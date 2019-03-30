В Украину активно везут оливковое масло: как не купить подделку

Качественное масло не может стоить дешево, предупреждают специалисты

В Украину активно везут оливковое масло: как не купить подделку 2019-03-30T08:09:00+02:00 Экономика Качественное масло не может стоить дешево, предупреждают специалисты

В Украине растет предложение богатого витаминами оливкового масла. Вместе с этим становится больше и подделок. "Сегодня" выясняли, как не ошибиться в выборе и сколько должен стоить качественный продукт.

Ксения Драганюк уже много лет не есть мяса, а с подсолнечного масла перешла на оливковое. На экзотическом масле она не только готовит, но и заправляет им салаты.

"Вкус более натуральный и гораздо лучше, чем у майонезных заправок, которые продаются в магазинах", – отмечает Ксения.

А директор департамента собственного импорта торговой сети Светлана Щегрикович – первый в Украине сертифицированный сомелье оливковых масел. Говорит, что приносит этот продукт вместо цветов, когда приходит в гости.

"Букет цветов – это эмоции на пять дней, не больше. А если это бутылка прекрасного оливкового масла, обо мне будут вспоминать минимум месяц", – рассказывает Светлана.

Но специалистка предупреждает: рядовому покупателю сложно отличить фальсификат от оригинальной продукции. Чаще всего оливковое масло смешивают с подсолнечным или соевым.

"Она должна быть с ароматом свежескошенной травы. Могут быть ароматы фруктов – бананов, яблока. Может быть в аромате миндаль, перец", – перечисляет Светлана.

Поэтому, в первую очередь, эксперт рекомендует ориентироваться на цену. Литр оливкового масла экстра-класса должен стоить в среднем 400 гривен.

Кроме того, при выборе масла нужно внимательно изучить этикетку и обратите внимание на такие пункты: кислотность (чем ниже – тем лучше, максимально – 3,3%), категория, назначение, срок и условия хранения.

Четких критериев вкуса у масла нет, так как многое зависит от сорта. Зато чего точно вы не должны почувствовать, так это прогорклости или полного безвкусия (такое масло называют "уставшим")

А если вы выбираете подсолнечное масло, старайтесь покупать нерафинированное. Оно меньше подвергается обработке, а потому сохраняет больше полезных свойств.

Ранее эксперты отмечали, что лишь 4% оливкового масла в Украине – настоящее.

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