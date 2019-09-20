Как приготовить воздушный шоколадный бисквит в духовке

Рецепт пышного бисквита с какао-порошком

Шоколадный бисквит с какао Фото: freepik.com

Шоколадный бисквит – основа многих тортов. Чтобы он получился пышным, нужно как следует взбить белки и желтки, а муку обязательно просеять.

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Белки от желтков следует отделять очень аккуратно, чтобы ни капли желтка не попало в белки, иначе белки не взобьются.

Также миска, в которой будут взбиваться белки, должна быть чистой, без следов жира. Лучше протереть ее бумажным полотенцем, смоченном в уксусе или соке лимона.

Шоколадный бисквит: рецепт

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт.

Мука – 120 г

Темный какао-порошок без сахара – 20 г

Сахар – 120 г

Способ приготовления:

Отделить яичные белки от желтков. Взбить желтки вместе с 100 г сахара до пышной светлой массы. В отдельной посуде взбить белки в плотную пену, добавить оставшийся сахар. Взбивать еще две-три минуты. Добавить желтки, аккуратно перемешивая лопаткой массу снизу вверх. Всыпать просеянную с какао-порошком муку, осторожно перемешать. Отправить тесто в смазанную маслом форму диаметром 23 см. В центре нужно сделать небольшое углубление. Когда тесто поднимется, поверхность бисквита будет ровной. Выпекать в разогретой до 200º С духовке около 25 минут. Проверить готовность деревянной палочкой: если она сухая, значит, бисквит готов. Если планируете прослаивать бисквит кремом, то его нужно предварительно остудить и разрезать поперек с помощью ножа или прочной нитки.

Секреты приготовления бисквита

Часть муки можно заменить крахмалом или молотыми орехами, а также в само тесто можно добавлять, к примеру, подсушенную бисквитную крошку или дробленые (не молотые) орехи. Такой бисквит у кондитеров и в ресторанных меню называется Génoise, или Женуаз.

В первые 15-20 минут выпечки нельзя открывать дверцу духовки, иначе бисквит опадет.

Для того, чтобы бисквит можно было использовать как основу для торта, он должен выстояться, то есть простоять хотя бы ночь. Тогда он не размокнет при последующей пропитке, а станет просто сочным.

Напомним, ранее мы делились рецептом бисквита в мультиварке на кипятке.

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