Как вкусно приготовить овощи на костре

Овощи на костре могут быть как основным блюдом, так и гарниром

Овощи гриль на шампурах Фото: Depositphotos

Овощи на гриле – прекрасная альтернатива шашлыку, особенно, если вы вегетарианец. Приготовив кабачки, баклажаны и перец на костре, их можно превратить в настоящий деликатес. Овощи для запекания следует выбирать спелые, молодые и сочные.

Овощи гриль на костре

Овощи на гриле на шампурах Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 маленьких молодых кабачка или цуккини

2 помидора

1 баклажан

соль, молотый перец

зелень

оливковое масло

2 ч.л. лимонного сока

Рецепт приготовления:

Все овощи хорошо помыть. Нарезать на кружочки толщиной 5 мм. Сбрызнуть кабачки, баклажаны и помидоры оливковым маслом. Обжарить их на решетке разогретого гриля с двух сторон до готовности. Переложить овощи гриль на тарелку. Посолить и поперчить, сбрызнуть соком лимона и оливковым маслом. Украсить зеленью и подавать.

Овощи гриль: рецепт на мангале

Овощи гриль на мангале Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 цуккини или кабачок

1 болгарский перец

150 г грибов

1 луковица

8 томатов коктейльных

1 чили

1/3 стакана оливкового масла

1/6 стакана яблочного уксуса

30 мл бальзамического уксуса

2-4 ст.л. соевого соуса

4-5 зубчиков чеснока

несколько веточек кинзы или петрушки

1 ч.л. молотой паприки

черный молотый перец

орегано

Рецепт приготовления:

Овощи и грибы нарезать крупными кусками. Выложить на слегка смазанный гриль и жарить до готовности. Чеснок очистить и раздавить. Чили мелко нарезать. Смешать масло, оба уксуса, соевый соус, паприку, черный перец орегано, чили и чеснок. Сложить овощи и грибы в миску, залить маринадом, тщательно перемешать, Добавить измельченную зелень и подавать к столу. При желании можно добавить сыр – фету или моцареллу.

Запеченные овощи на костре

Запеченные овощи на костре Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 кг овощей на ваш вкус (баклажаны, кабачки, сладкий перец, шампиньоны)

2 ст.л. соевого соуса

100 мл оливкового масла

2 зубчика чеснока

1 ст.л. белого винного уксуса

1 ст.л. сушеного тмина или орегано

Рецепт приготовления:

Смешать все ингредиенты для маринада. Баклажаны и цуккини разрезать вдоль и сделать на мякоти насечки крест-накрест, чтобы получился рисунок из ромбиков. Перцы нарезать вдоль, полосками шириной 1,5-2 см. У шампиньонов отделить шляпку от ножки. Залить овощи маринадом и оставить на 1.5-2 часа. Готовить на решетке до тех пор, пока они не станут мягкими (10-20 минут), при необходимости смазывая маринадом. В процессе готовки овощи перевернуть. Перед подачей овощи также можно смазать маринадом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить печеную картошку на костре. "Сегодня" также рассказывали, как запечь зефир над костром.

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