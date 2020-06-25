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Как сделать матча латте в домашних условиях

Сегодня, 15:30

Такой напиток – отличная альтернатива кофе летом

Матча – порошок из специально выращенных листьев зеленого чая. Его можно заваривать кипятком и пить горячим, добавлять в смузи или каши, а также готовить матча латте – холодный напиток с молоком и льдом. В составе матча столько же кофеина, сколько и в кофе, поэтому желательно пить его в первой половине дня.

Если у вас нет шейкера, взбивать ингредиенты можно венчиком для матча, обычной вилкой или капучинатором.

Матча латте: рецепт в домашних условиях

Холодный чай матча
Холодный чай матча
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 50 ккал

Ингредиенты:

  • 1 ч.л. порошка матча
  • 1 чашка молока
  • 3 ст.л. горячей воды
  • 5 кубиков льда

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Способ приготовления:

  1. Насыпать порошок матча в ручной шейкер для коктейлей.
  2. Добавить немного горячей воды и, закрыв крышку, встряхнуть.
  3. Всыпать 4-5 небольших кусочков льда. Снова взболтать до появления пенки.
  4. Влить холодное молоко и еще раз встряхнуть.
  5. Процедить содержимое шейкера в стакан со льдом.
  6. По желанию добавить подсластитель – сахар, мед, или сироп агавы.

Полезный совет

Вы можете использовать для напитка как обычное коровье молоко, так и растительное – миндальное, соевое или кокосовое.

Смотрите видео, как выбрать качественный чай:

Напомним, ранее мы делились рецептом латте матча от Кортни Кардашьян, а также рассказывали, как испечь кекс с матча.

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Источник: Сегодня
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