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Как запечь яблоки в духовке: три оригинальных рецепта

Рецепт запеченных яблок с начинками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:54
Печеные яблоки в духовке
Печеные яблоки в духовке
Фото: freepik.com

Запеченные яблоки – очень простой в приготовлении, а главное – вкусный и полезный десерт. Их можно запекать в духовке или микроволновке с самыми разными начинками, а подавать к столу вместе с мороженым, взбитыми сливками или ванильным соусом.

Смотрите видео, чем полезны яблоки:

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Печеные яблоки с апельсиновым соком и курагой

Запеченные яблоки в духовке с корицей
Запеченные яблоки в духовке с корицей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 4 яблока
  • 1 стакан порезанной кубиками кураги
  • 1/2 стакана изюма
  • 1/2 стакана измельченных орехов
  • 4 ч.л. меда
  • 4 ст.л. сливочного масла
  • 4 палочки корицы
  • Сок 1-2 апельсинов
  • Лимонный сок и мята

Способ приготовления:

  1. Очистить яблоки от семян и ложечкой извлечь немного мякоти, сбрызнуть лимонным соком.
  2. Изюм, орехи, курагу мед и масло перемешать и начинить полученной массой яблоки. Прикрыть крышкой, которая осталась от яблок и вставить сбоку палочку корицы в каждое яблоко.
  3. Выложить в глубокую форму, полить апельсиновым соком и печь до мягкости при температуре 180 °С, время от времени поливая апельсиновым соком.

Печеные яблоки с овсяными хлопьями

Запеченные яблоки с медом и орехами
Запеченные яблоки с медом и орехами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2 больших яблока
  • 2 ст.л. овсяных хлопьев
  • 5 ст.л. меда
  • По 1 ст.л. миндаля и фундука
  • 1 ч.л. изюма
  • Сок одного лимона
  • Корица
  • Миндальные хлопья – для украшения

Способ приготовления:

  1. Яблоки разрезать пополам, очистить от сердцевины и сбрызнуть соком лимона.
  2. Овсяные хлопья смешать с измельченными орехами, изюмом, медом и корицей.
  3. Нафаршировать половинки яблок готовой начинкой и поставить в духовку на 20 минут при температуре 180 °С.
  4. Запеченные яблоки полить медом (кленовым сиропом или растопленным шоколадом) и посыпать миндальными хлопьями.

Печеные яблоки в ванильном соусе

Печеные яблоки с соусом
Печеные яблоки с соусом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 4 больших яблока
  • 2 ст.л. натертого имбиря
  • 4 ст.л. меда
  • 25 г сливочного масла
  • 4 ст.л. белого вина
  • 300 г сливок
  • 2 желтка
  • Почти 2 ст.л. сахара
  • Стручок ванили или ванильный сахар

Способ приготовления:

  1. Чтобы приготовить ванильный соус, нужно порезать ванильный стручок, выскоблить семена, поместить в кастрюльку (или просто всыпать 1 ч.л. ванильного сахара) и туда же вылить сливки, разогреть до появления первых пузырьков, снять с плиты, отставить на 10 минут и затем вынуть ваниль.
  2. Желтки растереть с сахаром до белой массы и постепенно ввести их в ванильных сливок, поставить на огонь и довести до легкого загустения. Соус готов.
  3. Удалить сердцевину из яблок и положить в каждый по 1/2 столовой ложки имбиря, по столовой ложке меда и по кусочку масла. Выложить яблоки в глубокую форму, залить их вином, поместить в духовку на 45 минут при температуре 160 °С. К столу подавать с ванильным соусом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постные пирожки с яблоками.

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Источник: Сегодня
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