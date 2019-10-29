Как сделать пунш: ТОП-5 рецептов знаменитого напитка

Лучшие рецепты домашнего пунша с фото

Пунш полезен для здоровья Фото: Depositphotos

Устройте дружеские посиделки со стаканчиком домашнего пунша. Этот напиток бывает горячим и холодным, алкогольным и без добавления спиртного.

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Классический пунш – это одна часть сока лайма, две части подсластителя, три части рома (предпочтительно барбадосского) и четыре части воды. В напиток иногда добавляют одну-две капли биттера и щепотку мускатного ореха.

Пунш алкогольный: рецепт с зеленым чаем и апельсином

Цитрусовый пунш Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

230 мл готового зеленого чая

6 ст.л. меда

170 мл апельсинового ликера

Сок 1 лимона

Сок 1 апельсина

1/2 ч.л. корицы

Способ приготовления:

Смешать чай, мед, ликер, соки и корицы. Довести до кипения и разлить в четыре стакана. В каждый положить по дольке апельсина.

Пунш с шампанским

Пунш с белым вином Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

1 бутылка белого вина

1 стакан сахара

1 палочка корицы

6 бутонов гвоздики

1/2 стакана шампанского

Цедра лимона

Способ приготовления:

Прогреть вино с сахаром, добавить корицу, гвоздику и немного цедры лимона. Нагревать еще 4 минуты. Снять с плиты, процедить и добавить шампанское. Подавать пунш в стаканах, положив в каждый ломтик лимона.

Пунш: рецепт классический

Классический пунш Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 стакан воды

1 стакан рома

3 ст.л. сахара

Цедра и сок 1 лимона

Способ приготовления:

Из воды и сахара сварить сироп, охладить и налить в бутылку. Добавить ром, сок и цедру лимона. Закрыть бутылку пробкой и встряхнуть. Подавать к столу в стаканах со льдом.

Яблочный пунш

Пряный пунш Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

250 мл яблочного сока

350 мл красного сухого вина

2 ст.л. меда

1 яблоко

2 палочки корицы

1 звездочка бадьяна

2 шт. гвоздики

Способ приготовления:

У яблока удалить сердцевину и порезать кольцами. Кусочки яблок и остальные ингредиенты поместить в небольшой сотейник и довести почти до кипения. Снять с огня. Подавать яблочный пунш украшая чашки кусочками яблок.

Пунш с водкой и шампанским

Фруктовый пунш Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1 1/2 чашки водки

2 бутылки шампанского

1 1/2 чашки гранатового или другого сока

1 чашка сахарного сиропа

Свежий сок из половинки лимона

Способ приготовления:

Смешать первые три ингредиента в емкости для пунша со льдом. Влить сахарный сироп по вкусу. Добавить в пунш свежий лимонный сок и разлить по бокалам.

Как пить пунш

Кружки для горячего пунша должны быть с толстыми стенками, чтобы как можно дольше сохранять тепло. Можно взять жаропрочные бокалы из стекла.

Пьют пунш маленькими глоточками, чтобы в полной мере ощутить аромат и вкус этого напитка.

Можно подать к пуншу выпечку: штрудели, пироги, печенье. В качестве закуски также отлично подходят фрукты и ягоды, конфеты, да и твердый сыр окажется кстати.

Напомним, ранее мы делились рецептом фруктового пунша на Хэллоуин. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить грог.

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