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Какие продукты стоит навсегда исключить из рациона

Некоторая пища способствует быстрому старению

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30

Некоторые продукты "крадут" наши талии, настроение и даже молодость. Даже, на первый взгляд, полезный овощ может причинить организму больше вреда, чем кофеин и алкоголь. 

Ученые сначала практически запретили нам фастфуд, а теперь взялись за хлопья – безопасный и, как обещают в рекламе, полезный завтрак. Диетологи между собой называют готовые хлопья настоящим "продуктом старения". Они быстро повышают уровень глюкозы и инсулина в организме, после чего наступает его резкий спад, и человек снова хочет есть.

Готовые хлопья содержат очень много сахара
Готовые хлопья содержат очень много сахара
Фото: Depositphotos

Похудению сухие завтраки точно не поспособствуют, разве что воспалению желудка. И если с хлопьями еще можно смириться, то следующий продукт просто шокирует.

Так, дешевый сыр содержит вредные красители и трансжиры, которые "подозреваются" в увеличении риска болезней сердца и сосудов, печени, сахарного диабета и даже злокачественных опухолей. 

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На прошлой неделе ученые добавили в корзину продуктов, которые "крадут" нашу молодость, еще и изделия из кукурузы. Они ускоряют старение почти в 10 раз, а все из-за дисбаланса омега-кислот, нужных для борьбы с морщинами. Так же, утверждают диетологи, нас старит и любимая корочка: на хлебе, орешках, мясе.

Кроме цвета пищи, следуют следить за количеством съеденного. Некоторые продукты полезны только в определенных дозах. Например, для женщин норма фруктов в день – не больше 300 г, для мужчин – 350-400 г.

Нельзя есть слишком много фруктов
Нельзя есть слишком много фруктов
Фото: pexels.com

Дозировка очень важна, когда дело касается самых страшных врагов молодости и красоты – кофе и алкоголя. Норма кофе – 1-2 чашки до 15.00. Количество дней с алкоголем должно быть меньше, чем без алкоголя.

А вот несколько продуктов, которые часто считали врагами здорового питания, были оправданы диетологами на мировом уровне. К ним относится сливочное масло. Жиры позитивно влияют на организм, омолаживая его.

В ТОПе оправданных продуктов также оказались сало и куриные яйца. Если не зажаривать их до корочки, они пойдут только на пользу, как здоровью, так и внешности. 

Напомним, ранее мы рассказывали о главных правилах здорового питания.

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Источник: Сегодня
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