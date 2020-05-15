Как сделать домашний лимонад: три рецепта освежающего напитка
Лучшие рецепты лимонада с фото
Натуральный домашний лимонад – это вкусный и освежающий напиток, который будет настоящим спасением в жаркий день. Приготовить его очень легко.
Для придания дополнительного аромата и вкуса в домашний лимонад можно добавить специи, пряные травы, фрукты и ягоды. Если лимонад не будут пить дети, влейте немного апельсинового или лимонного ликера.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 л кипяченой воды
- 1 лимон
- 2-3 веточки мяты
- 3-4 ст. л. сахара
- Лед – по вкусу
Способ приготовления:
- Промойте свежую мяту. Нарвите руками, мелкие листочки оставьте.
- Лимон нарежьте тонкими кружочками.
- Сложите кружочки лимона и мяту в банку или графин. Добавьте сахар.
- Залейте горячей кипяченой водой и дайте настояться 30-40 минут.
- Добавьте кусочки льда и подавайте.
Смотрите видео с необычными рецептами лимонада:
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 6 лимонов
- 2 стакана сахара
- 1/2 стакана лимонного сока
- Ваниль – по вкусу
- 6 стаканов воды
- Листья свежей мяты – по вкусу
Способ приготовления:
- Лимоны нарежьте кружочками и разложите на противне, посыпьте сахаром и ванилью, сбрызните водой.
- Поместите их в духовку, разогретую до температуры 170 °С. Запекайте 30 минут, пока сахар не карамелизуется.
- Запеченные лимоны измельчите в блендере (можно этого и не делать), сложите в банку и залейте кипяченой холодной водой с лимонным соком.
- Дайте лимонаду настояться 3-4 часа. Подавайте со льдом и листиками мяты.
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1 3/4 стакана сахара
- 2 1/2 стакана воды
- 2 столовые ложки тертой цедры лимона
- 2 столовые ложки тертой апельсиновой цедры
- 1 1/ 2 стакана лимонного сока (около 10 лимонов)
- 1 1/2 стакана апельсинового сока (около 5 апельсинов)
- 6 стаканов холодной бутилированной воды
Способ приготовления:
- В большой кастрюле смешайте сахар и 2 1/2 стакана воды. Нагревайте и размешивайте на среднем огне, пока сахар не растворится. Немного остудите.
- Добавьте цитрусовую цедру и соки. Дайте постоять под крышкой 1 час. Процедите сироп, накройте и поставьте в холодильник, чтобы он остыл.
- Перед подачей заполните стаканы или кувшин равным количеством фруктового сиропа и воды. Добавьте лед и подавайте.
Напомним, ранее мы делились рецептом персикового лимонада.
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Источник: Сегодня