немного уменьшить количество сахара в тесте.

Сковороду нужно смазывать маслом только перед выпеканием первого блина, потом этого делать не нужно. Разогревайте ее на среднем огне. Если нагрев будут слишком слабым, блины прилипнут, если слишком сильным – подгорят.

Супертонкие блины на воде

Блины на воде Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

135 ккал на 100 г

Ингредиенты:

600 мл воды

2 яйца

160 г пшеничной муки (стакан)

1/2 ч. ложки соли

2 ст. ложки сахарного песка

2 ст. ложки растительного масла

Способ приготовления:

Яйца взбить с солью и сахаром, до растворения. Влить воду, перемешать. Муку просеять, всыпать в жидкость. Перемешать венчиком до однородности. Отставить на час, чтобы набухла клейковина. Влить растительное масло и хорошо перемешать. Набирая по половине половника, выливать тесто на блинную сковороду диаметром 22-24 см. Жарить блины по минуте на сторону. Готовые блины складывать на тарелку. Смазывать их маслом не нужно – они не слипаются.

Полезный совет

Вы можете использовать для приготовления как обычную холодную кипяченую воду, так и газированную.

Смотрите видео, как сделать тесто для блинов в бутылке:

Напомним, ранее мы делились советами, как приготовить вкусные блины. "Сегодня" также писали, как выбрать куриные яйца для блинов.

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