Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сделать пунш: ТОП-5 рецептов знаменитого напитка

Лучшие рецепты домашнего пунша с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:25
Пунш полезен для здоровья
Пунш полезен для здоровья
Фото: Depositphotos

Устройте дружеские посиделки со стаканчиком домашнего пунша. Этот напиток бывает горячим и холодным, алкогольным и без добавления спиртного.

Смотрите видео, как сварить мандариновый компот:

Классический пунш – это одна часть сока лайма, две части подсластителя, три части рома (предпочтительно барбадосского) и четыре части воды. В напиток иногда добавляют одну-две капли биттера и щепотку мускатного ореха.

Пунш алкогольный: рецепт с зеленым чаем и апельсином

Цитрусовый пунш
Цитрусовый пунш
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 230 мл готового зеленого чая
  • 6 ст.л. меда
  • 170 мл апельсинового ликера
  • Сок 1 лимона
  • Сок 1 апельсина
  • 1/2 ч.л. корицы

Способ приготовления:

  1. Смешать чай, мед, ликер, соки и корицы.
  2. Довести до кипения и разлить в четыре стакана.
  3. В каждый положить по дольке апельсина.

Пунш с шампанским

Пунш с белым вином
Пунш с белым вином
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 1 бутылка белого вина
  • 1 стакан сахара
  • 1 палочка корицы
  • 6 бутонов гвоздики
  • 1/2 стакана шампанского
  • Цедра лимона

Способ приготовления:

  1. Прогреть вино с сахаром, добавить корицу, гвоздику и немного цедры лимона.
  2. Нагревать еще 4 минуты. Снять с плиты, процедить и добавить шампанское.
  3. Подавать пунш в стаканах, положив в каждый ломтик лимона.

Пунш: рецепт классический

Классический пунш
Классический пунш
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 стакан воды
  • 1 стакан рома
  • 3 ст.л. сахара
  • Цедра и сок 1 лимона

Способ приготовления:

  1. Из воды и сахара сварить сироп, охладить и налить в бутылку.
  2. Добавить ром, сок и цедру лимона.
  3. Закрыть бутылку пробкой и встряхнуть.
  4. Подавать к столу в стаканах со льдом.

Яблочный пунш

Пряный пунш
Пряный пунш
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 250 мл яблочного сока
  • 350 мл красного сухого вина
  • 2 ст.л. меда
  • 1 яблоко
  • 2 палочки корицы
  • 1 звездочка бадьяна
  • 2 шт. гвоздики

Способ приготовления:

  1. У яблока удалить сердцевину и порезать кольцами.
  2. Кусочки яблок и остальные ингредиенты поместить в небольшой сотейник и довести почти до кипения.
  3. Снять с огня. Подавать яблочный пунш украшая чашки кусочками яблок.

Пунш с водкой и шампанским

Фруктовый пунш
Фруктовый пунш
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 1 1/2 чашки водки
  • 2 бутылки шампанского
  • 1 1/2 чашки гранатового или другого сока
  • 1 чашка сахарного сиропа
  • Свежий сок из половинки лимона

Способ приготовления:

  1. Смешать первые три ингредиента в емкости для пунша со льдом.
  2. Влить сахарный сироп по вкусу.
  3. Добавить в пунш свежий лимонный сок и разлить по бокалам.

Как пить пунш

  • Кружки для горячего пунша должны быть с толстыми стенками, чтобы как можно дольше сохранять тепло. Можно взять жаропрочные бокалы из стекла.
  • Пьют пунш маленькими глоточками, чтобы в полной мере ощутить аромат и вкус этого напитка.
  • Можно подать к пуншу выпечку: штрудели, пироги, печенье. В качестве закуски также отлично подходят фрукты и ягоды, конфеты, да и твердый сыр окажется кстати.

Напомним, ранее мы делились рецептом фруктового пунша на Хэллоуин. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить грог.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Шоколадная панна котта: два рецепта нежного итальянского десерта Как приготовить компот на зиму из фейхоа Пряный пунш: рецепт согревающего напитка с фруктами Рецепт полезного салата из грейпфрута, феты и орехов
пунш напитки рецепт как приготовить ром
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Фруктовое настроение: 5 полезных рецептов с грушей на завтрак
Фруктовое настроение: 5 полезных рецептов с грушей на завтрак
Звезда
Звезда "Сватов" тайно расписалась с Федором Добронравовым?
Такая, как есть: как выглядит лицо Анджелины Джоли без фотошопа
Такая, как есть: как выглядит лицо Анджелины Джоли без фотошопа
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки

Популярные статьи

Вчера, 20:04Психология

Лучше промолчать: ТОП-7 женских фраз, которые срочно нужно забыть

Вчера, 17:02Travel

В Турции сообщили неприятную новость для туристов

Вчера, 16:39Fun

Дочь четыре года писала SMS покойному отцу и получила ответ: "Боялся разбить тебе сердце"

Вчера, 15:27Техно

Apple заблокирует старые iPhone в ноябре: кто в зоне риска

Вчера, 10:44Шоу-бизнес

Анна Ризатдинова едва не потеряла сознание во время "Танців з зірками"

Вчера, 10:14Travel

Как поместить все вещи в ручной клади, чтобы летать без багажа

Вчера, 09:56Психология

Чтобы чувствовать себя хорошо: 50 полeзных привычек на каждый день

Вчера, 09:10Техно

Из космоса вернулся самый загадочный космический аппарат NASA

Вчера, 06:30Events

Сегодня День бабушек и дедушек: история и значение праздника

27 октябряПсихология

Гороскоп на неделю 27 октября — 2 ноября для всех знаков зодиака

27 октябряТехно

Популярный смартфон Xiaomi получил Android 10: как обновиться

27 октябряШоу-бизнес

"Он очень эпатажный": Астафьева прокомментировала объятия с Конором Макгрегором

27 октябряFun

Сегодня День автомобилиста в Украине: что подарить в праздник

27 октябряEvents

День автомобилиста: лучшие поздравления с открытками, пожеланиями и стихами

27 октябряFun

27 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

26 октябряEvents

Переход на зимнее время 2019 в Украине: что нужно знать

Новости партнеров

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Найбільший секрет Майкла Джексона розкрили
Найбільший секрет Майкла Джексона розкрили
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Ночные походы в туалет назвали признаком опасной болезни
Ночные походы в туалет назвали признаком опасной болезни
Блинный шоколадный торт
Блинный шоколадный торт
Секреты урожая: как приготовить удобрение из хлеба
Секреты урожая: как приготовить удобрение из хлеба
Лучшие варианты оформления небольшой квартиры
Лучшие варианты оформления небольшой квартиры