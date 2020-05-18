Как сделать необычное домашнее вино из одуванчиков

Рецепт оригинального домашнего вина

Домашнее вино из одуванчиков – необычный напиток, которым вы можете удивить своих родных и близких. Чем дольше он будет выдержан, тем изысканнее получится вкус.

Соцветия одуванчика для вина следует собирать в солнечную погоду, когда они раскрыты. После сбора их нельзя мыть, иначе можно смыть пыльцу, а ее как раз нужно сохранить. Также стоить помнить, что одуванчики, как и все растения, склонны накапливать в себе тяжелые металлы, поэтому нельзя срывать их вдоль дорог.

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Почти во всех рецептах вина из одуванчиков присутствуют разные добавки, которые значительно влияют на вкус напитка. Как правило, это цитрусовые, мята и пряности.

Вино из одуванчиков

Домашнее вино из одуванчиков Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3 часов

Калорийность:

82 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 лимона

1,5 кг сахара

3-4 веточки мяты

Литровая банка цветков одуванчика (только желтая часть)

4 л воды + 0,5 л для сиропа

100 г изюма

Смотрите видео, как сделать оладьи с одуванчиками:

Способ приготовления:

Отделите лепестки одуванчиков от цветоложа. Сложите в большую кастрюлю и залейте холодной кипяченой водой. Накройте крышкой и отставьте на сутки. На следующий день растворите в 500 мл кипящей воды сахар и варите на слабом огне до готовности. Готовность сиропа можно проверить так: нанести каплю на блюдце – если она не растекается, сироп готов. Настой из одуванчиков доведите до кипения, снимите с огня и полностью остудите. Затем процедите отвар через сито, лепестки выбросьте. Срежьте с лимонов цедру с помощью овощечистки, из мякоти выжмите сок. Процедите, чтобы удалить косточки. Добавьте в процеженный цветочный отвар сахарный сироп, изюм, мяту цедру и сок лимона. Тщательно перемешайте, накройте марлей и отставьте на два дня для брожения. Уберите цедру и мяту. Перелейте жидкость вместе с изюмом в большую бутыль и наденьте на горлышко резиновую перчатку с небольшой дыркой в пальце. Оставьте в темном месте при комнатной температуре для дальнейшего брожения. Когда брожение прекратится, отделите осадок. Перелейте вино в бутылки, закупорьте и уберите в прохладное темное место на 3-6 месяцев для созревания.

Как пить вино из одуванчиков

Подавайте напиток охлажденным, разлив его в небольшие бокалы.

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