Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить воздушный шоколадный бисквит в духовке

Рецепт пышного бисквита с какао-порошком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:45
Шоколадный бисквит с какао
Шоколадный бисквит с какао
Фото: freepik.com

Шоколадный бисквит – основа многих тортов. Чтобы он получился пышным, нужно как следует взбить белки и желтки, а муку обязательно просеять.

Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:

Белки от желтков следует отделять очень аккуратно, чтобы ни капли желтка не попало в белки, иначе белки не взобьются.

Также миска, в которой будут взбиваться белки, должна быть чистой, без следов жира. Лучше протереть ее бумажным полотенцем, смоченном в уксусе или соке лимона.

Шоколадный бисквит: рецепт

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Яйца – 4 шт.
  • Мука – 120 г
  • Темный какао-порошок без сахара – 20 г
  • Сахар – 120 г

Читайте также:
Как приготовить шоколадно-свекольный торт с глазурью

Способ приготовления:

  1. Отделить яичные белки от желтков.
  2. Взбить желтки вместе с 100 г сахара до пышной светлой массы. 
  3. В отдельной посуде взбить белки в плотную пену, добавить оставшийся сахар. Взбивать еще две-три минуты. 
  4. Добавить желтки, аккуратно перемешивая лопаткой массу снизу вверх. Всыпать просеянную с какао-порошком муку, осторожно перемешать.
  5. Отправить тесто в смазанную маслом форму диаметром 23 см. В центре нужно сделать небольшое углубление. Когда тесто поднимется, поверхность бисквита будет ровной. 
  6. Выпекать в разогретой до 200º С духовке около 25 минут.  
  7. Проверить готовность деревянной палочкой: если она сухая, значит, бисквит готов.
  8. Если планируете прослаивать бисквит кремом, то его нужно предварительно остудить и разрезать поперек с помощью ножа или прочной нитки. 

Секреты приготовления бисквита

  • Часть муки можно заменить крахмалом или молотыми орехами, а также в само тесто можно добавлять, к примеру, подсушенную бисквитную крошку или дробленые (не молотые) орехи. Такой бисквит у кондитеров и в ресторанных меню называется Génoise, или Женуаз.
  • В первые 15-20 минут выпечки нельзя открывать дверцу духовки, иначе бисквит опадет.
  • Для того, чтобы бисквит можно было использовать как основу для торта, он должен выстояться, то есть простоять хотя бы ночь. Тогда он не размокнет при последующей пропитке, а станет просто сочным.

Напомним, ранее мы делились рецептом бисквита в мультиварке на кипятке.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как испечь осеннее печенье с яблоками и корицей Как замариновать тыкву с пряностями: пошаговый рецепт Как приготовить вкусное овсяное печенье с семечками Как испечь американский тыквенный пирог
шоколад какао выпечка рецепт бисквит
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Регина Тодоренко рассказала о разводе с Владом Топаловым
Регина Тодоренко рассказала о разводе с Владом Топаловым
5 имен женщин, которые притягивают мужчин
5 имен женщин, которые притягивают мужчин
Неизвестная смертельная болезнь обнаружена на Земле
Неизвестная смертельная болезнь обнаружена на Земле
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Популярные статьи

Сегодня, 10:33Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку: последние новости о состоянии звезды

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 20 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 17:48Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в сознании: что с ней сейчас

Вчера, 14:08Fun

Михайлово чудо 2019: что нельзя делать в этот день

Вчера, 13:10Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в палату: все подробности

Вчера, 11:27Fun

19 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 07:13Events

Михайлово чудо 2019: значение и традиции праздника

Вчера, 06:57Fun

У мужчины посреди головы вырос 10-сантиметровый рог: фото

18 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вышла из комы – СМИ

18 сентябряШоу-бизнес

"Все хотят видеть": за фото Анастасии Заворотнюк в реанимации предлагают крупную сумму

18 сентябряFood

Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью

18 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сегодня: последние новости

18 сентябряШоу-бизнес

"Ей очень плохо": российский адвокат рассказал о болезни Анастасии Заворотнюк

18 сентябряFun

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО: шокирующие кадры

17 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

17 сентябряTravel

От 10 евро: Ryanair объявила распродажу авиабилетов в Европу

Новости партнеров

Свадьба Ксении Собчак: в ЗАГС - в платье от уроженки Пинска
Свадьба Ксении Собчак: в ЗАГС - в платье от уроженки Пинска
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Эффектная брюнетка, которая вчера стала женой форварда Зари. Фото
Эффектная брюнетка, которая вчера стала женой форварда Зари. Фото
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Ученые рассказали, какие продукты садят зрение
Ученые рассказали, какие продукты садят зрение
10 продуктов, которые помогают сбросить вес
10 продуктов, которые помогают сбросить вес
Рекорд
Рекорд "Аватара" побит: появился новый лидер по кассовым сборам