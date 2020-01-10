Как запечь яблоки в духовке: три оригинальных рецепта
Рецепт запеченных яблок с начинками
Запеченные яблоки – очень простой в приготовлении, а главное – вкусный и полезный десерт. Их можно запекать в духовке или микроволновке с самыми разными начинками, а подавать к столу вместе с мороженым, взбитыми сливками или ванильным соусом.
Смотрите видео, чем полезны яблоки:
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Печеные яблоки с апельсиновым соком и курагой
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 4 яблока
- 1 стакан порезанной кубиками кураги
- 1/2 стакана изюма
- 1/2 стакана измельченных орехов
- 4 ч.л. меда
- 4 ст.л. сливочного масла
- 4 палочки корицы
- Сок 1-2 апельсинов
- Лимонный сок и мята
Способ приготовления:
- Очистить яблоки от семян и ложечкой извлечь немного мякоти, сбрызнуть лимонным соком.
- Изюм, орехи, курагу мед и масло перемешать и начинить полученной массой яблоки. Прикрыть крышкой, которая осталась от яблок и вставить сбоку палочку корицы в каждое яблоко.
- Выложить в глубокую форму, полить апельсиновым соком и печь до мягкости при температуре 180 °С, время от времени поливая апельсиновым соком.
Печеные яблоки с овсяными хлопьями
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 больших яблока
- 2 ст.л. овсяных хлопьев
- 5 ст.л. меда
- По 1 ст.л. миндаля и фундука
- 1 ч.л. изюма
- Сок одного лимона
- Корица
- Миндальные хлопья – для украшения
Способ приготовления:
- Яблоки разрезать пополам, очистить от сердцевины и сбрызнуть соком лимона.
- Овсяные хлопья смешать с измельченными орехами, изюмом, медом и корицей.
- Нафаршировать половинки яблок готовой начинкой и поставить в духовку на 20 минут при температуре 180 °С.
- Запеченные яблоки полить медом (кленовым сиропом или растопленным шоколадом) и посыпать миндальными хлопьями.
Печеные яблоки в ванильном соусе
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 4 больших яблока
- 2 ст.л. натертого имбиря
- 4 ст.л. меда
- 25 г сливочного масла
- 4 ст.л. белого вина
- 300 г сливок
- 2 желтка
- Почти 2 ст.л. сахара
- Стручок ванили или ванильный сахар
Способ приготовления:
- Чтобы приготовить ванильный соус, нужно порезать ванильный стручок, выскоблить семена, поместить в кастрюльку (или просто всыпать 1 ч.л. ванильного сахара) и туда же вылить сливки, разогреть до появления первых пузырьков, снять с плиты, отставить на 10 минут и затем вынуть ваниль.
- Желтки растереть с сахаром до белой массы и постепенно ввести их в ванильных сливок, поставить на огонь и довести до легкого загустения. Соус готов.
- Удалить сердцевину из яблок и положить в каждый по 1/2 столовой ложки имбиря, по столовой ложке меда и по кусочку масла. Выложить яблоки в глубокую форму, залить их вином, поместить в духовку на 45 минут при температуре 160 °С. К столу подавать с ванильным соусом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постные пирожки с яблоками.
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Источник: Сегодня