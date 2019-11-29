Как приготовить вареники на кефире с творожной начинкой
Рецепт вкусных домашних вареников
Классические украинские вареники делают из пресного теста. Но многие хозяйки готовят тесто для вареников на кефире, так как оно получается самым мягким и нежным. При этом начинка может быть совершенно разной: ягодной, творожной, картофельной.
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Мы расскажем, как сделать вкусные вареники на кефире со сладкой творожной начинкой.
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Вареники на кефире с творогом
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 221 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 стакан кефира
- 2,5-3 стакана муки
- 1 яйцо
- Щепотка соли
- 1 ч. ложки сахарного песка
- 1/3 ч. ложки соды
Для начинки:
- 250 г творога
- 1 яичный желток
- 2 ст. ложки сахарного песка
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Налейте в емкость кефир, добавьте яйцо, сахарный песок, немного соли и соды. Тщательно размешайте до однородности и оставьте смесь постоять 5 минут. Затем постепенно добавляйте муку. Ее может потребоваться от 2,5 до 3 стаканов, в зависимости от клейковины и сорта.
- Накройте тесто и оставьте его полежать около 15 минут. Пока оно отдыхает, займитесь приготовлением начинки. Протрите творог через сито. Добавьте желток, сахарный песок и щепотку соли. Размешайте до состояния однородности.
- Для большего удобства в работе разделите тесто на несколько частей. Взяв одну из них, остальные оставьте под полотенцем. Сформируйте из теста колбаску и нарежьте ее на кусочки. Каждый такой кусочек расплющите и немного раскатайте.
- Слепите вареники и выложите их на поверхность стола, посыпанную мукой. Отварить их в подсоленной воде. После того как они всплывут, варите их еще 3-4 минуты. Вареники на кефире с творогом готовы.
Как подавать вареники с творогом
Разложите их на широком блюде, чтобы они не слипались. Подавайте вареники с ягодами, сливочным маслом или сметаной. Как вариант, вы можете сделать ягодный соус и украсить готовое блюдо веточками свежей мяты.
Напомним, ранее мы делились лучшими рецептами ленивых вареников. "Сегодня" также писали, как оздоровить вредные блюда украинской кухни.
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