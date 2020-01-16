Какое растительное масло самое полезное: три главных вида

Узнайте, как использовать масла правильно

На прилавках магазинов можно увидеть оливковое, горчичное, масло виноградной косточки, рапсовое, кукурузное, льняное и множество других. Любое масло очень полезно для здоровья, если используется за назначением и в умеренных количествах. Мы собрали ТОП-3 растительных масел.

Льняное масло

Льняное масло получают из семечек Фото: Pixabay

По биологической ценности льняное масло занимает первое место среди всех масел. Хранится оно не больше двух месяцев, и только при правильных условиях. Его также используют в косметических и лечебных целях. Его можно добавлять в салаты, а нагревать не стоит. Шеф-повара рекомендуют поливать льняным маслом супы и рыбу.

Когда покупаете такой продукт, важно знать, где выращивалось зерно. Если поля находились возле обочин дорог, вы получите масло с тяжелыми металлами.

Кокосовое масло

Кокосовое масло очень полезное Фото: Pixabay

Кокосовое масло – отличный подсластитель. Его можно добавлять в чай или кофе вместо сахара. Этот продукт почти не имеет противопоказаний. В день его можно съедать по три ложки.

Аргановое масло

Аргановое масло очень дорогое Фото: Pixabay

Аргановое масло – одно из самых дорогих в мире. На 1 л масла нужно целых 30 кг плодов. А за 100 мл нужно отдать почти 500 грн. Чаще всего его используют в косметологии. А вот для приготовления еды ее нужно всего несколько капель. Африканцы добавляют аргановое масло для заправки фруктовых и овощных салатов, а также блюд из рыбы или мяса.

Напомним, ранее мы писали, как выбрать оливковое масло. "Сегодня" также делились секретами выбора сливочное масла.

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