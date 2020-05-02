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Как сделать шашлык из рыбы на костре

Рецепт рыбного шашлыка в лимонно-мятном маринаде

Ирина Павлина
Сегодня, 06:54

Не знаете, как замариновать рыбу для жарки на костре? Для этого идеально подойдут лимон и мята – они придадут блюду свежую нотку. Такой маринад можно использовать как для семги и лосося, так и для осетрины, тилапии и даже окуня.

Для шашлыка желательно брать свежую рыбу, а если она заморожена – оставить на ночь в холодильнике.

Красная рыба на костре

Рыбные шашлычки на шпажках
Рыбные шашлычки на шпажках
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 часа

Калорийность:

  • 179 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Филе лосося очищенное – 1,5 кг
  • Мята – 1 пучок
  • Мятный ликер – 100 г
  • Цедра лимона – 1/2 шт.
  • Соль, белый перец – по вкусу

Для соуса:

  • Помидор – 3 шт.
  • Большая красная луковица – 1/3 шт.
  • Чеснок – 1 зубок
  • Рубленая зелень (петрушка или укроп) – 2 ст. л.
  • Масло оливковое – 100 г
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Рыбное филе помыть и нарезать крупными кубиками. Мяту нарезать.
  2. Положить рыбу в кастрюлю вместе со всеми ингредиентами и перемешать, накрыть тарелкой, оставить мариноваться на 1-2 часа.
  3. Готовый шашлык нанизать на шампуры либо положить на решетку для гриля и жарить на горячих углях до готовности.
  4. Для соуса помыть помидоры, удалить зеленые плодоножки, нарезать на четвертинки, положить в блендер. Туда же добавить нарезанную зелень, выдавленный зубчик чеснока, лук и оливковое масло. Посолить, поперчить и взбить в однородную пюреобразную массу.
  5. Подавать рыбный шашлык горячим вместе с томатным соусом.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Смотрите видео, как приготовить скумбрию на мангале:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить овощи на костре. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами лучших соусов к шашлыку.

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Источник: Сегодня
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