Коктейли на 8 Марта: ТОП-5 легких напитков для женщин
Лучшие рецепты коктейлей к Международному женскому дню
Идеальный весенний коктейль к 8 марта должен быть легким, вкусным и сладким. Мы предлагаем вам несколько праздничных вариантов. Вы с легкостью справитесь с их приготовлением в домашних условиях.
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Некоторые напитки из подборки смешиваются прямо в бокале, а для некоторых вам понадобится шейкер.
Время приготовления:
- 1 минута
Ингредиенты:
- 25 мл свежевыжатого клементинового сока
- 50 мл свежевыжатого апельсинового сока
- 100 мл шампанского
Способ приготовления:
- Налейте цитрусовый сок в бокал для шампанского.
- Добавьте охлажденное шампанского и подавайте.
Время приготовления:
- 3 минуты
Ингредиенты:
- 35 мл текилы Reposado
- 20 мл ликера Куантро
- 35 мл свежевыжатого лаймового сока
- Горсть кубиков льда
- Долька лайма и соль – для украшения
Способ приготовления:
- Налейте текилу, ликер и сок лайма в шейкер.
- Добавьте горсть кубиков льда и энергично встряхивайте в течение 10-15 секунд.
- Процедите коктейль в бокал для мартини, украшенный солью.
- Декорируйте напиток долькой лайма и сразу же подавайте.
Совет: чтобы сделать "съедобный" край бокала, надо натереть его кусочком лимона или лайма, а потом обмакнуть в соль.
Смотрите видео, как приготовить лимончелло в домашних условиях:
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- Мелкий сахар
- Вода
- 8 свежих листиков мяты плюс еще несколько для подачи
- 1 небольшая горстка свежей или замороженной малины
- Кубики льда
- 50 мл бурбона
Способ приготовления:
- Сделайте простой сахарный сироп. Для этого смешайте в кастрюле сахар и воду в пропорции 1:1 или 1:2. Нагревайте на среднем огне, пока сахар не растворится, затем перелейте чайную ложку смеси в стакан.
- Добавьте мяту и малину, разомните ложкой. Отложите на 10 минут, чтобы смесь настоялась.
- Уберите мяту и процедите напиток в чистый стакан.
- Измельчите немного льда и добавьте горсть в стакан, затем налейте бурбон.
- Размешайте коктейль, по желанию добавьте еще немного льда. Украсьте джулеп свежими листиками мяты.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 120 мл ананасового сока
- 60 мл белого рома
- 60 мл кокосового молока, сливок или ликера
- Долька ананаса – для украшения (необязательно)
- Лед – по вкусу
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты вместе с горсткой льда в блендере до получения однородной массы.
- Перелейте в высокий стакан и по желанию украсьте ломтиком свежего ананаса.
- Подавайте коктейль вместе с трубочкой.
Время приготовления:
- 3 минуты
Ингредиенты:
- 25 мл водки
- 25 мл ликера трипл-сек или куантро
- 100 мл клюквенного сока
- 15 мл лимонного сока
- Кубики льда или ледяная крошка
- Газированная вода
- Спираль из лимонной цедры
- Листик мяты
Способ приготовления:
- Сложить в шейкер лед, влить водку, лимонный и клюквенный сок, апельсиновый ликер.
- Встряхнуть в течение 15-20 секунд и перелить в бокал для мартини.
- Долить газированной воды по вкусу, украсить лимонной цедрой, веточкой мяты и подавать.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить коктейль "Секс на пляже". "Сегодня" также делились рецептом коктейля "Голубая лагуна".
Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта
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