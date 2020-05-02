Как сделать шашлык из рыбы на костре

Рецепт рыбного шашлыка в лимонно-мятном маринаде

Не знаете, как замариновать рыбу для жарки на костре? Для этого идеально подойдут лимон и мята – они придадут блюду свежую нотку. Такой маринад можно использовать как для семги и лосося, так и для осетрины, тилапии и даже окуня.

Для шашлыка желательно брать свежую рыбу, а если она заморожена – оставить на ночь в холодильнике.

Красная рыба на костре

Рыбные шашлычки на шпажках Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Калорийность:

179 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Филе лосося очищенное – 1,5 кг

Мята – 1 пучок

Мятный ликер – 100 г

Цедра лимона – 1/2 шт.

Соль, белый перец – по вкусу

Для соуса:

Помидор – 3 шт.

Большая красная луковица – 1/3 шт.

Чеснок – 1 зубок

Рубленая зелень (петрушка или укроп) – 2 ст. л.

Масло оливковое – 100 г

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Способ приготовления:

Рыбное филе помыть и нарезать крупными кубиками. Мяту нарезать. Положить рыбу в кастрюлю вместе со всеми ингредиентами и перемешать, накрыть тарелкой, оставить мариноваться на 1-2 часа. Готовый шашлык нанизать на шампуры либо положить на решетку для гриля и жарить на горячих углях до готовности. Для соуса помыть помидоры, удалить зеленые плодоножки, нарезать на четвертинки, положить в блендер. Туда же добавить нарезанную зелень, выдавленный зубчик чеснока, лук и оливковое масло. Посолить, поперчить и взбить в однородную пюреобразную массу. Подавать рыбный шашлык горячим вместе с томатным соусом.

Минздрав призывает : при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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Напомним, ранее мы писали, как приготовить овощи на костре. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами лучших соусов к шашлыку.

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