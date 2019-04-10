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Как вкусно приготовить овощи на костре

Овощи на костре могут быть как основным блюдом, так и гарниром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:45
Овощи гриль на шампурах
Овощи гриль на шампурах
Фото: Depositphotos

Овощи на гриле – прекрасная альтернатива шашлыку, особенно, если вы вегетарианец. Приготовив кабачки, баклажаны и перец на костре, их можно превратить в настоящий деликатес. Овощи для запекания следует выбирать спелые, молодые и сочные. 

Овощи гриль на костре

Овощи на гриле на шампурах
Овощи на гриле на шампурах
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 маленьких молодых кабачка или цуккини
  • 2 помидора
  • 1 баклажан
  • соль, молотый перец
  • зелень
  • оливковое масло
  • 2 ч.л. лимонного сока

Рецепт приготовления:

  1. Все овощи хорошо помыть. Нарезать на кружочки толщиной 5 мм.
  2. Сбрызнуть кабачки, баклажаны и помидоры оливковым маслом. Обжарить их на решетке разогретого гриля с двух сторон до готовности.
  3. Переложить овощи гриль на тарелку. Посолить и поперчить, сбрызнуть соком лимона и оливковым маслом. Украсить зеленью и подавать.

Овощи гриль: рецепт на мангале

Овощи гриль на мангале
Овощи гриль на мангале
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 цуккини или кабачок
  • 1 болгарский перец
  • 150 г грибов
  • 1 луковица
  • 8 томатов коктейльных
  • 1 чили
  • 1/3 стакана оливкового масла
  • 1/6 стакана яблочного уксуса
  • 30 мл бальзамического уксуса
  • 2-4 ст.л. соевого соуса
  • 4-5 зубчиков чеснока
  • несколько веточек кинзы или петрушки
  • 1 ч.л. молотой паприки
  • черный молотый перец
  • орегано

Рецепт приготовления:

  1. Овощи и грибы нарезать крупными кусками. Выложить на слегка смазанный гриль и жарить до готовности.
  2. Чеснок очистить и раздавить. Чили мелко нарезать.
  3. Смешать масло, оба уксуса, соевый соус, паприку, черный перец орегано, чили и чеснок.
  4. Сложить овощи и грибы в миску, залить маринадом, тщательно перемешать, Добавить измельченную зелень и подавать к столу.
  5. При желании можно добавить сыр – фету или моцареллу.

Запеченные овощи на костре

Запеченные овощи на костре
Запеченные овощи на костре
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 кг овощей на ваш вкус (баклажаны, кабачки, сладкий перец, шампиньоны)
  • 2 ст.л. соевого соуса
  • 100 мл оливкового масла
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ст.л. белого винного уксуса
  • 1 ст.л. сушеного тмина или орегано

Рецепт приготовления:

  1. Смешать все ингредиенты для маринада.
  2. Баклажаны и цуккини разрезать вдоль и сделать на мякоти насечки крест-накрест, чтобы получился рисунок из ромбиков.
  3. Перцы нарезать вдоль, полосками шириной 1,5-2 см.
  4. У шампиньонов отделить шляпку от ножки.
  5. Залить овощи маринадом и оставить на 1.5-2 часа.
  6. Готовить на решетке до тех пор, пока они не станут мягкими (10-20 минут), при необходимости смазывая маринадом. В процессе готовки овощи перевернуть. 
  7. Перед подачей овощи также можно смазать маринадом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить печеную картошку на костре. "Сегодня" также рассказывали, как запечь зефир над костром.

Смотрите видео, как приготовить салат "Цезарь" на гриле:

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Источник: Сегодня
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