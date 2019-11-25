Как сделать вкусный шашлык из свинины в духовке

Сочный шашлык можно приготовить, не выходя из дома

Шашлык из свинины в духовке Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусный шашлык из свинины без костра и мангала? Тогда запеките мясо в духовке.

Смотрите видео, как выбрать маринад для шашлыка:

Свинина, замаринованная в маринаде из сметаны, пряностей и зелени, получается очень нежной и сочной. А если вы добавите жидкий дым, то шашлык по вкусу будет неотличим от классического.

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Шашлык из свинины в духовке

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

218 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг мякоти свинины

1 ст. л. сметаны

2 ч. л. хмели-сунели

1,5 ч. л. соли

0,5 ч. л. черного молотого перца

1 ст. л. меда

1 ст. л. лимонного сока

Несколько веточек укропа и петрушки

Способ приготовления:

Свинину нарежьте довольно крупными кусочками. Переложите мясо в глубокую посуду и добавьте туда соль, черный молотый перец, хмели-сунели, сметану и выдавите лимонный сок. Добавьте мед и мелко порубленную зелень. Перемешайте и оставьте мариноваться примерно на 1 час. Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите в нее замаринованное мясо. Поставьте форму в духовку и запекайте около 1 часа при температуре 180 ºС в режиме конвекции. Затем переверните мясо и запекайте еще несколько минут до образования румяной корочки. Подавайте шашлык из свинины в духовке вместе с любимыми соусами.

Как выбрать мясо для шашлыка

Главное правило – чтобы мясо было свежим, отличного качества. Не совсем свежее мясо будет жестким, и никакой маринад не поможет. А если оно будет слишком жирное, жир начнет гореть, что придаст шашлыку неприятный привкус.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свиной шашлык в маринаде из киви. "Сегодня" также делились рецептами шашлыка на сковороде.

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