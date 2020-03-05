Коктейли на 8 Марта: ТОП-5 легких напитков для женщин

Лучшие рецепты коктейлей к Международному женскому дню

Идеальный весенний коктейль к 8 марта должен быть легким, вкусным и сладким. Мы предлагаем вам несколько праздничных вариантов. Вы с легкостью справитесь с их приготовлением в домашних условиях.

Некоторые напитки из подборки смешиваются прямо в бокале, а для некоторых вам понадобится шейкер.

Коктейль "Мимоза"

Коктейль из апельсинового сока с шампанским Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 минута

Ингредиенты:

25 мл свежевыжатого клементинового сока

50 мл свежевыжатого апельсинового сока

100 мл шампанского

Способ приготовления:

Налейте цитрусовый сок в бокал для шампанского. Добавьте охлажденное шампанского и подавайте.

Коктейль "Маргарита" классический

Коктейль "Маргарита" Фото: Pixabay

Время приготовления:

3 минуты

Ингредиенты:

35 мл текилы Reposado

20 мл ликера Куантро

35 мл свежевыжатого лаймового сока

Горсть кубиков льда

Долька лайма и соль – для украшения

Способ приготовления:

Налейте текилу, ликер и сок лайма в шейкер. Добавьте горсть кубиков льда и энергично встряхивайте в течение 10-15 секунд. Процедите коктейль в бокал для мартини, украшенный солью. Декорируйте напиток долькой лайма и сразу же подавайте.

Совет: чтобы сделать "съедобный" край бокала, надо натереть его кусочком лимона или лайма, а потом обмакнуть в соль.

Смотрите видео, как приготовить лимончелло в домашних условиях:

Малиновый джулеп от Джейми Оливера

Джулеп с мятой и малиной Фото: freepik.com

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

Мелкий сахар

Вода

8 свежих листиков мяты плюс еще несколько для подачи

1 небольшая горстка свежей или замороженной малины

Кубики льда

50 мл бурбона

Способ приготовления:

Сделайте простой сахарный сироп. Для этого смешайте в кастрюле сахар и воду в пропорции 1:1 или 1:2. Нагревайте на среднем огне, пока сахар не растворится, затем перелейте чайную ложку смеси в стакан. Добавьте мяту и малину, разомните ложкой. Отложите на 10 минут, чтобы смесь настоялась. Уберите мяту и процедите напиток в чистый стакан. Измельчите немного льда и добавьте горсть в стакан, затем налейте бурбон. Размешайте коктейль, по желанию добавьте еще немного льда. Украсьте джулеп свежими листиками мяты.

Коктейль "Пина колада"

Коктейль Пина колада Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

120 мл ананасового сока

60 мл белого рома

60 мл кокосового молока, сливок или ликера

Долька ананаса – для украшения (необязательно)

Лед – по вкусу

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты вместе с горсткой льда в блендере до получения однородной массы. Перелейте в высокий стакан и по желанию украсьте ломтиком свежего ананаса. Подавайте коктейль вместе с трубочкой.

Коктейль "Космополитен"

Коктейль "Космополитен" Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 минуты

Ингредиенты:

25 мл водки

25 мл ликера трипл-сек или куантро

100 мл клюквенного сока

15 мл лимонного сока

Кубики льда или ледяная крошка

Газированная вода

Спираль из лимонной цедры

Листик мяты

Способ приготовления:

Сложить в шейкер лед, влить водку, лимонный и клюквенный сок, апельсиновый ликер. Встряхнуть в течение 15-20 секунд и перелить в бокал для мартини. Долить газированной воды по вкусу, украсить лимонной цедрой, веточкой мяты и подавать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить коктейль "Секс на пляже". "Сегодня" также делились рецептом коктейля "Голубая лагуна".

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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