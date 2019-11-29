Как приготовить вареники на кефире с творожной начинкой

Рецепт вкусных домашних вареников

Вареники с творогом на кефире Фото: Depositphotos

Классические украинские вареники делают из пресного теста. Но многие хозяйки готовят тесто для вареников на кефире, так как оно получается самым мягким и нежным. При этом начинка может быть совершенно разной: ягодной, творожной, картофельной.

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Мы расскажем, как сделать вкусные вареники на кефире со сладкой творожной начинкой.

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Вареники на кефире с творогом

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

221 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 стакан кефира

2,5-3 стакана муки

1 яйцо

Щепотка соли

1 ч. ложки сахарного песка

1/3 ч. ложки соды

Для начинки:

250 г творога

1 яичный желток

2 ст. ложки сахарного песка

Щепотка соли

Способ приготовления:

Налейте в емкость кефир, добавьте яйцо, сахарный песок, немного соли и соды. Тщательно размешайте до однородности и оставьте смесь постоять 5 минут. Затем постепенно добавляйте муку. Ее может потребоваться от 2,5 до 3 стаканов, в зависимости от клейковины и сорта. Накройте тесто и оставьте его полежать около 15 минут. Пока оно отдыхает, займитесь приготовлением начинки. Протрите творог через сито. Добавьте желток, сахарный песок и щепотку соли. Размешайте до состояния однородности. Для большего удобства в работе разделите тесто на несколько частей. Взяв одну из них, остальные оставьте под полотенцем. Сформируйте из теста колбаску и нарежьте ее на кусочки. Каждый такой кусочек расплющите и немного раскатайте. Слепите вареники и выложите их на поверхность стола, посыпанную мукой. Отварить их в подсоленной воде. После того как они всплывут, варите их еще 3-4 минуты. Вареники на кефире с творогом готовы.

Как подавать вареники с творогом

Разложите их на широком блюде, чтобы они не слипались. Подавайте вареники с ягодами, сливочным маслом или сметаной. Как вариант, вы можете сделать ягодный соус и украсить готовое блюдо веточками свежей мяты.

Напомним, ранее мы делились лучшими рецептами ленивых вареников. "Сегодня" также писали, как оздоровить вредные блюда украинской кухни.

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