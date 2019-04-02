Лаваш с сыром на костре: ТОП-5 рецептов для пикника
Блюда из лаваша на костре – беспроигрышный вариант для выезда на природу
Лаваш на костре чаще всего начиняют сыром и зеленью, иногда добавляя другие ингредиенты – помидоры, ветчину и всевозможные соусы. Так как лаваш с начинкой запекается очень быстро, им можно перекусить, пока готовится шашлык. Причем предложить его можно даже детям.
Лаваш на костре с плавленым сыром
Эта горячая закуска подойдет как для завтрака, так и весеннего пикника. Вы можете обжарить ее на решетке гриля.
Ингредиенты:
- 1 плавленый сырок
- 1 тонкий армянский лаваш
- 200 г ветчины
- 1 яйцо
- 30 г сливочного масла
- 1 помидор
- 50 г твердого сыра
- 1 пучок зелени
Рецепт приготовления:
- Для начала приготовьте яичницу-болтунью. Для этого взбейте размягченное сливочное масло вместе с яйцом. Вылейте смесь на разогретую сковороду и обжарьте, все время помешивая лопаткой.
- Нарежьте ветчину кубиками.
- Зелень помойте и мелко порубите.
- Помидор помойте, разрежьте пополам и нарежьте тонкими дольками.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Тонкий армянский лаваш равномерно намажьте плавленым сырком. На одну половину лаваша выложите ветчину, зелень, помидоры, тертый сыр и яйца-скрэмбл. Накройте второй половиной, придавите и разрежьте пополам.
- Разогрейте сухую сковороду на огне и поджарьте лаваш с двух сторон. Или обжарьте на решетке гриля. Подавайте горячим.
Лаваш с сыром, помидорами и лососем на костре
Хрустящий лаваш с рыбной начинкой – отличная закуска для посиделок на природе. Если у вас есть сковорода гриль, вы можете приготовить такой рулет, не выходя из кухни.
Ингредиенты:
- 200 г отварного филе лосося
- 1 упаковка лаваша
- 2 свежих помидора
- 100 г тертого сыра
- Соус тартар – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Рыбу предварительно отварить в специях, остудить и разобрать на куски.
- На тонкий лаваш выложить нарезанный помидор и кусочки рыбы.
- Полить соусом тартар и посыпать тертым сыром. По желанию приправить.
- Свернуть все в длинный ролл и положить на решетку гриль. Готовить около 7-8 минут с каждой стороны, пока лаваш не подрумянится.
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Лаваш с сыром и зеленью на костре
Лаваш с начинкой из сыра и зелени – идеальный рецепт для пикника.
Ингредиенты:
- 1 лаваш (лучше круглый)
- 100 г твердого сыра
- Свежая зелень – по вкусу
- Растительное масло
- Соль, перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Натереть сыр на терке. Выложить на лаваш и обильно присыпать измельченной зеленью. По вкусу посолить и поперчить.
- Сверху положить второй лаваш или использовать один, свернув его пополам.
- Смазать растительным маслом и обжарить с обеих сторон, чтобы сыр расплавился.
Лаваш с брынзой и помидорами на костре
Летом вяленые томаты можно заменить свежими. Вам нужно будет нарезать их кружочками и выложить сверху на начинку.
Ингредиенты:
- 2 армянских лаваша
- 200 г брынзы
- 100 г зелени (петрушки, зеленого лука, базилика)
- 2 ст.л. нарезанных вяленых помидоров
- Специи
- Сливочное масло – по желанию
Рецепт приготовления:
- Зелень порезать, брынзу натереть на терке. Смешать зелень, брынзу и вяленые помидоры, поперчить по вкусу.
- Лист лаваша разрезаем на 6 частей.
- Начинку выложить на середину лаваша и завернуть. По желанию смазать растопленным сливочным маслом.
- Отправить на решетку и обжарить на мангале с двух сторон.
Лаваш с сулугуни и помидорами на костре
Вы можете добавить в начинку какой-нибудь соус, но лаваш и без него получается очень сочным.
Ингредиенты:
- 5 листов лаваша
- 500 г сулугуни
- 3-4 помидора
- Большой пучок укропа
- Оливковое масло
Рецепт приготовления:
- Натереть сыр на крупной терке, укроп измельчить. Перемешать зелень с сулугуни.
- Затем нарезать помидоры.
- Насыпать сыр с укропом на край лаваша. Сверху выложить помидоры. Достаточно туго свернуть лаваш, стараясь при этом его не порвать. Смазать рулет оливковым маслом.
- Жарить на разогретом мангале около 10 минут, один раз перевернув.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить ленивую лазанью из лаваша. "Сегодня" также делились рецептом лаваша со сливочным сыром и лососем.
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