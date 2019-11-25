Как сделать вкусный шашлык из свинины в духовке
Сочный шашлык можно приготовить, не выходя из дома
Хотите приготовить вкусный шашлык из свинины без костра и мангала? Тогда запеките мясо в духовке.
Смотрите видео, как выбрать маринад для шашлыка:
Свинина, замаринованная в маринаде из сметаны, пряностей и зелени, получается очень нежной и сочной. А если вы добавите жидкий дым, то шашлык по вкусу будет неотличим от классического.
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Шашлык из свинины в духовке
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 218 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг мякоти свинины
- 1 ст. л. сметаны
- 2 ч. л. хмели-сунели
- 1,5 ч. л. соли
- 0,5 ч. л. черного молотого перца
- 1 ст. л. меда
- 1 ст. л. лимонного сока
- Несколько веточек укропа и петрушки
Способ приготовления:
- Свинину нарежьте довольно крупными кусочками.
- Переложите мясо в глубокую посуду и добавьте туда соль, черный молотый перец, хмели-сунели, сметану и выдавите лимонный сок. Добавьте мед и мелко порубленную зелень.
- Перемешайте и оставьте мариноваться примерно на 1 час.
- Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите в нее замаринованное мясо. Поставьте форму в духовку и запекайте около 1 часа при температуре 180 ºС в режиме конвекции.
- Затем переверните мясо и запекайте еще несколько минут до образования румяной корочки.
- Подавайте шашлык из свинины в духовке вместе с любимыми соусами.
Как выбрать мясо для шашлыка
Главное правило – чтобы мясо было свежим, отличного качества. Не совсем свежее мясо будет жестким, и никакой маринад не поможет. А если оно будет слишком жирное, жир начнет гореть, что придаст шашлыку неприятный привкус.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свиной шашлык в маринаде из киви. "Сегодня" также делились рецептами шашлыка на сковороде.
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