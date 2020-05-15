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Как сделать домашний лимонад: три рецепта освежающего напитка

Лучшие рецепты лимонада с фото

Ирина Павлина
Сегодня, 13:17

Натуральный домашний лимонад – это вкусный и освежающий напиток, который будет настоящим спасением в жаркий день. Приготовить его очень легко.

Для придания дополнительного аромата и вкуса в домашний лимонад можно добавить специи, пряные травы, фрукты и ягоды. Если лимонад не будут пить дети, влейте немного апельсинового или лимонного ликера.

Простой лимонад с мятой

Лимонад с мятой
Лимонад с мятой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 л кипяченой воды
  • 1 лимон
  • 2-3 веточки мяты
  • 3-4 ст. л. сахара
  • Лед – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Промойте свежую мяту. Нарвите руками, мелкие листочки оставьте.
  2. Лимон нарежьте тонкими кружочками.
  3. Сложите кружочки лимона и мяту в банку или графин. Добавьте сахар.
  4. Залейте горячей кипяченой водой и дайте настояться 30-40 минут.
  5. Добавьте кусочки льда и подавайте.

Смотрите видео с необычными рецептами лимонада:

Лимонад из запеченных лимонов

Домашний лимонад с ванилью
Домашний лимонад с ванилью
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 6 лимонов
  • 2 стакана сахара
  • 1/2 стакана лимонного сока
  • Ваниль – по вкусу
  • 6 стаканов воды
  • Листья свежей мяты – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Лимоны нарежьте кружочками и разложите на противне, посыпьте сахаром и ванилью, сбрызните водой.
  2. Поместите их в духовку, разогретую до температуры 170 °С. Запекайте 30 минут, пока сахар не карамелизуется.
  3. Запеченные лимоны измельчите в блендере (можно этого и не делать), сложите в банку и залейте кипяченой холодной водой с лимонным соком.
  4. Дайте лимонаду настояться 3-4 часа. Подавайте со льдом и листиками мяты.

Лимонад с апельсинами

Апельсиновый лимонад
Апельсиновый лимонад
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1 3/4 стакана сахара
  • 2 1/2 стакана воды
  • 2 столовые ложки тертой цедры лимона
  • 2 столовые ложки тертой апельсиновой цедры
  • 1 1/ 2 стакана лимонного сока (около 10 лимонов)
  • 1 1/2 стакана апельсинового сока (около 5 апельсинов)
  • 6 стаканов холодной бутилированной воды

Способ приготовления:

  1. В большой кастрюле смешайте сахар и 2 1/2 стакана воды. Нагревайте и размешивайте на среднем огне, пока сахар не растворится. Немного остудите.
  2. Добавьте цитрусовую цедру и соки. Дайте постоять под крышкой 1 час. Процедите сироп, накройте и поставьте в холодильник, чтобы он остыл.
  3. Перед подачей заполните стаканы или кувшин равным количеством фруктового сиропа и воды. Добавьте лед и подавайте.

Напомним, ранее мы делились рецептом персикового лимонада.

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Источник: Сегодня
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