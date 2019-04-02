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Лаваш с сыром на костре: ТОП-5 рецептов для пикника

Блюда из лаваша на костре – беспроигрышный вариант для выезда на природу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:45
Лаваш на костре с начинкой
Лаваш на костре с начинкой
Фото: Depositphotos

Лаваш на костре чаще всего начиняют сыром и зеленью, иногда добавляя другие ингредиенты – помидоры, ветчину и всевозможные соусы. Так как лаваш с начинкой запекается очень быстро, им можно перекусить, пока готовится шашлык. Причем предложить его можно даже детям. 

Лаваш на костре с плавленым сыром

Лаваш с плавленым сырком на мангале
Лаваш с плавленым сырком на мангале
Фото: Depositphotos

Эта горячая закуска подойдет как для завтрака, так и весеннего пикника. Вы можете обжарить ее на решетке гриля.

Ингредиенты:

  • 1 плавленый сырок
  • 1 тонкий армянский лаваш
  • 200 г ветчины
  • 1 яйцо
  • 30 г сливочного масла
  • 1 помидор
  • 50 г твердого сыра
  • 1 пучок зелени

Рецепт приготовления:

  1. Для начала приготовьте яичницу-болтунью. Для этого взбейте размягченное сливочное масло вместе с яйцом. Вылейте смесь на разогретую сковороду и обжарьте, все время помешивая лопаткой.
  2. Нарежьте ветчину кубиками. 
  3. Зелень помойте и мелко порубите.
  4. Помидор помойте, разрежьте пополам и нарежьте тонкими дольками.
  5. Сыр натрите на крупной терке.
  6. Тонкий армянский лаваш равномерно намажьте плавленым сырком. На одну половину лаваша выложите ветчину, зелень, помидоры, тертый сыр и яйца-скрэмбл. Накройте второй половиной, придавите и разрежьте пополам.
  7. Разогрейте сухую сковороду на огне и поджарьте лаваш с двух сторон. Или обжарьте на решетке гриля. Подавайте горячим.

Лаваш с сыром, помидорами и лососем на костре

Лаваш с сыром на мангале
Лаваш с сыром на мангале
Фото: Depositphotos

Хрустящий лаваш с рыбной начинкой – отличная закуска для посиделок на природе. Если у вас есть сковорода гриль, вы можете приготовить такой рулет, не выходя из кухни. 

Ингредиенты:

  • 200 г отварного филе лосося
  • 1 упаковка лаваша
  • 2 свежих помидора
  • 100 г тертого сыра
  • Соус тартар – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Рыбу предварительно отварить в специях, остудить и разобрать на куски.
  2. На тонкий лаваш выложить нарезанный помидор и кусочки рыбы.
  3. Полить соусом тартар и посыпать тертым сыром. По желанию приправить.
  4. Свернуть все в длинный ролл и положить на решетку гриль. Готовить около 7-8 минут с каждой стороны, пока лаваш не подрумянится.

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Лаваш с сыром и зеленью на костре

Лаваш с твердым сыром и укропом
Лаваш с твердым сыром и укропом
Фото: Depositphotos

Лаваш с начинкой из сыра и зелени – идеальный рецепт для пикника.

Ингредиенты:

  • 1 лаваш (лучше круглый)
  • 100 г твердого сыра
  • Свежая зелень – по вкусу 
  • Растительное масло
  • Соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Натереть сыр на терке. Выложить на лаваш и обильно присыпать измельченной зеленью. По вкусу посолить и поперчить. 
  2. Сверху положить второй лаваш или использовать один, свернув его пополам.
  3. Смазать растительным маслом и обжарить с обеих сторон, чтобы сыр расплавился.

Лаваш с брынзой и помидорами на костре

Лаваш с брынзой и помидорами на мангале
Лаваш с брынзой и помидорами на мангале
Фото: Depositphotos

Летом вяленые томаты можно заменить свежими. Вам нужно будет нарезать их кружочками и выложить сверху на начинку. 

Ингредиенты:

  • 2 армянских лаваша
  • 200 г брынзы
  • 100 г зелени (петрушки, зеленого лука, базилика)
  • 2 ст.л. нарезанных вяленых помидоров
  • Специи
  • Сливочное масло – по желанию

Рецепт приготовления:

  1. Зелень порезать, брынзу натереть на терке. Смешать зелень, брынзу и вяленые помидоры, поперчить по вкусу.
  2. Лист лаваша разрезаем на 6 частей.
  3. Начинку выложить на середину лаваша и завернуть. По желанию смазать растопленным сливочным маслом.
  4. Отправить на решетку и обжарить на мангале с двух сторон.

Лаваш с сулугуни и помидорами на костре

Лаваш с сулугуни и помидорами на мангале
Лаваш с сулугуни и помидорами на мангале
Фото: Depositphotos

Вы можете добавить в начинку какой-нибудь соус, но лаваш и без него получается очень сочным.

Ингредиенты:

  • 5 листов лаваша 
  • 500 г сулугуни
  • 3-4 помидора
  • Большой пучок укропа
  • Оливковое масло 

Рецепт приготовления:

  1. Натереть сыр на крупной терке, укроп измельчить. Перемешать зелень с сулугуни.
  2. Затем нарезать помидоры. 
  3. Насыпать сыр с укропом на край лаваша. Сверху выложить помидоры. Достаточно туго свернуть лаваш, стараясь при этом его не порвать. Смазать рулет оливковым маслом.
  4. Жарить на разогретом мангале около 10 минут, один раз перевернув.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить ленивую лазанью из лаваша. "Сегодня" также делились рецептом лаваша со сливочным сыром и лососем.

Смотрите видео, какие продукты брать с собой на пикник:

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Источник: Сегодня
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