Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Какое растительное масло самое полезное: три главных вида

Узнайте, как использовать масла правильно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:20

На прилавках магазинов можно увидеть оливковое, горчичное, масло виноградной косточки, рапсовое, кукурузное, льняное и множество других. Любое масло очень полезно для здоровья, если используется за назначением и в умеренных количествах. Мы собрали ТОП-3 растительных масел.

Читайте также:
Тапенада: рецепт прованской закуски из маслин

Льняное масло

Льняное масло получают из семечек
Льняное масло получают из семечек
Фото: Pixabay

По биологической ценности льняное масло занимает первое место среди всех масел. Хранится оно не больше двух месяцев, и только при правильных условиях. Его также используют в косметических и лечебных целях. Его можно добавлять в салаты, а нагревать не стоит. Шеф-повара рекомендуют поливать льняным маслом супы и рыбу.

Когда покупаете такой продукт, важно знать, где выращивалось зерно. Если поля находились возле обочин дорог, вы получите масло с тяжелыми металлами.

Кокосовое масло

Кокосовое масло очень полезное
Кокосовое масло очень полезное
Фото: Pixabay

Кокосовое масло – отличный подсластитель. Его можно добавлять в чай или кофе вместо сахара. Этот продукт почти не имеет противопоказаний. В день его можно съедать по три ложки.

Аргановое масло

Аргановое масло очень дорогое
Аргановое масло очень дорогое
Фото: Pixabay

Аргановое масло – одно из самых дорогих в мире. На 1 л масла нужно целых 30 кг плодов. А за 100 мл нужно отдать почти 500 грн. Чаще всего его используют в косметологии. А вот для приготовления еды ее нужно всего несколько капель. Африканцы добавляют аргановое масло для заправки фруктовых и овощных салатов, а также блюд из рыбы или мяса.

Напомним, ранее мы писали, как выбрать оливковое масло. "Сегодня" также делились секретами выбора сливочное масла.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Подсолнечное масло: польза и правила выбора Кофе с молоком: польза и вред для здоровья Лимоны: секреты выбора и правила употребления Как выбрать вкусную и безопасную селедку Как правильно выбрать масло и не попасть на фальсификат?
масло свойства продуктов польза продуктов растительное масло
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне
Жареные пирожки с капустой на сковороде
Жареные пирожки с капустой на сковороде
Пошаговый рецепт приготовления немецкого салата с сельдью
Пошаговый рецепт приготовления немецкого салата с сельдью
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 12:20Fun

15 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 10:52Шоу-бизнес

Меган Маркл впервые после громкого заявления появилась на публике: фото

Вчера, 08:55Fun

"Невеста" священнослужителя после свадьбы оказалась мужчиной: фото

14 январяFun

На видео показали реакцию "самого спокойного человека на планете" во время драки

14 январяFun

14 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

14 январяFun

От раздевшейся ради коал активистки отказался парень и вся семья: фото

14 январяFun

Жители села нашли 34 тысячи долларов, отказались от них и получили обратно

14 январяШоу-бизнес

Раскол в королевской семье: скрытый смысл заявления Елизаветы ІІ относительно Гарри и Меган

14 январяFun

"Красиво, но страшно": фотограф удивил необычным снимком со свадьбы

14 январяFun

Посевалки на Старый Новый год 2020: короткие и простые тексты

14 январяFun

Старый Новый год 2020: что ни в коем случае нельзя делать

14 январяFun

Самые популярные посевалки на Старый Новый год 2020

13 январяFun

Поздравления со Старым Новым годом 2020: яркие открытки, пожелания и стихи

13 январяШоу-бизнес

Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости: фото

13 январяFun

Посевалки на украинском языке: прикольные тексты

13 январяПсихология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

Новости партнеров

Девушка Артема Шабанова сводит с ума
Девушка Артема Шабанова сводит с ума
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Юра Шатунов впервые показал свою семью
Юра Шатунов впервые показал свою семью
Обнаружен новый агрессивный вид рака
Обнаружен новый агрессивный вид рака
Подробности нового брака Петросяна всплывают только сейчас
Подробности нового брака Петросяна всплывают только сейчас
Самозванка
Самозванка "выдает себя" за Жанну Фриске прямо возле ее могилы
Названы три напитка, которые категорически нельзя пить на ночь
Названы три напитка, которые категорически нельзя пить на ночь
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины