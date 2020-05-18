Как сделать необычное домашнее вино из одуванчиков
Рецепт оригинального домашнего вина
Домашнее вино из одуванчиков – необычный напиток, которым вы можете удивить своих родных и близких. Чем дольше он будет выдержан, тем изысканнее получится вкус.
Соцветия одуванчика для вина следует собирать в солнечную погоду, когда они раскрыты. После сбора их нельзя мыть, иначе можно смыть пыльцу, а ее как раз нужно сохранить. Также стоить помнить, что одуванчики, как и все растения, склонны накапливать в себе тяжелые металлы, поэтому нельзя срывать их вдоль дорог.
Читайте также:Как сварить необычное варенье из одуванчиков
Почти во всех рецептах вина из одуванчиков присутствуют разные добавки, которые значительно влияют на вкус напитка. Как правило, это цитрусовые, мята и пряности.
Вино из одуванчиков
Время приготовления:
- больше 3 часов
Калорийность:
- 82 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 лимона
- 1,5 кг сахара
- 3-4 веточки мяты
- Литровая банка цветков одуванчика (только желтая часть)
- 4 л воды + 0,5 л для сиропа
- 100 г изюма
Смотрите видео, как сделать оладьи с одуванчиками:
Способ приготовления:
- Отделите лепестки одуванчиков от цветоложа.
- Сложите в большую кастрюлю и залейте холодной кипяченой водой. Накройте крышкой и отставьте на сутки.
- На следующий день растворите в 500 мл кипящей воды сахар и варите на слабом огне до готовности. Готовность сиропа можно проверить так: нанести каплю на блюдце – если она не растекается, сироп готов.
- Настой из одуванчиков доведите до кипения, снимите с огня и полностью остудите. Затем процедите отвар через сито, лепестки выбросьте.
- Срежьте с лимонов цедру с помощью овощечистки, из мякоти выжмите сок. Процедите, чтобы удалить косточки.
- Добавьте в процеженный цветочный отвар сахарный сироп, изюм, мяту цедру и сок лимона. Тщательно перемешайте, накройте марлей и отставьте на два дня для брожения. Уберите цедру и мяту.
- Перелейте жидкость вместе с изюмом в большую бутыль и наденьте на горлышко резиновую перчатку с небольшой дыркой в пальце. Оставьте в темном месте при комнатной температуре для дальнейшего брожения.
- Когда брожение прекратится, отделите осадок. Перелейте вино в бутылки, закупорьте и уберите в прохладное темное место на 3-6 месяцев для созревания.
Как пить вино из одуванчиков
Подавайте напиток охлажденным, разлив его в небольшие бокалы.
Напомним, ранее мы делились рецептом вина из ежевики. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, какие цветы считаются съедобными.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное