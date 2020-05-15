Как сделать домашний лимонад: три рецепта освежающего напитка

Лучшие рецепты лимонада с фото

Натуральный домашний лимонад – это вкусный и освежающий напиток, который будет настоящим спасением в жаркий день. Приготовить его очень легко.

Для придания дополнительного аромата и вкуса в домашний лимонад можно добавить специи, пряные травы, фрукты и ягоды. Если лимонад не будут пить дети, влейте немного апельсинового или лимонного ликера.

Простой лимонад с мятой

Лимонад с мятой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 л кипяченой воды

1 лимон

2-3 веточки мяты

3-4 ст. л. сахара

Лед – по вкусу

Способ приготовления:

Промойте свежую мяту. Нарвите руками, мелкие листочки оставьте. Лимон нарежьте тонкими кружочками. Сложите кружочки лимона и мяту в банку или графин. Добавьте сахар. Залейте горячей кипяченой водой и дайте настояться 30-40 минут. Добавьте кусочки льда и подавайте.

Смотрите видео с необычными рецептами лимонада:

Лимонад из запеченных лимонов

Домашний лимонад с ванилью Фото: freepik.com

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

6 лимонов

2 стакана сахара

1/2 стакана лимонного сока

Ваниль – по вкусу

6 стаканов воды

Листья свежей мяты – по вкусу

Способ приготовления:

Лимоны нарежьте кружочками и разложите на противне, посыпьте сахаром и ванилью, сбрызните водой. Поместите их в духовку, разогретую до температуры 170 °С. Запекайте 30 минут, пока сахар не карамелизуется. Запеченные лимоны измельчите в блендере (можно этого и не делать), сложите в банку и залейте кипяченой холодной водой с лимонным соком. Дайте лимонаду настояться 3-4 часа. Подавайте со льдом и листиками мяты.

Лимонад с апельсинами

Апельсиновый лимонад Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

1 3/4 стакана сахара

2 1/2 стакана воды

2 столовые ложки тертой цедры лимона

2 столовые ложки тертой апельсиновой цедры

1 1/ 2 стакана лимонного сока (около 10 лимонов)

1 1/2 стакана апельсинового сока (около 5 апельсинов)

6 стаканов холодной бутилированной воды

Способ приготовления:

В большой кастрюле смешайте сахар и 2 1/2 стакана воды. Нагревайте и размешивайте на среднем огне, пока сахар не растворится. Немного остудите. Добавьте цитрусовую цедру и соки. Дайте постоять под крышкой 1 час. Процедите сироп, накройте и поставьте в холодильник, чтобы он остыл. Перед подачей заполните стаканы или кувшин равным количеством фруктового сиропа и воды. Добавьте лед и подавайте.

Напомним, ранее мы делились рецептом персикового лимонада.

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