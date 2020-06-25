Как сделать матча латте в домашних условиях

Такой напиток – отличная альтернатива кофе летом

Матча – порошок из специально выращенных листьев зеленого чая. Его можно заваривать кипятком и пить горячим, добавлять в смузи или каши, а также готовить матча латте – холодный напиток с молоком и льдом. В составе матча столько же кофеина, сколько и в кофе, поэтому желательно пить его в первой половине дня.

Если у вас нет шейкера, взбивать ингредиенты можно венчиком для матча, обычной вилкой или капучинатором.

Матча латте: рецепт в домашних условиях

Холодный чай матча Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

50 ккал

Ингредиенты:

1 ч.л. порошка матча

1 чашка молока

3 ст.л. горячей воды

5 кубиков льда

Способ приготовления:

Насыпать порошок матча в ручной шейкер для коктейлей. Добавить немного горячей воды и, закрыв крышку, встряхнуть. Всыпать 4-5 небольших кусочков льда. Снова взболтать до появления пенки. Влить холодное молоко и еще раз встряхнуть. Процедить содержимое шейкера в стакан со льдом. По желанию добавить подсластитель – сахар, мед, или сироп агавы.

Полезный совет

Вы можете использовать для напитка как обычное коровье молоко, так и растительное – миндальное, соевое или кокосовое.

Смотрите видео, как выбрать качественный чай:

Напомним, ранее мы делились рецептом латте матча от Кортни Кардашьян, а также рассказывали, как испечь кекс с матча.

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