Как запечь яблоки в духовке: три оригинальных рецепта

Рецепт запеченных яблок с начинками

Печеные яблоки в духовке Фото: freepik.com

Запеченные яблоки – очень простой в приготовлении, а главное – вкусный и полезный десерт. Их можно запекать в духовке или микроволновке с самыми разными начинками, а подавать к столу вместе с мороженым, взбитыми сливками или ванильным соусом.

Смотрите видео, чем полезны яблоки:

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Печеные яблоки с апельсиновым соком и курагой

Запеченные яблоки в духовке с корицей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

4 яблока

1 стакан порезанной кубиками кураги

1/2 стакана изюма

1/2 стакана измельченных орехов

4 ч.л. меда

4 ст.л. сливочного масла

4 палочки корицы

Сок 1-2 апельсинов

Лимонный сок и мята

Способ приготовления:

Очистить яблоки от семян и ложечкой извлечь немного мякоти, сбрызнуть лимонным соком. Изюм, орехи, курагу мед и масло перемешать и начинить полученной массой яблоки. Прикрыть крышкой, которая осталась от яблок и вставить сбоку палочку корицы в каждое яблоко. Выложить в глубокую форму, полить апельсиновым соком и печь до мягкости при температуре 180 °С, время от времени поливая апельсиновым соком.

Печеные яблоки с овсяными хлопьями

Запеченные яблоки с медом и орехами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2 больших яблока

2 ст.л. овсяных хлопьев

5 ст.л. меда

По 1 ст.л. миндаля и фундука

1 ч.л. изюма

Сок одного лимона

Корица

Миндальные хлопья – для украшения

Способ приготовления:

Яблоки разрезать пополам, очистить от сердцевины и сбрызнуть соком лимона. Овсяные хлопья смешать с измельченными орехами, изюмом, медом и корицей. Нафаршировать половинки яблок готовой начинкой и поставить в духовку на 20 минут при температуре 180 °С. Запеченные яблоки полить медом (кленовым сиропом или растопленным шоколадом) и посыпать миндальными хлопьями.

Печеные яблоки в ванильном соусе

Печеные яблоки с соусом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

4 больших яблока

2 ст.л. натертого имбиря

4 ст.л. меда

25 г сливочного масла

4 ст.л. белого вина

300 г сливок

2 желтка

Почти 2 ст.л. сахара

Стручок ванили или ванильный сахар

Способ приготовления:

Чтобы приготовить ванильный соус, нужно порезать ванильный стручок, выскоблить семена, поместить в кастрюльку (или просто всыпать 1 ч.л. ванильного сахара) и туда же вылить сливки, разогреть до появления первых пузырьков, снять с плиты, отставить на 10 минут и затем вынуть ваниль. Желтки растереть с сахаром до белой массы и постепенно ввести их в ванильных сливок, поставить на огонь и довести до легкого загустения. Соус готов. Удалить сердцевину из яблок и положить в каждый по 1/2 столовой ложки имбиря, по столовой ложке меда и по кусочку масла. Выложить яблоки в глубокую форму, залить их вином, поместить в духовку на 45 минут при температуре 160 °С. К столу подавать с ванильным соусом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постные пирожки с яблоками.

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