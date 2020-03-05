Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Коктейли на 8 Марта: ТОП-5 легких напитков для женщин

Лучшие рецепты коктейлей к Международному женскому дню

Ирина Павлина
Сегодня, 15:10

Идеальный весенний коктейль к 8 марта должен быть легким, вкусным и сладким. Мы предлагаем вам несколько праздничных вариантов. Вы с легкостью справитесь с их приготовлением в домашних условиях.

Читайте также:
Алкогольные коктейли с водкой: ТОП-5 простых рецептов

Некоторые напитки из подборки смешиваются прямо в бокале, а для некоторых вам понадобится шейкер.

Коктейль "Мимоза"

Коктейль из апельсинового сока с шампанским
Коктейль из апельсинового сока с шампанским
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 минута

Ингредиенты:

  • 25 мл свежевыжатого клементинового сока
  • 50 мл свежевыжатого апельсинового сока
  • 100 мл шампанского

Способ приготовления:

  1. Налейте цитрусовый сок в бокал для шампанского.
  2. Добавьте охлажденное шампанского и подавайте.

Коктейль "Маргарита" классический

Коктейль "Маргарита"
Коктейль "Маргарита"
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 3 минуты

Ингредиенты:

  • 35 мл текилы Reposado
  • 20 мл ликера Куантро
  • 35 мл свежевыжатого лаймового сока
  • Горсть кубиков льда
  • Долька лайма и соль – для украшения

Способ приготовления:

  1. Налейте текилу, ликер и сок лайма в шейкер.
  2. Добавьте горсть кубиков льда и энергично встряхивайте в течение 10-15 секунд.
  3. Процедите коктейль в бокал для мартини, украшенный солью.
  4. Декорируйте напиток долькой лайма и сразу же подавайте.

Совет: чтобы сделать "съедобный" край бокала, надо натереть его кусочком лимона или лайма, а потом обмакнуть в соль.

Смотрите видео, как приготовить лимончелло в домашних условиях:

Малиновый джулеп от Джейми Оливера

Джулеп с мятой и малиной
Джулеп с мятой и малиной
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • Мелкий сахар
  • Вода
  • 8 свежих листиков мяты плюс еще несколько для подачи
  • 1 небольшая горстка свежей или замороженной малины
  • Кубики льда
  • 50 мл бурбона

Способ приготовления:

  1. Сделайте простой сахарный сироп. Для этого смешайте в кастрюле сахар и воду в пропорции 1:1 или 1:2. Нагревайте на среднем огне, пока сахар не растворится, затем перелейте чайную ложку смеси в стакан.
  2. Добавьте мяту и малину, разомните ложкой. Отложите на 10 минут, чтобы смесь настоялась.
  3. Уберите мяту и процедите напиток в чистый стакан.
  4. Измельчите немного льда и добавьте горсть в стакан, затем налейте бурбон.
  5. Размешайте коктейль, по желанию добавьте еще немного льда. Украсьте джулеп свежими листиками мяты.

Коктейль "Пина колада"

Коктейль Пина колада
Коктейль Пина колада
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 120 мл ананасового сока
  • 60 мл белого рома
  • 60 мл кокосового молока, сливок или ликера
  • Долька ананаса – для украшения (необязательно)
  • Лед – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты вместе с горсткой льда в блендере до получения однородной массы.
  2. Перелейте в высокий стакан и по желанию украсьте ломтиком свежего ананаса.
  3. Подавайте коктейль вместе с трубочкой.

Коктейль "Космополитен"

Коктейль "Космополитен"
Коктейль "Космополитен"
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 минуты

Ингредиенты:

  • 25 мл водки
  • 25 мл ликера трипл-сек или куантро
  • 100 мл клюквенного сока
  • 15 мл лимонного сока
  • Кубики льда или ледяная крошка
  • Газированная вода
  • Спираль из лимонной цедры
  • Листик мяты

Способ приготовления:

  1. Сложить в шейкер лед, влить водку, лимонный и клюквенный сок, апельсиновый ликер.
  2. Встряхнуть в течение 15-20 секунд и перелить в бокал для мартини.
  3. Долить газированной воды по вкусу, украсить лимонной цедрой, веточкой мяты и подавать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить коктейль "Секс на пляже". "Сегодня" также делились рецептом коктейля "Голубая лагуна".

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Что приготовить на 8 Марта: простые рецепты для праздничного ужина Тюльпаны, фотосессии и украшения: что дарят на 8 Марта Рецепт красивого праздничного салата "Маки" на 8 Марта Меню на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов
рецепты коктейли коктейль 8 Марта
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
Красотка дня: колумбийский финансист и пол-дэнсер Нини Майерли
Красотка дня: колумбийский финансист и пол-дэнсер Нини Майерли
Ира Морозюк может быть притянута к уголовной ответственности
Ира Морозюк может быть притянута к уголовной ответственности
Жареная курица с тыквой и картофелем
Жареная курица с тыквой и картофелем

Популярные статьи

Сегодня, 11:45Food

Что приготовить на 8 Марта: простые рецепты для праздничного ужина

Вчера, 20:16Food

Великий пост 2020: полезное меню на день

Вчера, 17:08Fun

Корги, которые ненавидят жизнь: 9 забавных фото

Вчера, 15:41Fun

Поздравления с наступающим 8 Марта: красивые стихи и SMS

Вчера, 13:12Travel

Увидевший весь мир украинец назвал самую счастливою страну

Вчера, 10:42Fun

Популярный телеведущий случайно вышел в прямой эфир голым

Вчера, 10:10Food

Меню на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 09:04Шоу-бизнес

"У нас были очень критические моменты": Руслана рассказала об отношениях с мужем

3 мартаСтиль

Какую прическу сделать на 8 Марта: красивые идеи для разной длины волос

3 мартаEvents

Будет ли выходной на 8 Марта в Украине 2020

3 мартаШоу-бизнес

За сердце "Холостяка" поборется участница популярного шоу: фото эффектной блондинки

3 мартаFun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

3 мартаFood

Салат "Мимоза": классический рецепт на 8 Марта с сардинами

3 мартаFood

Горячие блюда на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

3 мартаШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

2 мартаШоу-бизнес

"Сотни людей уже написали мне": 24-летняя Jerry Heil объяснила, почему заговорила о девственности

Новости партнеров

Фитнес-модель Изабель Мунос любит свое тело и заботится о нем!
Фитнес-модель Изабель Мунос любит свое тело и заботится о нем!
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Диетические рецепты из мяса индейки и кролика
Диетические рецепты из мяса индейки и кролика
Самая молодая миллиардерша раскрыла тайну рождения дочери Сторми
Самая молодая миллиардерша раскрыла тайну рождения дочери Сторми
Николай Тищенко прокомментировал развод Владимира Остапчука:...
Николай Тищенко прокомментировал развод Владимира Остапчука:...
Годы не пощадили: дочь Боярского показала фото осунувшегося отца
Годы не пощадили: дочь Боярского показала фото осунувшегося отца
Стало известно о неожиданной опасности мандаринов
Стало известно о неожиданной опасности мандаринов
Медики объяснили, почему мужчинам вредно носить золотые кольца
Медики объяснили, почему мужчинам вредно носить золотые кольца