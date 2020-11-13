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Коктейльная пЬятница: что выпить, когда душа требует сумасшествия и джаза

Сегодня, 17:22

Можно представить себя героями фильма "Великий Гэтсби" с их ревущими 1920-ми и выпить их любимый "Мятный джулеп"

Пятница. Заслуженный отдых. Пора себя побаловать, в меру, конечно. Предлагаем вам разнообразить релакс и приготовить, а потом и попробовать, коктейль "Мятный джулеп". Именно он упоминается в книге Фицджеральда "Великий Гэтсби".

Да-да, мы помним, что в фильме Джей Гэтсби пил не этот коктейль, он пил роскошное шампанское. Сейчас напомним.

И, зная, каким герой ДиКаприо был пронырой, можно предположить, что "для дела" он был готов на все. Тем более герои романа "Великй Гэтсби" – Том и Дэзи – об этом коктейле хорошо знали. И если бы этому парню предложили не элитное игристое, то "Мятный джулеп" он бы его тоже "потянул".

Фото: Instagram/carolinaverbena

Интересно, что в те времена его подавали в жестяных стаканчиках – сейчас, если учитывать все каноны, "Мятный джулеп" нужно пить именно из такой посуды.

Этот освежающий коктейль был рожден на юге США в 19 веке. Точная дата его появления неизвестна. Но известно, что первыми его стали пить владельцы хлопковых плантаций, охлаждаясь под знойным солнцем. Стать невероятно популярным и войти в классику коктейльной истории "Мятному джулепу" помогли скачки. В те времена скачки Кентукки Дерби были уж очень престижными, а наблюдавшим за ними толстосумам предлагали этот прохладный алкогольный напиток.

Ну что, начнем приготовление.

Коктейль "Мятный джулеп"

Фото: Instagram/willmixit
  • 80 мл бурбона
  • 10-12 веточек мяты (нам понадобятся только листья)
  • 2 ч.л. сахара
  • 3 ч.л. воды
  • колотый лед (столько, чтобы полностью заполнить емкость для коктейля)

Как приготовить коктейль

  1. В емкость насыпьте сахар и растворите в 3 ч. л воды.
  2. Листья мяты разомните в сладкой воде. В классическом рецепту указывается, что делать это надо серебряной ложкой.
  3. Листья можно или вытянуть, или оставить на дне – дело вкуса.
  4. Наполните стакан льдом на 2/3. Налейте бурбон. Когда он полностью стечет, перемешайте коктейль. После этого досыпьте льда так, чтобы стакан был полон.
  5. Украсьте коктейль листьями мяты и долькой лайма.

Некоторые ценители могут заявить – ну почему так просто? Это и все ингредиенты? Возможно, они правы. Но "Мятный джулеп" – коктейль с историей. Это классика. Так почему бы не провести время в его компании и не поговорить о ярких и изысканных 20-ых годах прошлого века и о страстях, которые бушевали тогда в Америке?

А здесь, для разнообразия и если "Мятного джелипа" будет мало, найдете рецепт коктейля "Маргарита", а еще рецепт "Текилы санрайз".

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