Как сделать шашлык из рыбы на костре
Рецепт рыбного шашлыка в лимонно-мятном маринаде
Не знаете, как замариновать рыбу для жарки на костре? Для этого идеально подойдут лимон и мята – они придадут блюду свежую нотку. Такой маринад можно использовать как для семги и лосося, так и для осетрины, тилапии и даже окуня.
Для шашлыка желательно брать свежую рыбу, а если она заморожена – оставить на ночь в холодильнике.
Красная рыба на костре
Время приготовления:
- 3 часа
Калорийность:
- 179 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Филе лосося очищенное – 1,5 кг
- Мята – 1 пучок
- Мятный ликер – 100 г
- Цедра лимона – 1/2 шт.
- Соль, белый перец – по вкусу
Для соуса:
- Помидор – 3 шт.
- Большая красная луковица – 1/3 шт.
- Чеснок – 1 зубок
- Рубленая зелень (петрушка или укроп) – 2 ст. л.
- Масло оливковое – 100 г
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Рыбное филе помыть и нарезать крупными кубиками. Мяту нарезать.
- Положить рыбу в кастрюлю вместе со всеми ингредиентами и перемешать, накрыть тарелкой, оставить мариноваться на 1-2 часа.
- Готовый шашлык нанизать на шампуры либо положить на решетку для гриля и жарить на горячих углях до готовности.
- Для соуса помыть помидоры, удалить зеленые плодоножки, нарезать на четвертинки, положить в блендер. Туда же добавить нарезанную зелень, выдавленный зубчик чеснока, лук и оливковое масло. Посолить, поперчить и взбить в однородную пюреобразную массу.
- Подавать рыбный шашлык горячим вместе с томатным соусом.
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Напомним, ранее мы писали, как приготовить овощи на костре. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами лучших соусов к шашлыку.
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