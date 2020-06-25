Как сделать матча латте в домашних условиях
Такой напиток – отличная альтернатива кофе летом
Матча – порошок из специально выращенных листьев зеленого чая. Его можно заваривать кипятком и пить горячим, добавлять в смузи или каши, а также готовить матча латте – холодный напиток с молоком и льдом. В составе матча столько же кофеина, сколько и в кофе, поэтому желательно пить его в первой половине дня.
Если у вас нет шейкера, взбивать ингредиенты можно венчиком для матча, обычной вилкой или капучинатором.
Матча латте: рецепт в домашних условиях
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 50 ккал
Ингредиенты:
- 1 ч.л. порошка матча
- 1 чашка молока
- 3 ст.л. горячей воды
- 5 кубиков льда
Способ приготовления:
- Насыпать порошок матча в ручной шейкер для коктейлей.
- Добавить немного горячей воды и, закрыв крышку, встряхнуть.
- Всыпать 4-5 небольших кусочков льда. Снова взболтать до появления пенки.
- Влить холодное молоко и еще раз встряхнуть.
- Процедить содержимое шейкера в стакан со льдом.
- По желанию добавить подсластитель – сахар, мед, или сироп агавы.
Полезный совет
Вы можете использовать для напитка как обычное коровье молоко, так и растительное – миндальное, соевое или кокосовое.
Смотрите видео, как выбрать качественный чай:
Напомним, ранее мы делились рецептом латте матча от Кортни Кардашьян, а также рассказывали, как испечь кекс с матча.
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