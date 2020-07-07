Как заморозить малину на зиму в силиконовых формочках

Мыть ягоды не стоит, иначе они размокнут и потеряют форму

Малину на зиму замораживают разными способами: целиком, в виде пюре, с сахаром и без него. Заготовленные ягоды можно добавлять в напитки (смузи, компоты, алкогольные коктейли), использовать для приготовления десертов, пирогов и пирожков, делать с ними сорбеты или соусы к мороженому.

Мы расскажем, как заморозить малину на зиму в силиконовых формочках без сахара. Это простой и оригинальный способ, который поможет сохранить максимум витаминов.

Как заморозить малину в формочках

Малиновое пюре на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут + время на замораживание

Что нужно:

Свежая малина

Читайте также: Как приготовить малиновый чизкейк без выпечки

Что делать:

Малину перебрать, выбросить испорченные ягоды. Разделить на две части. Выложить на дно силиконовых формочек для кексов целые ягоды. Оставшуюся малину измельчить в пюре. Залить ягоды полученным пюре. Поставить силиконовые формы на разделочную доску или на поднос, отправить в морозильную камеру на 2-3 часа. Аккуратно достать заготовки из форм и переложить в пакеты с застежкой. Вернуть в морозилку на хранение. При необходимости доставать нужное количество малины и размораживать. Ягоды можно смешивать с сахаром, сахарной пудрой или медом.

Полезный совет

Таким образом можно замораживать любые мелкие ягоды: ежевику, чернику, клюкву, землянику, смородину.

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи:

Напомним, ранее мы делились рецептом панна котты с малиной. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить малиновый чизкейк.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться