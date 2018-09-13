Лайфхак: как канцелярская резинка может спасти гору яблок

Эта хитрость защитит фрукты от потемнения

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Чаще всего мы используем вещи только по их назначению, но хозяйки с фантазией давно вышли за рамки инструкций. Например, круглая ложка для мороженого пригодится для приготовления оригинальных блюд из тыквы. Вычистить ненужную серединку такой ложкой гораздо быстрее и проще, чем с помощью ножа. Всего лишь два движения – и тыква готова!

Казалось бы, что может быть проще, чем подать на стол нарезанное яблоко? Но стоит задержаться на несколько минут, и такое угощение темнеет и выглядит неаппетитно. Но выход есть. Нарежьте яблоко, как показано на видео, и скрепите дольки обычной канцелярской резинкой. Так фрукт и не потемнеет и дождется проголодавшихся гостей.

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Но потемневшее яблоко – гораздо меньшая неприятность, чем подгоревшее печенье. Наиболее опытные хозяйки знают, что спасти его можно за несколько минут с помощью обычной терки. Просто легонько проведите испорченной поверхностью – и темной корки как не бывало. И красиво, и вкусно!

Напомним, ранее "Сегодня" писал о пользе и вреде яблок для здоровья. Оказывается, с помощью этих фруктов можно улучшить здоровье и подлечить гастрит.

Мы также делились способами нарезки овощей и фруктов, которые существенно облегчат вам жизнь.