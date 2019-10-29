Как сделать пунш: ТОП-5 рецептов знаменитого напитка
Лучшие рецепты домашнего пунша с фото
Устройте дружеские посиделки со стаканчиком домашнего пунша. Этот напиток бывает горячим и холодным, алкогольным и без добавления спиртного.
Смотрите видео, как сварить мандариновый компот:
Классический пунш – это одна часть сока лайма, две части подсластителя, три части рома (предпочтительно барбадосского) и четыре части воды. В напиток иногда добавляют одну-две капли биттера и щепотку мускатного ореха.
Пунш алкогольный: рецепт с зеленым чаем и апельсином
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 230 мл готового зеленого чая
- 6 ст.л. меда
- 170 мл апельсинового ликера
- Сок 1 лимона
- Сок 1 апельсина
- 1/2 ч.л. корицы
Способ приготовления:
- Смешать чай, мед, ликер, соки и корицы.
- Довести до кипения и разлить в четыре стакана.
- В каждый положить по дольке апельсина.
Пунш с шампанским
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 1 бутылка белого вина
- 1 стакан сахара
- 1 палочка корицы
- 6 бутонов гвоздики
- 1/2 стакана шампанского
- Цедра лимона
Способ приготовления:
- Прогреть вино с сахаром, добавить корицу, гвоздику и немного цедры лимона.
- Нагревать еще 4 минуты. Снять с плиты, процедить и добавить шампанское.
- Подавать пунш в стаканах, положив в каждый ломтик лимона.
Пунш: рецепт классический
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 стакан воды
- 1 стакан рома
- 3 ст.л. сахара
- Цедра и сок 1 лимона
Способ приготовления:
- Из воды и сахара сварить сироп, охладить и налить в бутылку.
- Добавить ром, сок и цедру лимона.
- Закрыть бутылку пробкой и встряхнуть.
- Подавать к столу в стаканах со льдом.
Яблочный пунш
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 250 мл яблочного сока
- 350 мл красного сухого вина
- 2 ст.л. меда
- 1 яблоко
- 2 палочки корицы
- 1 звездочка бадьяна
- 2 шт. гвоздики
Способ приготовления:
- У яблока удалить сердцевину и порезать кольцами.
- Кусочки яблок и остальные ингредиенты поместить в небольшой сотейник и довести почти до кипения.
- Снять с огня. Подавать яблочный пунш украшая чашки кусочками яблок.
Пунш с водкой и шампанским
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 1 1/2 чашки водки
- 2 бутылки шампанского
- 1 1/2 чашки гранатового или другого сока
- 1 чашка сахарного сиропа
- Свежий сок из половинки лимона
Способ приготовления:
- Смешать первые три ингредиента в емкости для пунша со льдом.
- Влить сахарный сироп по вкусу.
- Добавить в пунш свежий лимонный сок и разлить по бокалам.
Как пить пунш
- Кружки для горячего пунша должны быть с толстыми стенками, чтобы как можно дольше сохранять тепло. Можно взять жаропрочные бокалы из стекла.
- Пьют пунш маленькими глоточками, чтобы в полной мере ощутить аромат и вкус этого напитка.
- Можно подать к пуншу выпечку: штрудели, пироги, печенье. В качестве закуски также отлично подходят фрукты и ягоды, конфеты, да и твердый сыр окажется кстати.
Напомним, ранее мы делились рецептом фруктового пунша на Хэллоуин. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить грог.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.