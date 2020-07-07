Как заморозить малину на зиму в силиконовых формочках
Мыть ягоды не стоит, иначе они размокнут и потеряют форму
Малину на зиму замораживают разными способами: целиком, в виде пюре, с сахаром и без него. Заготовленные ягоды можно добавлять в напитки (смузи, компоты, алкогольные коктейли), использовать для приготовления десертов, пирогов и пирожков, делать с ними сорбеты или соусы к мороженому.
Мы расскажем, как заморозить малину на зиму в силиконовых формочках без сахара. Это простой и оригинальный способ, который поможет сохранить максимум витаминов.
Как заморозить малину в формочках
Время приготовления:
- 5 минут + время на замораживание
Что нужно:
- Свежая малина
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Что делать:
- Малину перебрать, выбросить испорченные ягоды. Разделить на две части.
- Выложить на дно силиконовых формочек для кексов целые ягоды. Оставшуюся малину измельчить в пюре.
- Залить ягоды полученным пюре.
- Поставить силиконовые формы на разделочную доску или на поднос, отправить в морозильную камеру на 2-3 часа.
- Аккуратно достать заготовки из форм и переложить в пакеты с застежкой. Вернуть в морозилку на хранение.
- При необходимости доставать нужное количество малины и размораживать. Ягоды можно смешивать с сахаром, сахарной пудрой или медом.
Полезный совет
Таким образом можно замораживать любые мелкие ягоды: ежевику, чернику, клюкву, землянику, смородину.
Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи:
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